Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:15

detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав: Рядовий воює саме за себе. Рядовий воює саме за себе. я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя. я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя.

Совдеп?

Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися. Совдеп?Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися.

вы манипулятор не хуже будивэльныка. в армию сша меня тоже затолкают силой? Везде заставляют работать. Даже в АТБ. Халявы нигде нет. Но не везде заталкивают на работу силой. И так что нельзя уволиться. Для себя я на многое готов, но если из меня делают раба, где тут "для себя"? раб себе не принадлежит.В этом ложь пропаганды. Нам сцут в уши что воюем для себя, но при этом себе не принадлежим. Если ддя себя я так понимаю формируются отряды, кто смелый те на ноль. Кто боится - роют окопы, работают санитарами, в с/х и на оборонке. Не хотят? накуй из страны, шоб не жрали ресурсы. А когда выезд из страны закрыт и пэрэсичного пакуют в бусики, это другое ближе к рабству.