UA написав:Придерживаемся рекомендаций ОП и не называем неприятеля оскорбительно Может неприятель тоже не рекомендуется?
я кстати разделяю. От того что вы назовете русского орком или свинособакой война быстрее не закончится, зачем портить свою речь? "враг" - достаточная формулировка. ух щас тапки полетят. но смотрите на 2 шага вперед. война закончилась путин ушёл, между нами если не дружба то "холодная вежливость", а уже целое поколение выросло называя соседа орками и свинособаками.
А якщо закінчиться війна то орк перестане бути орком, він стане хорошім русскім? В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий уб людочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.
vitaliiangel написав:я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя.
Совдеп? Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися.
вы манипулятор не хуже будивэльныка. в армию сша меня тоже затолкают силой? Везде заставляют работать. Даже в АТБ. Халявы нигде нет. Но не везде заталкивают на работу силой. И так что нельзя уволиться. Для себя я на многое готов, а если из меня делают раба, где тут "для себя"? раб себе не принадлежит.
Ніяких маніпуляцій. То ви стрибаєте з одних предметів на інші.
Про добровільне потрапляння у військо мови не було. І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть. Уже сидит? Помню, в 22 рассказывали: "до конца года", потом в 23-м. Когда сядет? "Ракеты через месяц закончатся".
а кто обладает полнотой такой информации про их экономику? У Вас лично в 1989, например, было ли понимание состояния (скорого конца) советской экономики ? А у половины Политбюро и руководства КГБ - оно было окончательно сформировано уже лет за 3-5 до того (Перестройка - это ж не прихоть андроповского человека Горбачева). А подозрения такие у андроповцев возникли еще в конце 60х - но 20 лет они же протянули, постепенно проведя перевод власти в стране с устаревших чисто идеологических методов на экономические с передачей ключевых позиций собственности в руки "своих".
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 13:32, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по самому скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах.
Верю, что обе стороны предпринимают серьезные усилия чтобы навсегда скрыть реальные потери.
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати). Ну добре, віримо.
Також нам заявляють, що ворог переважає вже у всіх засобах ураження - реб, дрони, авіація, арта, ракети, КАБи, техніка......, а фортифікації у ворога значно кращі, спроектовані та реалізовані по всім канонам військової інженерної науки. І тут віримо.
Йдемо далі. Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах. Що ж, і тут віримо.
А тепер думаємо, аналізуємо, робимо висновки про перспективи.
🇭🇺 Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО, - Орбан
Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче мати можливість відмовитися, якщо НАТО розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів.
"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - сказав Віктор Орбан.
vitaliiangel написав:вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по самому скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах.
Верю, что обе стороны предпринимают серьезные усилия чтобы навсегда скрыть реальные потери.
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати). Ну добре, віримо.
Також нам заявляють, що ворог переважає вже у всіх засобах ураження - реб, дрони, авіація, арта, ракети, КАБи, техніка......, а фортифікації у ворога значно кращі, спроектовані та реалізовані по всім канонам військової інженерної науки. І тут віримо.
Йдемо далі. Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах. Що ж, і тут віримо.
А тепер думаємо, аналізуємо, робимо висновки про перспективи.
Та рано еще думать Что призывной возраст по настоящему еще не снижали, что отсрочки у банальных ПТУшников еще не забирали - еще год оно все без проблем точно работать будет.