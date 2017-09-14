Мобілізація у нас - не припинялясь ні на секунду і тільки посилюється, та нам все одно постійно розповідають про некомплект в бригадах.
Можете трішки проаналізувати по мікро групі «форум фінанс» Лише по тим, кого точно знаємо. Скільки взяло участь (служили під час війни) Скільки загинули Скільки звільнилось , прийнявши участь Скільки ось-ось звільниться (працює в цьому напрямку)
Тоді трішки дійде, чи все воно через неповоротні втрати , чи інші статті можуть навіть більшими бути.
Schmit написав: Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).
Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.
Тобто до 100к? Ну я думав трішки більше, але так навіть краще.
Такий розрахунок не враховує, що у перші місяці вигрібали в основному з сіл/містечок, а облцентри, як ІФ, серйозно долучили трохи пізніше.
Hotab написав: Русняві дійсно більші. Не в 10, але в 3-5 можливо. За рахунок непотрібних мʼясних штурмів.
Можливо так і було в перші місяці війни, коли русняві сунули колонами. Але не зараз, коли у них перевага вже в усіх засобах ураження, в деяких - тотальна.
flyman написав:не тільки орків називать оркамі не зможуть лиш всі, мало хто можна
Вот просто интересно, Вы этот бред всерьёз воспринимаете или выкладываете просто, чтобы приколоться? Там враньё с первой минуты. Да, оперативная дальность Storm Shadow/SCALP EG 560 км. Есть и модификация SCALP Naval с дальностью около 1000 км. Но, насколько сообщалось, нам поставляли ракеты с уменьшенной дальностью. Экспортные варианты этих ракет имеют дальность около 290 км и меньший вес боеголовки. Остальное словоблудие даже разбирать не хочу. "Надо обстрелять, а вот когда запретят поставки...", "США ніколи не наважаться...", "обстрелы НПЗ и Крыма это самодеятельность Буданова и Малюка", упрёки в том, что мы за 2 года не захватили Приднестровье, не вторглись в Беларусь. Ну смешно же. И слушать противно.
_Mykola_ написав:Так якщо у гречкосія є жінка, на яку куплена у шлюбі автівка, нерухомість, то у цій нерухомості та автівці ж є 50% гречкосія.
Для розірвання шлюбу є дія(чі єлектронний суд, непомятаю де воно там робиця). А ТЦК не потрібен Та навіть якщо накладают арешт на автівку - відразу позов на скасування. Розгляд до 10 днів. Так що давайте там, дуйте до куратора за новою методичкою