Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:11

dimo_0n написав: flysoulfly, Так территорию нужно или что-то контролировать?



Опять же, сдешняя байка от патриотов - всех с ДНР\ЛНР пустили на мяСВО(мясо+СВО).

Тогда уж проще захватить вначале казах и монголов, а потом их мужиков на мясо в Украину за миску супа. Ну логично же. Затраты на захват Казахстана+Монгилии явно меньше, чем уже потраченное на недозахват Нэньки...



Что-то в вашем глобальном заговоре не сходится flysoulfly, Так территорию нужно или что-то контролировать?Опять же, сдешняя байка от патриотов - всех с ДНР\ЛНР пустили на мяСВО(мясо+СВО).Тогда уж проще захватить вначале казах и монголов, а потом их мужиков на мясо в Украину за миску супа. Ну логично же. Затраты на захват Казахстана+Монгилии явно меньше, чем уже потраченное на недозахват Нэньки...Что-то в вашем глобальном заговоре не сходится

но напал он на Украине - не члена НАТО. Логику видите?





Все там сходится.Просто у виталиков хронология посыпалась.На 2021 год планы «восточная Европа, нет расширения нато, буфер от нато вся Украина»Причем естественно в приоритете напавление агрессии в европейскую , а не азийскую сторону.На конец 2022 года уже и правобережье Херсона на не удается держать.Какие аппетиты сейчас (что там льют в уши вовке.. насколько сильна военная и военно-промышленная машина кацапов) сказать сложно. Но многочисленные аресты говорят, что Вова возможно был обманут.Самое интересное что эту логику видел и сам Виталик. И писал не раз о психике гопника, который бьет слабого, не имея сил напасть на сильного.Но сейчас Виталик ведет спор ради спора, забыв свои же слова.Впрочем у него более половины постов «спор ради спора», так как делать то в жизни все равно нечего.