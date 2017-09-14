Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:47

ЛАД

А чого Ви хочете від чудаків, які самі звинувачують, брешуть на особисту адресу, а на пропозицію давайте перевіримо ці ваші ж впевнені звинувачення (до того ж такі, де тіко однозначна буде відповідь -- або є і вони праві; або нема і вони брехуни) -- мовчать, відмовляються, але і далі продовжують звинувачувати.



По дискусійним же питанням, там, де є хоч трохи суб'єктивізму --- да там і овсі вони можуть ліпити, що завгодно.



До речі, нещодавно хтось зацитував нардепа Костенко...

Так тут контраргументація пішла, що і брехун, ахент, і прорашенсьске ІПСО він каже, і ригом може бути.

Але з оцих контраргументуючих жоден не глянув, що отой Костенко -- секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Народний депутат України 9-го скликання[1]. Ветеран АТО, «кіборг»[2], ще і контрозвідник.

Зате обісрали його по самі вуха.... хфантазіями.



Так чого ж ви до пенса-ЛАДа очікуєте від отаких)))

Спеціфіка ж гілки в тому, що питання обговорення дуже суб'єктивні... Тому без жарких дискусій не обійтися. Але коли аргументів не вистачає, то їх підсилюють, як вміють.

Була б змога, то і в рєпу засадили))

В якості аргумента))