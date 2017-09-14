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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8343834483458346>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:59

  dimo_0n написав:
  Vadim_ написав:Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.

Залишилось подумати, звідки підприємцям взяти ті 20К грн, якщо ти не Рошен\Мхп\ДТЕК та таке інше.

А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:.......Нас в школе ко всему принуждали, лом собирать, на парады ходить, ветеранов поздравлять, политинформацию слушать. День рождения ленина праздновать. ........

Мало и плохо принуждали. О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
в армию сша меня тоже затолкают силой?

В случае большой войны затолкают. Это сегодня для "спецопераций" в Ираке или Югославии обходятся контрактниками (наёмниками).
Вооружённые силы США комплектуются полностью на контрактной основе с 1973 года, когда был упразднён призыв, однако на случай его возобновления Министерство обороны ведёт постоянный воинский учёт мужчин в возрасте от 18 до 25 лет — как граждан США, так и обладателей вида на жительство. В настоящее время на учёте состоят около 14 млн человек.

Постановка на воинский учёт является обязательной. Граждане, не состоящие на воинском учёте, могут быть подвергнуты штрафу в размере 250 тысяч долларов, либо отказу в ряде льгот, невозможности поступления на государственную службу и т. д. Иммигрантам, своевременно не вставшим на воинский учёт, будет отказано в предоставлении гражданства в случае подачи заявления на его получение.

Из Вики - "Воинский учёт в США"
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:03

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:А они что, неприкасаемые???

тут СЗЧшника с декабря не особо то и ищут.
А вы надеетесь что ухилянтов будут трусить до 7-го колена? Серьезно?

Естати еще тут по СЗЧ подузнал. Успих - мотай на ус:
Нужно покидать часть, сдавши оружие. Иначе если ты СЗЧ с оружием, то там все плачевней. Д - Думай :D
  _hunter написав:А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..

Снова пластинка про касты\роли? А налоги платить кто будет? Не нужный предприниматель?

https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/
Так зп росте , правда в тому якщо рахувати тільки військових та бронь , то уряд у нас найкращий , забути треба про 95% іншого населення резервації
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:04

  dimo_0n написав:
  _hunter написав:А они что, неприкасаемые???

тут СЗЧшника с декабря не особо то и ищут.
А вы надеетесь что ухилянтов будут трусить до 7-го колена? Серьезно?

Естати еще тут по СЗЧ подузнал. Успих - мотай на ус:
Нужно покидать часть, сдавши оружие. Иначе если ты СЗЧ с оружием, то там все плачевней. Д - Думай :D
  _hunter написав:А точно ли предприниматели, у которых нет каких-то $500 на работника, критичны для экономики?..

Снова пластинка про касты\роли? А налоги платить кто будет? Не нужный предприниматель?

Кстати налоги будут повышать как и тариф на ЭЭ и акцизы на топливо.
Зробили усіх разом (с)
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.

Нема ніякого "бажання країн Заходу". Там сотні партій і тисячі політиків, кожен із яких тягне ковдру на себе...

"сотні партій і тисячі політиків", но есть какая-то установленная "средняя линия". которую государства придерживаются. Выступления отдельных партий и политиков с другими взглядами ничего не меняют.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:08

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.

Нема ніякого "бажання країн Заходу". Там сотні партій і тисячі політиків, кожен із яких тягне ковдру на себе...

"сотні партій і тисячі політиків", но есть какая-то установленная "средняя линия". которую государства придерживаются. Выступления отдельных партий и политиков с другими взглядами ничего не меняют.

Линия есть, но как я уже писал - с "погасить очаг мирового зла" она не пересекается :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Кстати налоги будут повышать как и тариф на ЭЭ и акцизы на топливо.

  sens написав:Так зп росте , правда в тому якщо рахувати тільки військових та бронь , то уряд у нас найкращий , забути треба про 95% іншого населення резервації

Тут еще такая штука случилась у знакомого.
Значит он занимается перевозками. Не буду называть контору, но она довольно крупная.
4 водилы, которые имеют троих детей, сказали, что увольняются и выйдут на работу после того, как ЗП будет 50+К грн. Т.к. им поступили более интересные условия работы от аграрников(видать на зерновозы)...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:16

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
а если меня пакуют не добровольно, могу ли я не принимать систему в которую попал? не принимать присягу, командира, род войск, режим работы.

Не можете.
Могли до войны отказаться от гражданства и уехать куда угодно (если бы Вас там приняли). Но раз вы приняли гражданство и не отказались от него, то, значит, приняли и все обязанности, в т.ч. воинскую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:20

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть.
Уже сидит?
Помню, в 22 рассказывали: "до конца года", потом в 23-м. Когда сядет?
"Ракеты через месяц закончатся".
а кто обладает полнотой такой информации про их экономику?
У Вас лично в 1989, например, было ли понимание состояния (скорого конца) советской экономики ?
А у половины Политбюро и руководства КГБ - оно было окончательно сформировано уже лет за 3-5 до того (Перестройка - это ж не прихоть андроповского человека Горбачева).
А подозрения такие у андроповцев возникли еще в конце 60х - но 20 лет они же протянули, постепенно проведя перевод власти в стране с устаревших чисто идеологических методов на экономические с передачей ключевых позиций собственности в руки "своих".

Да бросьте вы рассказывать о "конце экономики". В Китае тогда с экономикой было хуже. Сегодня сравнивать не будем?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:33

  ЛАД написав:О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
да и с удовольствием вас послушаю. Расскажите чего я не знаю о принуждении. (не сарказм я действительно интересуюсь чтобы понять где у общества дно).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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