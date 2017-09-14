Schmit написав: Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).
Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.
Если ориентироваться на Ваши цифры, то это близко к цифре потерь, кот. называл Зе - 30 тыс. Если даже росс. потери в 3-5 раз выше, то для РФ это не особо чувствительно. Тем более, если учесть, что эти потери, в основном, не среди москвичей/петроградцев.
Тут питали про де обов'язок керівника підприємства? Да ось: *забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п’ятою статті 22 цього Закону, на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету України, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; {Абзац сьомий частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012; в редакції Закону № 3633-IX від 11.04.2024} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text І прибуття!
Ну і про 60 днів)): *Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження*. Це зі ст22 отой п.3. (І в ньому ж, у п.3 - *У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.*).
Чітко. 60 днів з 24.02.2022 *набрання чинності УКАЗА Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України* -- давно минули. Норма на майбутнє. А оновлення данних і так було раніше. Тобто лише штрафи піднялись.
Хоча може 60 днів ще в законі від 11 квітня (чи коли він був отой новий)? Не дивився. Тоді - да. Через 60 днів.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab Вы как-то писали, что я объясню своё относительно длительное молчание. Было лень писать и не знаю, есть ли смысл, но попробую. Знаю, что длинные посты плохо читаются, поэтому разобью на несколько. 1. Вы как-то написали, что здесь почти не осталось адекватных людей. Это первая причина. Я тогда уезжал на 10 дней в Черкассы без компа и решил оторваться от форума, несколько дней вообще не открывал, а потом какое-то время слегка просматривал.
Впечатления от поездки. 1.1. В Черкассах ощущение, что войны вообще нет. Мирная жизнь. В стране, которая ведёт войну за жизнь. 1.2. Дороги. Почти вся дорога вполне неплохая, местами даже хорошая (туда ехал на машине бла-бла-каром, обратно автобусом). Но пару участков вблизи Черкасс дорога убитая. Там скорость резко падает, что сильно увеличивает время в пути. Для меня это вполне убедительно подтверждает необходимость хороших дорог. Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю. Единственное объяснение - желание обосрать власть. Больше не за что, так хоть за это, хотя дело явно необходимое.
2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться. Таким способом разряжаются? Ветка превратилась даже не в песочницу, а в коммунальную кухню. И по "вежливости", и по уровню дискуссий. 2.1. Пока я не сделал перерыв, я был тут "мальчиком для битья". "Совок", "старый маразматик" и пр., и пр. Когда я пропал тут же появились другие объекты. Правда, обвинения другие - в основном, "русня" или "ухилянт". Причём, самое смешное, что такие обвинения взаимны, оба оппонента обвиняют друг друга в одном и том же. Почти нет спора о взглядах, как правило, просто измазывание оппонента в дерьме.
ЛАД написав:1.2. Дороги. Почти вся дорога вполне неплохая, местами даже хорошая (туда ехал на машине бла-бла-каром, обратно автобусом). Но пару участков вблизи Черкасс дорога убитая. Там скорость резко падает, что сильно увеличивает время в пути. Для меня это вполне убедительно подтверждает необходимость хороших дорог. Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю. Единственное объяснение - желание обосрать власть. Больше не за что, так хоть за это, хотя дело явно необходимое.
ЛАД А чого Ви хочете від чудаків, які самі звинувачують, брешуть на особисту адресу, а на пропозицію давайте перевіримо ці ваші ж впевнені звинувачення (до того ж такі, де тіко однозначна буде відповідь -- або є і вони праві; або нема і вони брехуни) -- мовчать, відмовляються, але і далі продовжують звинувачувати.
По дискусійним же питанням, там, де є хоч трохи суб'єктивізму --- да там і овсі вони можуть ліпити, що завгодно.
До речі, нещодавно хтось зацитував нардепа Костенко... Так тут контраргументація пішла, що і брехун, ахент, і прорашенсьске ІПСО він каже, і ригом може бути. Але з оцих контраргументуючих жоден не глянув, що отой Костенко -- секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Народний депутат України 9-го скликання[1]. Ветеран АТО, «кіборг»[2], ще і контрозвідник. Зате обісрали його по самі вуха.... хфантазіями.
Так чого ж ви до пенса-ЛАДа очікуєте від отаких))) Спеціфіка ж гілки в тому, що питання обговорення дуже суб'єктивні... Тому без жарких дискусій не обійтися. Але коли аргументів не вистачає, то їх підсилюють, як вміють. Була б змога, то і в рєпу засадили)) В якості самого вирішального аргумента)) в диспуті джентельменів.