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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:02
flyman написав:
ага, тому знаходять дефективні моделі дефективного управління
А які вони ще будуть? коли
- за результат відповідальність не несуть...
- інструментів не мають.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:05
flysoulfly написав:
........
Было бы только желание у стран Развитых экономик посадить Китай на 'опу. Его пока нет.
А если завтра на месте всей рПедерации будет океан - экономика Китая может даже не заметить ничего, крохи.
"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.
Уже сидит?
Помню, в 22 рассказывали: "до конца года", потом в 23-м. Когда сядет?
"Ракеты через месяц закончатся".
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:06
_hunter написав:
А что тут разбирать? - штрафы-то внесудовые - т.е. сначала всю сумму спишут, а потом пэрэсичный может подавать в суд на возврат средств. В случае тех же пенсионных 1% это пару лет могло быть. А какой курс через пару лет будет? - отожбо...
плюсую.
теретики явно не возвращали годами СВОИ деньги, незаконно забранные в госбюджет. Если какие-то ушлые адвокаты и возвращали быстро, то с $мотивированием чиновников всей цепочки - и итого выливалось в такие затраты, что далеко не факт, что вообще не в убыток клиенту тех многообещающих адвокатов.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:07
vitaliiangel написав: detroytred написав:
ЗСУ не застрягло в совдепі. Воно давно з нього вистрибнуло. Десь з 1995 остаточно.
От тіко й до а-ля амер. та ін. типів армій не дійшли.
А маємо своє...
Те, яке й хотіли самі гречкосії.
Гібрид казацтва з ?
На добровольцях працює. А от далі щось рецептів нема.
Какой это гречкосий хотел бы воевать за тыловую крысу в погонах? Потому что полковнику рыть окоп нельзя.
С казацтвом не вижу вообще ничего. Вижу принуждение через неумение мотивировать. А это махровый совок. Нас в школе ко всему принуждали, лом собирать, на парады ходить, ветеранов поздравлять, политинформацию слушать. День рождения ленина праздновать. Казацтво кого к чему принуждало?
вот и получается совка 30 лет нет, улицы ленина и гагарина переименованы, а делаем по сути тот же совок.
Не так.
Рядовий воює саме за себе.
Виконує саме свої обов'язки рядового.
Ніякого відношення обов'язки рядового до отого будь-якого хоч тиловокрисного, хоч бойового полкана, не мають.
В кожного свої обов'язки..
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:10
detroytred написав:
Рядовий воює саме за себе.
я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это "воюет сам за себя". 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. Поэтому через принудиловку и (часто) с дураком начальником. За себя бы многие встали. За 1й сорт не хотят.
detroytred написав:
Ніякого відношення обов'язки рядового до отого будь-якого хоч тиловокрисного, хоч бойового полкана, не мають.
та понятно скотине место в хлеву.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:13
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Рядовий воює саме за себе.
я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя.
Совдеп?
Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися.
В різний спосіб.
Про більшу свободу, ніж зараз, і не мрійте...
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 24 тра, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:14
ЛАД написав: flysoulfly написав:
........
Было бы только желание у стран Развитых экономик посадить Китай на 'опу. Его пока нет.
А если завтра на месте всей рПедерации будет океан - экономика Китая может даже не заметить ничего, крохи.
"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.
Уже сидит?
Помню, в 22 рассказывали: "до конца года", потом в 23-м. Когда сядет?
"Ракеты через месяц закончатся".
Там все сильно сложнее, чем банальное желание "посадить на опу": с одной стороны Европа получает офигительный приток живой крови, Штаты получают рынок сбыта LPG политики получают отмазку почему экономика не растет
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:15
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Рядовий воює саме за себе.
я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя.
Совдеп?
Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися.
вы манипулятор не хуже будивэльныка. в армию сша меня тоже затолкают силой? Везде заставляют работать. Даже в АТБ. Халявы нигде нет. Но не везде заталкивают на работу силой. И так что нельзя уволиться. Для себя я на многое готов, но если из меня делают раба, где тут "для себя"? раб себе не принадлежит.
В этом ложь пропаганды. Нам сцут в уши что воюем для себя, но при этом себе не принадлежим. Если "для себя" я так понимаю формируются отряды, кто смелый те на ноль. Кто боится - роют окопы, работают санитарами, в с/х и на оборонке. Не хотят? накуй из страны, шоб не жрали ресурсы. А когда выезд из страны закрыт и пэрэсичного пакуют в бусики, это другое ...
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 13:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:17
ЛАД написав:
"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.
Нема ніякого "бажання країн Заходу". Там сотні партій і тисячі політиків, кожен із яких тягне ковдру на себе...
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:17
vitaliiangel написав:
та понятно скотине место в хлеву.
Місце командира в бою визначено.
Місце рядового тощо теж.
Класифікація *скотина* тощо недоречна.
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