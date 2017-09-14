Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:06

Hotab

Продолжение

Уже, наверное, полгода чуть ли не единственный обсуждаемый вопрос - мобилизация.

Для меня всё это дико. То, что раньше считалось само собой разумеющимся, сейчас многословно обсуждается.

Элементарное требование о постановке на учёт в военкомате вызывает массу возмущений и обсуждений. Приход в военкомат по повестке - чуть ли не подвиг.

Вы практически во всём, что касается призыва, правы, но читать Ваши посты против Виталия или Флая с довольно грубыми выпадами уже не интересно. Меня не особо волнует, призовут ли лично их в армию, а сама по себе мобилизация (её необходимость) у меня вопросов не вызывает.

Методы... Возможно, нехороши. Но легко объясняются отсутствием учёта. И я не вижу предложений от оппонентов, как сделать лучше. Контракты с оговоренным сроком? Сомневаюсь, что это поможет (возможно, не прав, но вряд ли). Ротация, конечно, нужна, но тут надо иметь цифры, кот. у меня нет.

Исходя из сказанного, полугодовое пережёвывание этой темы уже надоело и не интересно.



То же самое и относительно detroytred"а. Он во многом прав. В частности, о военпенсах.Но его споры с людьми, никогда не служившими... Они всё равно не поймут. Некоторые используют эту тему только как личный аргумент против detroytred"а.

Его споры с будивельником... Понимаю, что терпеть оскорбления тяжело, поэтому советовал ему - чс. А так, единственный результат - баны, в лучшем случае, удалённые посты. А читать их многостраничные пререкания... Уже просто пропускаю.