RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 834083418342834383448345>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:19

  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Придерживаемся рекомендаций ОП и не называем неприятеля оскорбительно
Может неприятель тоже не рекомендуется?
я кстати разделяю. От того что вы назовете русского орком или свинособакой война быстрее не закончится, зачем портить свою речь? "враг" - достаточная формулировка. ух щас тапки полетят. но смотрите на 2 шага вперед. война закончилась путин ушёл, между нами если не дружба то "холодная вежливость", а уже целое поколение выросло называя соседа орками и свинособаками.

А якщо закінчиться війна то орк перестане бути орком, він стане хорошім русскім?
В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий уб людочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.

https://twitter.com/i/status/1793692370552381545
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:19

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:я хочу воевать сам за себя. дайте мне калаш и уберите от меня начальство. Шо не так, без калаша и начальства низзя? сказки это воюет сам за себя. 2й сорт воюет за сохранение жизней и богатств 1го. За себя низзя.

Совдеп?
Американський сержант буде вас примушувати на три порядки більше і сильніше, ніж український, який буде з вами намагится домовитися.

вы манипулятор не хуже будивэльныка. в армию сша меня тоже затолкают силой? Везде заставляют работать. Даже в АТБ. Халявы нигде нет. Но не везде заталкивают на работу силой. И так что нельзя уволиться. Для себя я на многое готов, а если из меня делают раба, где тут "для себя"? раб себе не принадлежит.

Ніяких маніпуляцій.
То ви стрибаєте з одних предметів на інші.

Про добровільне потрапляння у військо мови не було.
І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
detroytred
 
Повідомлень: 28684
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:22

Хуйло прилетіло вночі, і от цей..
Щось готують?

❗️В Білорусь прилетів Янукович

О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).

Востаннє Янукович був в Білорусі у березні 2022 року.

Xenon
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:23

  detroytred написав:І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
а если меня пакуют не добровольно, могу ли я не принимать систему в которую попал? не принимать присягу, командира, род войск, режим работы.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23452
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:28

  ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.
Уже сидит?
Помню, в 22 рассказывали: "до конца года", потом в 23-м. Когда сядет?
"Ракеты через месяц закончатся".
а кто обладает полнотой такой информации про их экономику?
У Вас лично в 1989, например, было ли понимание состояния (скорого конца) советской экономики ?
А у половины Политбюро и руководства КГБ - оно было окончательно сформировано уже лет за 3-5 до того (Перестройка - это ж не прихоть андроповского человека Горбачева).
А подозрения такие у андроповцев возникли еще в конце 60х - но 20 лет они же протянули, постепенно проведя перевод власти в стране с устаревших чисто идеологических методов на экономические с передачей ключевых позиций собственности в руки "своих".
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 13:32, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:31

  UA написав:
  vitaliiangel написав:вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по самому скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах.

Верю, что обе стороны предпринимают серьезные усилия чтобы навсегда скрыть реальные потери.


Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).
Ну добре, віримо.

Також нам заявляють, що ворог переважає вже у всіх засобах ураження - реб, дрони, авіація, арта, ракети, КАБи, техніка......, а фортифікації у ворога значно кращі, спроектовані та реалізовані по всім канонам військової інженерної науки.
І тут віримо.

Йдемо далі.
Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах.
Що ж, і тут віримо.

А тепер думаємо, аналізуємо, робимо висновки про перспективи.
Schmit
 
Повідомлень: 4371
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:31

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
а если меня пакуют не добровольно, могу ли я не принимать систему в которую попал? не принимать присягу, командира, род войск, режим работы.

А вот это интересный вопрос :) Вроде срока за "не дачу присяги нет"... Но могут "уклонение от мобилизации" натянуть...
_hunter
 
Повідомлень: 7860
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:32

🇭🇺 Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО, - Орбан

Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче мати можливість відмовитися, якщо НАТО розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - сказав Віктор Орбан.


Xenon
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:35

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
а если меня пакуют не добровольно, могу ли я не принимать систему в которую попал? не принимать присягу, командира, род войск, режим работы.

Можете. За це покарання.

Саме цікаве попереду.
Заградзагони -- це коли "не зможуть або не схотять" ті, хто раніше міг, хотів.
Гадаю, до такої стадії не вспіємо дійти.

А нового в світі нічого нема. Старе, як світ.
Якщо не брешуть, то спочатку заградзагони з'явилися у німців. Не від гарного життя. І дали результат.
detroytred
 
Повідомлень: 28684
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:35

  Schmit написав:
  UA написав:
  vitaliiangel написав:вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по самому скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах.

Верю, что обе стороны предпринимают серьезные усилия чтобы навсегда скрыть реальные потери.


Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).
Ну добре, віримо.

Також нам заявляють, що ворог переважає вже у всіх засобах ураження - реб, дрони, авіація, арта, ракети, КАБи, техніка......, а фортифікації у ворога значно кращі, спроектовані та реалізовані по всім канонам військової інженерної науки.
І тут віримо.

Йдемо далі.
Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах.
Що ж, і тут віримо.

А тепер думаємо, аналізуємо, робимо висновки про перспективи.

Та рано еще думать :) Что призывной возраст по настоящему еще не снижали, что отсрочки у банальных ПТУшников еще не забирали - еще год оно все без проблем точно работать будет.
_hunter
 
Повідомлень: 7860
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 834083418342834383448345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, dimo_0n і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 39117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 199999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 651623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2951)
24.05.2024 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.