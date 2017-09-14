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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8342834383448345
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:59

  dimo_0n написав:
  Vadim_ написав:Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.

Залишилось подумати, звідки підприємцям взяти ті 20К грн, якщо ти не Рошен\Мхп\ДТЕК та таке інше.

А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А они что, неприкасаемые???

тут СЗЧшника с декабря не особо то и ищут.
А вы надеетесь что ухилянтов будут трусить до 7-го колена? Серьезно?

Естати еще тут по СЗЧ подузнал. Успих - мотай на ус:
Нужно покидать часть, сдавши оружие. Иначе если ты СЗЧ с оружием, то там все плачевней. Д - Думай :D
  _hunter написав:А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..

Снова пластинка про касты\роли? А налоги платить кто будет? Не нужный предприниматель?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:.......Нас в школе ко всему принуждали, лом собирать, на парады ходить, ветеранов поздравлять, политинформацию слушать. День рождения ленина праздновать. ........

Мало и плохо принуждали. О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
в армию сша меня тоже затолкают силой?

В случае большой войны затолкают. Это сегодня для "спецопераций" в Ираке или Югославии обходятся контрактниками (наёмниками).
Вооружённые силы США комплектуются полностью на контрактной основе с 1973 года, когда был упразднён призыв, однако на случай его возобновления Министерство обороны ведёт постоянный воинский учёт мужчин в возрасте от 18 до 25 лет — как граждан США, так и обладателей вида на жительство. В настоящее время на учёте состоят около 14 млн человек.

Постановка на воинский учёт является обязательной. Граждане, не состоящие на воинском учёте, могут быть подвергнуты штрафу в размере 250 тысяч долларов, либо отказу в ряде льгот, невозможности поступления на государственную службу и т. д. Иммигрантам, своевременно не вставшим на воинский учёт, будет отказано в предоставлении гражданства в случае подачи заявления на его получение.

Из Вики - "Воинский учёт в США"
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:03

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:А они что, неприкасаемые???

тут СЗЧшника с декабря не особо то и ищут.
А вы надеетесь что ухилянтов будут трусить до 7-го колена? Серьезно?

Естати еще тут по СЗЧ подузнал. Успих - мотай на ус:
Нужно покидать часть, сдавши оружие. Иначе если ты СЗЧ с оружием, то там все плачевней. Д - Думай :D
  _hunter написав:А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..

Снова пластинка про касты\роли? А налоги платить кто будет? Не нужный предприниматель?

https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/
Так зп росте , правда в тому якщо рахувати тільки військових та бронь , то уряд у нас найкращий , забути треба про 95% іншого населення резервації
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:04

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:А они что, неприкасаемые???

тут СЗЧшника с декабря не особо то и ищут.
А вы надеетесь что ухилянтов будут трусить до 7-го колена? Серьезно?

Естати еще тут по СЗЧ подузнал. Успих - мотай на ус:
Нужно покидать часть, сдавши оружие. Иначе если ты СЗЧ с оружием, то там все плачевней. Д - Думай :D
  _hunter написав:А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..

Снова пластинка про касты\роли? А налоги платить кто будет? Не нужный предприниматель?

Кстати налоги будут повышать как и тариф на ЭЭ и акцизы на топливо.
Зробили усіх разом (с)
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.

Нема ніякого "бажання країн Заходу". Там сотні партій і тисячі політиків, кожен із яких тягне ковдру на себе...

"сотні партій і тисячі політиків", но есть какая-то установленная "средняя линия". которую государства придерживаются. Выступления отдельных партий и политиков с другими взглядами ничего не меняют.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:06

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:А они что, неприкасаемые???

тут СЗЧшника с декабря не особо то и ищут.
А вы надеетесь что ухилянтов будут трусить до 7-го колена? Серьезно?

  _hunter написав:А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..

Снова пластинка про касты\роли? А налоги платить кто будет? Не нужный предприниматель?

Зачем трусить? - друга бусиффицируют как самостоятельную единицу, а не за связи с ухылянтом :)

Сколько он там налогов платит с ттй минималки :D
Но вот те $500 с тех у кого они есть, недобор с минимальщиков и должны покрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:08

  ЛАД написав:Там враньё с первой минуты.
Да, оперативная дальность Storm Shadow/SCALP EG 560 км. Есть и модификация SCALP Naval с дальностью около 1000 км. Но, насколько сообщалось, нам поставляли ракеты с уменьшенной дальностью. Экспортные варианты этих ракет имеют дальность около 290 км и меньший вес боеголовки.

То що, нам не хватило дальності ракет в 290 км, щоб вдарити по концентрації військ на харківському напрямку за кілометр від кордону?
Чи це враньйо?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:08

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.

Нема ніякого "бажання країн Заходу". Там сотні партій і тисячі політиків, кожен із яких тягне ковдру на себе...

"сотні партій і тисячі політиків", но есть какая-то установленная "средняя линия". которую государства придерживаются. Выступления отдельных партий и политиков с другими взглядами ничего не меняют.

Линия есть, но как я уже писал - с "погасить очаг мирового зла" она не пересекается :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Кстати налоги будут повышать как и тариф на ЭЭ и акцизы на топливо.

  sens написав:Так зп росте , правда в тому якщо рахувати тільки військових та бронь , то уряд у нас найкращий , забути треба про 95% іншого населення резервації

Тут еще такая штука случилась у знакомого.
Значит он занимается перевозками. Не буду называть контору, но она довольно крупная.
4 водилы, которые имеют троих детей, сказали, что увольняются и выйдут на работу после того, как ЗП будет 50+К грн. Т.к. им поступили более интересные условия работы от аграрников(видать на зерновозы)...
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