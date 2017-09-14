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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8342834383448345>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:штрафы-то внесудовые - т.е. сначала всю сумму спишут, а потом пэрэсичный может подавать в суд на возврат средств.


  flysoulfly написав:плюсую.
теретики явно не возвращали годами СВОИ деньги, незаконно забранные в госбюджет.


Так, видно методичка новая патриотам не подоспела.
Один говорит - что никто ничего не списывает, блокируют счета
Другой - что списывают сразу.
Господа, нужно определиться :D

Так а если у гречкосея 18-60 нет счетов? А есть мама\жена\сестра? Шо в таком случае? какие такие СВОИ деньги придется возвращать? )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:17

  Hotab написав:Schmit
Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах.


Можете трішки проаналізувати по мікро групі «форум фінанс»
Лише по тим, кого точно знаємо.
Скільки взяло участь (служили під час війни)
Скільки загинули
Скільки звільнилось , прийнявши участь
Скільки ось-ось звільниться (працює в цьому напрямку)

Тоді трішки дійде, чи все воно через неповоротні втрати , чи інші статті можуть навіть більшими бути.

Усіх, хто пропав з форума - вважати .....?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:26

  dimo_0n написав:Так а если у гречкосея 18-60 нет счетов? А есть мама\жена\сестра? Шо в таком случае? какие такие СВОИ деньги придется возвращать? )))

Так якщо у гречкосія є жінка, на яку куплена у шлюбі автівка, нерухомість, то у цій нерухомості та автівці ж є 50% гречкосія.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:33

  Hotab написав:
  Ой+ написав:
  Schmit написав:
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).

Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.

Тобто до 100к?
Ну я думав трішки більше, але так навіть краще.

Такий розрахунок не враховує, що у перші місяці вигрібали в основному з сіл/містечок, а облцентри, як ІФ, серйозно долучили трохи пізніше.
  Hotab написав:
Русняві дійсно більші. Не в 10, але в 3-5 можливо.
За рахунок непотрібних мʼясних штурмів.

Можливо так і було в перші місяці війни, коли русняві сунули колонами.
Але не зараз, коли у них перевага вже в усіх засобах ураження, в деяких - тотальна.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:36

  flyman написав:не тільки орків називать оркамі не зможуть лиш всі, мало хто можна

Вот просто интересно, Вы этот бред всерьёз воспринимаете или выкладываете просто, чтобы приколоться?
Там враньё с первой минуты.
Да, оперативная дальность Storm Shadow/SCALP EG 560 км. Есть и модификация SCALP Naval с дальностью около 1000 км. Но, насколько сообщалось, нам поставляли ракеты с уменьшенной дальностью. Экспортные варианты этих ракет имеют дальность около 290 км и меньший вес боеголовки. Остальное словоблудие даже разбирать не хочу.
"Надо обстрелять, а вот когда запретят поставки...", "США ніколи не наважаться...", "обстрелы НПЗ и Крыма это самодеятельность Буданова и Малюка", упрёки в том, что мы за 2 года не захватили Приднестровье, не вторглись в Беларусь.
Ну смешно же. И слушать противно.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:37

  Schmit написав:Усіх, хто пропав з форума - вважати .....?
в 2022 на ветке было примерно 30-40 писателей. сейчас вдвое меньше.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Так якщо у гречкосія є жінка, на яку куплена у шлюбі автівка, нерухомість, то у цій нерухомості та автівці ж є 50% гречкосія.

Для розірвання шлюбу є дія(чі єлектронний суд, непомятаю де воно там робиця). А ТЦК не потрібен :)
Та навіть якщо накладают арешт на автівку - відразу позов на скасування. Розгляд до 10 днів. Так що давайте там, дуйте до куратора за новою методичкою

Подивіться бігуса, свіженько про наших владників.
https://youtu.be/Awzb-UyJgRY?si=Lhvj_VXXkHcZoa5Z

Та беріть приклад. Все що нужно вміти - копіювати те, що вони роблять.
Бабки в офшор, майно та активи - на друзів.
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 24 тра, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:49

Наступного тижня відбудеться нарада з усіма керівниками фракцій щодо питання економічного бронювання працівників бізнесом.
Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.

Залишилось подумати, звідки підприємцям взяти ті 20К грн, якщо ти не Рошен\Мхп\ДТЕК та таке інше.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:56

  dimo_0n написав:
  _Mykola_ написав:Так якщо у гречкосія є жінка, на яку куплена у шлюбі автівка, нерухомість, то у цій нерухомості та автівці ж є 50% гречкосія.

... майно та активи - на друзів.

А они что, неприкасаемые???
_hunter
 
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