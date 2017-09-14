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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83418342834383448345>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:35

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
а если меня пакуют не добровольно, могу ли я не принимать систему в которую попал? не принимать присягу, командира, род войск, режим работы.

А вот это интересный вопрос :) Вроде срока за "не дачу присяги нет"... Но могут "уклонение от мобилизации" натянуть...

потому что переход от рыночных отношений к феодальным случился слишком резко, не успели напринимать законов что человек виновен уже в пелёнках и если его до сих пор не посадили, это только вопрос времени.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:36

  Xenon написав:
🇭🇺 Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО, - Орбан

Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче мати можливість відмовитися, якщо НАТО розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів.
"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - сказав Віктор Орбан.


Він знову торгується за плюшки)) Наврят чи він сильно переживає за життя пари сотень своїх солдат
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:37

  unicdima написав:відос з Харківщини :D
https://watch.wave.video/nGnnrrhcObUBGn07

Видео авторское или что то похожее на то что сам глазами видишь насёрфил?
Понятно теперь откуда у Боба и $-чика столько времени тут простыни ваять
Сталинградом и Курцкой дугой вообще там не пахнет
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:38

  Xenon написав:Хуйло прилетіло вночі, і от цей..
Щось готують?
❗️В Білорусь прилетів Янукович

О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).
Востаннє Янукович був в Білорусі у березні 2022 року.


неуявляю що можна придумати зараз, вже не березень 2022
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:39

Schmit
Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах.


Можете трішки проаналізувати по мікро групі «форум фінанс»
Лише по тим, кого точно знаємо.
Скільки взяло участь (служили під час війни)
Скільки загинули
Скільки звільнилось , прийнявши участь
Скільки ось-ось звільниться (працює в цьому напрямку)

Тоді трішки дійде, чи все воно через неповоротні втрати , чи інші статті можуть навіть більшими бути.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:45

  Letusrock написав:
  Xenon написав:Хуйло прилетіло вночі, і от цей..
Щось готують?
❗️В Білорусь прилетів Янукович

О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).
Востаннє Янукович був в Білорусі у березні 2022 року.


неуявляю що можна придумати зараз, вже не березень 2022
на руснявом глобусе Янукович же Легитимный Президент на территории тех нескольких населенных пунктов Харьковской области (которых нет в конституции педерации). Подпишет какую-угодно Дорожную Карту создания ссср2.0 к 2030г. Опять официально попросит ОДКБ ввести войска :twisted: для защиты "народов"Украины от НАТО.
Покажут всем странам ГлобальногоЮга настоящего Президента (а не киевского "уголовника-узурпатора") :twisted: ГлобальныйЮг его поддержит и пригласит в Швейцарию с гарантиями неприкосновенности и полномочиями подписания "мирных соглашений" :twisted: Украина заявит "вы охренели?" - и будет об'явлена недоговороспособной большинством афро-азиато-латиносовских представителей, ПапойРимским, МАГАТЭ и Ассамблеей ООН и ООП
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 13:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:53

  Schmit написав:
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).

Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 13:56

  Ой+ написав:
  Schmit написав:
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).

Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.

Тобто до 100к?
Ну я думав трішки більше, але так навіть краще.
Русняві дійсно більші. Не в 10, але в 3-5 можливо.
За рахунок непотрібних мʼясних штурмів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тобто до 100к?

А ще, по моїх суб'єктивних оцінках, на 1 загнувшего в нас десь 7 поранених, з яких 3 важкі і ще 2 "по блату" вже не воюють...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:16

Приліт Януковича в Мінськ, в той же день як туди прилетів путін, який зазвичай у себе приймає підданих
(про що говорити путіну з Януковичем про якого нічого не було чути 10 років?)

+ риторика кацапів останні тижні про нелегітимність Зеленського

все це не просто так
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 24 тра, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
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