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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8343834483458346
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:34

  Ой+ написав:
  Schmit написав:
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).

Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.

Если ориентироваться на Ваши цифры, то это близко к цифре потерь, кот. называл Зе - 30 тыс.
Если даже росс. потери в 3-5 раз выше, то для РФ это не особо чувствительно. Тем более, если учесть, что эти потери, в основном, не среди москвичей/петроградцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:35

Тут питали про де обов'язок керівника підприємства?
Да ось:
*забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п’ятою статті 22 цього Закону, на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету України, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
{Абзац сьомий частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012; в редакції Закону № 3633-IX від 11.04.2024}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
І прибуття!

Ну і про 60 днів)):
*Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження*.
Це зі ст22 отой п.3.
(І в ньому ж, у п.3 - *У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.*).

Чітко.
60 днів з 24.02.2022 *набрання чинності УКАЗА Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України* -- давно минули.
Норма на майбутнє.
А оновлення данних і так було раніше.
Тобто лише штрафи піднялись.

Хоча може 60 днів ще в законі від 11 квітня (чи коли він був отой новий)? Не дивився. Тоді - да. Через 60 днів.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кіса Вороб"янінов : подайтє бівшому діпутату госдумі жізнь ілі кашильог
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:55

  flyman написав:Кіса Вороб"янінов : подайтє бівшому діпутату госдумі жізнь ілі кашильог


Тобі вже десять різних людей сказали, що цього утирка дивися лише ти один.
(с) (Hotab)
:D
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:04

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
да и с удовольствием вас послушаю. Расскажите чего я не знаю о принуждении. (не сарказм я действительно интересуюсь чтобы понять где у общества дно).

Люди які пережили критичну масу приниження не можуть бути повноцінними громадянами.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:19

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
да и с удовольствием вас послушаю. Расскажите чего я не знаю о принуждении. (не сарказм я действительно интересуюсь чтобы понять где у общества дно).

Люди які пережили критичну масу приниження не можуть бути повноцінними громадянами.

100500%
я думал это общеизвестно, но в 21м находятся умники которые считают "поломанные и униженные тоже как-то живут".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:25

Hotab
Вы как-то писали, что я объясню своё относительно длительное молчание.
Было лень писать и не знаю, есть ли смысл, но попробую.
Знаю, что длинные посты плохо читаются, поэтому разобью на несколько.
1. Вы как-то написали, что здесь почти не осталось адекватных людей. Это первая причина.
Я тогда уезжал на 10 дней в Черкассы без компа и решил оторваться от форума, несколько дней вообще не открывал, а потом какое-то время слегка просматривал.

Впечатления от поездки.
1.1. В Черкассах ощущение, что войны вообще нет. Мирная жизнь. В стране, которая ведёт войну за жизнь. :shock:
1.2. Дороги. Почти вся дорога вполне неплохая, местами даже хорошая (туда ехал на машине бла-бла-каром, обратно автобусом). Но пару участков вблизи Черкасс дорога убитая. Там скорость резко падает, что сильно увеличивает время в пути. Для меня это вполне убедительно подтверждает необходимость хороших дорог.
Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю.
Единственное объяснение - желание обосрать власть. Больше не за что, так хоть за это, хотя дело явно необходимое.

2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться. Таким способом разряжаются? Ветка превратилась даже не в песочницу, а в коммунальную кухню. И по "вежливости", и по уровню дискуссий.
2.1. Пока я не сделал перерыв, я был тут "мальчиком для битья". "Совок", "старый маразматик" и пр., и пр. Когда я пропал тут же появились другие объекты. Правда, обвинения другие - в основном, "русня" или "ухилянт". Причём, самое смешное, что такие обвинения взаимны, оба оппонента обвиняют друг друга в одном и том же. :) Почти нет спора о взглядах, как правило, просто измазывание оппонента в дерьме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:34

  ЛАД написав:1.2. Дороги. Почти вся дорога вполне неплохая, местами даже хорошая (туда ехал на машине бла-бла-каром, обратно автобусом). Но пару участков вблизи Черкасс дорога убитая. Там скорость резко падает, что сильно увеличивает время в пути. Для меня это вполне убедительно подтверждает необходимость хороших дорог.
Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю.
Единственное объяснение - желание обосрать власть. Больше не за что, так хоть за это, хотя дело явно необходимое.


Проти гарних доріг ніхто нічого не має. Не подобається "крадівництво".
Стаття 4-ри річної давнини, ціни вже не актуальні. Зараз "осваівают" ще більші кошти.
Укравтодор Зеленського втричі перевершив Укравтодор Порошенка. Бо вирішив закопати більше 12 мільярдів гривень у 30-кілометрову ділянку Н-31 у Дніпропетровській області. Тоді як попередники протендерили аналогічні 12 мільярдів гривень на будівництво втричі більшої ділянки – 80 кілометрів цієї ж траси з купою аналогічних штучних споруд і мостів у сусідній Полтавській області.

І ще:

В течение 2020 года в рамках «Большого строительства» построили 4000 км дорог за 120 млрд гривен, однако в 2018 году на 3800 км дорог потратили 40 млрд гривен — строительство стало дороже в три раза. Поэтому программу нередко стали называть «Большое воровство» («Велике крадівництво»).

Владу потрібно не обсирати, а пи*дити. Це звичайні тимчасові менеджери. Нездари та крадії. Не боги.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:41

ЛАД Вы в этой ветке единственный адекватный человек:))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:47

ЛАД
А чого Ви хочете від чудаків, які самі звинувачують, брешуть на особисту адресу, а на пропозицію давайте перевіримо ці ваші ж впевнені звинувачення (до того ж такі, де тіко однозначна буде відповідь -- або є і вони праві; або нема і вони брехуни) -- мовчать, відмовляються, але і далі продовжують звинувачувати.

По дискусійним же питанням, там, де є хоч трохи суб'єктивізму --- да там і овсі вони можуть ліпити, що завгодно.

До речі, нещодавно хтось зацитував нардепа Костенко...
Так тут контраргументація пішла, що і брехун, ахент, і прорашенсьске ІПСО він каже, і ригом може бути.
Але з оцих контраргументуючих жоден не глянув, що отой Костенко -- секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Народний депутат України 9-го скликання[1]. Ветеран АТО, «кіборг»[2], ще і контрозвідник.
Зате обісрали його по самі вуха.... хфантазіями.

Так чого ж ви до пенса-ЛАДа очікуєте від отаких)))
Спеціфіка ж гілки в тому, що питання обговорення дуже суб'єктивні... Тому без жарких дискусій не обійтися. Але коли аргументів не вистачає, то їх підсилюють, як вміють.
Була б змога, то і в рєпу засадили))
В якості аргумента))
detroytred
 
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