Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:49

flysoulfly написав: Было бы только желание у стран Развитых экономик посадить Китай на 'опу. Его пока нет. Было бы только желание у стран Развитых экономик посадить Китай на 'опу. Его пока нет.

реальность такова что война сделала рф полностью зависимой от Китая. Если Китаю это нужно война будет длиться еще много-много лет.При этом ни Китай с Западом ни Запад с Китаем на прямую конфронтацию не пойдут. Может потому и не разрешают стрелять по рф, чтобы не злить китай.Сомневаюсь что мнение путина хоть для одного серьёзного политика что то значит. Он полностью невыездной. И его мнение теперь равно мнению си. По вопросам ядерной безопасности тоже будут ходить к си.Этот спич к тому, что первоначальные цели сво могут диаметрально отличаться от текущих. Китай получил золотую акцию и пока идёт война может крутить путиным как хочет. При нападении на Белорусь/Казахстан такой реакции Запада и изоляции рф бы не было. Бывшие союзники что то не поделили.