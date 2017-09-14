vitaliiangel написав:.......Нас в школе ко всему принуждали, лом собирать, на парады ходить, ветеранов поздравлять, политинформацию слушать. День рождения ленина праздновать. ........
Мало и плохо принуждали. О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
в армию сша меня тоже затолкают силой?
В случае большой войны затолкают. Это сегодня для "спецопераций" в Ираке или Югославии обходятся контрактниками (наёмниками).
Вооружённые силы США комплектуются полностью на контрактной основе с 1973 года, когда был упразднён призыв, однако на случай его возобновления Министерство обороны ведёт постоянный воинский учёт мужчин в возрасте от 18 до 25 лет — как граждан США, так и обладателей вида на жительство. В настоящее время на учёте состоят около 14 млн человек.
Постановка на воинский учёт является обязательной. Граждане, не состоящие на воинском учёте, могут быть подвергнуты штрафу в размере 250 тысяч долларов, либо отказу в ряде льгот, невозможности поступления на государственную службу и т. д. Иммигрантам, своевременно не вставшим на воинский учёт, будет отказано в предоставлении гражданства в случае подачи заявления на его получение.
ЛАД написав:Там враньё с первой минуты. Да, оперативная дальность Storm Shadow/SCALP EG 560 км. Есть и модификация SCALP Naval с дальностью около 1000 км. Но, насколько сообщалось, нам поставляли ракеты с уменьшенной дальностью. Экспортные варианты этих ракет имеют дальность около 290 км и меньший вес боеголовки.
То що, нам не хватило дальності ракет в 290 км, щоб вдарити по концентрації військ на харківському напрямку за кілометр від кордону? Чи це враньйо?
Vadim_ написав:Кстати налоги будут повышать как и тариф на ЭЭ и акцизы на топливо.
sens написав:Так зп росте , правда в тому якщо рахувати тільки військових та бронь , то уряд у нас найкращий , забути треба про 95% іншого населення резервації
Тут еще такая штука случилась у знакомого. Значит он занимается перевозками. Не буду называть контору, но она довольно крупная. 4 водилы, которые имеют троих детей, сказали, что увольняются и выйдут на работу после того, как ЗП будет 50+К грн. Т.к. им поступили более интересные условия работы от аграрников(видать на зерновозы)...