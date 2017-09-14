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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83388339834083418342>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:39

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:Приоритет интересов Китая - шоб экономика не сдохла от конфронтации с западными покупателями.
снова штампы пропаганды
дохнет китайская.
От экспорта в какие страны наиболее зависит ВВП Китая ("фабрики мира")?
Технологии, патенты, спецов откуда Китай берет? Потому пока и не наглеет совсем.
Было бы только желание у стран Развитых экономик посадить Китай на 'опу. Его пока нет.

А если завтра на месте всей рПедерации будет океан - экономика Китая может даже не заметить ничего, крохи.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:40

  flyman написав:
  detroytred написав:Можу і прямо -- в системі АТБ Успіх вже давно всіх на йух відправив...
І репи начистив. (І був би по своєму правий!)
Тіко з відповідним загальним кінцевим результатом. Для країни.

І скоріше за все, мали би "ліпший варіант АТБ", бо конкуренція.

Підставою для конкуренції є надлишок.
Його нема.

Тому винаходять моделі, при якій досягається результат саме за таких умов. Тих, що є.

Зробіть умови, щоб в армію йшов надлишок. Бажаючих. А потім можна розглядати за умов конкуренції.
Кращих з кращих.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:41

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Самое интересное что эту логику видел и сам Виталик. И писал не раз о психике гопника, который бьет слабого, не имея сил напасть на сильного.
Но сейчас Виталик ведет спор ради спора, забыв свои же слова.
Впрочем у него более половины постов «спор ради спора.
та да :)

хотаб я 300 раз писал что не знаю мотивов пуйла и целей войны. Накуя ты звездишь? неужели ты думаешь у всех память как у рыбки и ты их легко наипёшь. Держи нового клиента с примерно таким же IQ как у тебя. Будет тебе поддакивать и лизать руку. Всё как ты любишь)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Господа патриоты, загонялы в ТЦК. Ану разберите ка видос
https://youtu.be/sqzQvRt_9Z8?si=iFXkYXziGSAYBOdL

Тут кстати кто-то спрашивал про то, как узнать что протокол на тебя есть.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:49

  flysoulfly написав:Было бы только желание у стран Развитых экономик посадить Китай на 'опу. Его пока нет.
реальность такова что война сделала рф полностью зависимой от Китая. Если Китаю это нужно война будет длиться еще много-много лет.

При этом ни Китай с Западом ни Запад с Китаем на прямую конфронтацию не пойдут. Может потому и не разрешают стрелять по рф, чтобы не злить китай.

Сомневаюсь что мнение путина хоть для одного серьёзного политика что то значит. Он полностью невыездной. И его мнение теперь равно мнению си. По вопросам ядерной безопасности тоже будут ходить к си.

Этот спич к тому, что первоначальные цели сво могут диаметрально отличаться от текущих. Китай получил золотую акцию и пока идёт война может крутить путиным как хочет. При нападении на Белорусь/Казахстан такой реакции Запада и изоляции рф бы не было. Бывшие союзники что то не поделили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:53

  dimo_0n написав:Господа патриоты, загонялы в ТЦК. Ану разберите ка видос
https://youtu.be/sqzQvRt_9Z8?si=iFXkYXziGSAYBOdL

Тут кстати кто-то спрашивал про то, как узнать что протокол на тебя есть.

А что тут разбирать? - штрафы-то внесудовые - т.е. сначала всю сумму спишут, а потом пэрэсичный может подавать в суд на возврат средств. В случае тех же пенсионных 1% это пару лет могло быть. А какой курс через пару лет будет? - отожбо...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:54

  vitaliiangel написав:Армия застряла в каком то совке, где за Афоней (героем Куравлева) все бегали, потому что уволить было нельзя. А заставить работать не могли.

Не могли? І є на це аргументи?))
Кіно про совдепАфоню і совдепармія дещо різні речі.
В совдепі афоні в армії, не обурюючись, навіть траву фарбували, в труселях на зарядку бігали і до в Афганістан перлися, Чорнобиль гасили...
І не за 120+ тис. грн.
І не з-за любові до совдепу))

ЗСУ не застрягло в совдепі. Воно давно з нього вистрибнуло. Десь з 1995 остаточно.
От тіко й до а-ля амер. та ін. типів армій не дійшли.
А маємо своє... Всі нововведення свої. І папери теж.
Те, яке й хотіли самі гречкосії.
Гібрид казацтва з ?
На добровольцях працює. А от далі щось рецептів нема.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не тільки орків називать оркамі не зможуть лиш всі, мало хто можна
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:57

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Можу і прямо -- в системі АТБ Успіх вже давно всіх на йух відправив...
І репи начистив. (І був би по своєму правий!)
Тіко з відповідним загальним кінцевим результатом. Для країни.

І скоріше за все, мали би "ліпший варіант АТБ", бо конкуренція.

Підставою для конкуренції є надлишок.
Його нема.

Тому винаходять моделі, при якій досягається результат саме за таких умов. Тих, що є.

Зробіть умови, щоб в армію йшов надлишок. Бажаючих. А потім можна розглядати за умов конкуренції.
Кращих з кращих.

ага, тому знаходять дефективні моделі дефективного управління
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:00

  detroytred написав:ЗСУ не застрягло в совдепі. Воно давно з нього вистрибнуло. Десь з 1995 остаточно.
От тіко й до а-ля амер. та ін. типів армій не дійшли.
А маємо своє...
Те, яке й хотіли самі гречкосії.
Гібрид казацтва з ?
На добровольцях працює. А от далі щось рецептів нема.


Какой это гречкосий хотел бы воевать за тыловую крысу в погонах? Потому что полковнику рыть окоп нельзя.

С казацтвом не вижу вообще ничего. Вижу принуждение через неумение мотивировать. А это махровый совок. Нас в школе ко всему принуждали, лом собирать, на парады ходить, ветеранов поздравлять, политинформацию слушать. День рождения ленина праздновать. Казацтво кого к чему принуждало?

вот и получается совка 30 лет нет, улицы ленина и гагарина переименованы, а делаем по сути тот же совок.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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