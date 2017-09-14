vitaliiangel написав:.......Нас в школе ко всему принуждали, лом собирать, на парады ходить, ветеранов поздравлять, политинформацию слушать. День рождения ленина праздновать. ........
Мало и плохо принуждали. О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
в армию сша меня тоже затолкают силой?
В случае большой войны затолкают. Это сегодня для "спецопераций" в Ираке или Югославии обходятся контрактниками (наёмниками).
Вооружённые силы США комплектуются полностью на контрактной основе с 1973 года, когда был упразднён призыв, однако на случай его возобновления Министерство обороны ведёт постоянный воинский учёт мужчин в возрасте от 18 до 25 лет — как граждан США, так и обладателей вида на жительство. В настоящее время на учёте состоят около 14 млн человек.
Постановка на воинский учёт является обязательной. Граждане, не состоящие на воинском учёте, могут быть подвергнуты штрафу в размере 250 тысяч долларов, либо отказу в ряде льгот, невозможности поступления на государственную службу и т. д. Иммигрантам, своевременно не вставшим на воинский учёт, будет отказано в предоставлении гражданства в случае подачи заявления на его получение.
Vadim_ написав:Кстати налоги будут повышать как и тариф на ЭЭ и акцизы на топливо.
sens написав:Так зп росте , правда в тому якщо рахувати тільки військових та бронь , то уряд у нас найкращий , забути треба про 95% іншого населення резервації
Тут еще такая штука случилась у знакомого. Значит он занимается перевозками. Не буду называть контору, но она довольно крупная. 4 водилы, которые имеют троих детей, сказали, что увольняются и выйдут на работу после того, как ЗП будет 50+К грн. Т.к. им поступили более интересные условия работы от аграрников(видать на зерновозы)...
detroytred написав:І навіть при добровільному - ви вже погоджуєтесь з системою, в яку йдете.
а если меня пакуют не добровольно, могу ли я не принимать систему в которую попал? не принимать присягу, командира, род войск, режим работы.
Не можете. Могли до войны отказаться от гражданства и уехать куда угодно (если бы Вас там приняли). Но раз вы приняли гражданство и не отказались от него, то, значит, приняли и все обязанности, в т.ч. воинскую.
ЛАД написав:"желание у стран Развитых экономик посадить на 'опу" РФ, вроде как, есть. Уже сидит? Помню, в 22 рассказывали: "до конца года", потом в 23-м. Когда сядет? "Ракеты через месяц закончатся".
а кто обладает полнотой такой информации про их экономику? У Вас лично в 1989, например, было ли понимание состояния (скорого конца) советской экономики ? А у половины Политбюро и руководства КГБ - оно было окончательно сформировано уже лет за 3-5 до того (Перестройка - это ж не прихоть андроповского человека Горбачева). А подозрения такие у андроповцев возникли еще в конце 60х - но 20 лет они же протянули, постепенно проведя перевод власти в стране с устаревших чисто идеологических методов на экономические с передачей ключевых позиций собственности в руки "своих".
Да бросьте вы рассказывать о "конце экономики". В Китае тогда с экономикой было хуже. Сегодня сравнивать не будем?