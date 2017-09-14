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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 834583468347834883498350>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До речі, нещодавно хтось зацитував нардепа Костенко...
Так тут контраргументація пішла, що і брехун, ахент, і прорашенсьске ІПСО він каже, і ригом може бути.

та що Костенко, той же Ілон Маск з благодєтєля перших місяців пізніше став клятим зрадником та путінською консервою))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:06

Hotab
Продолжение
Уже, наверное, полгода чуть ли не единственный обсуждаемый вопрос - мобилизация.
Для меня всё это дико. То, что раньше считалось само собой разумеющимся, сейчас многословно обсуждается.
Элементарное требование о постановке на учёт в военкомате вызывает массу возмущений и обсуждений. Приход в военкомат по повестке - чуть ли не подвиг.
Вы практически во всём, что касается призыва, правы, но читать Ваши посты против Виталия или Флая с довольно грубыми выпадами уже не интересно. Меня не особо волнует, призовут ли лично их в армию, а сама по себе мобилизация (её необходимость) у меня вопросов не вызывает.
Методы... Возможно, нехороши. Но легко объясняются отсутствием учёта. И я не вижу предложений от оппонентов, как сделать лучше. Контракты с оговоренным сроком? Сомневаюсь, что это поможет (возможно, не прав, но вряд ли). Ротация, конечно, нужна, но тут надо иметь цифры, кот. у меня нет.
Исходя из сказанного, полугодовое пережёвывание этой темы уже надоело и не интересно.

То же самое и относительно detroytred"а. Он во многом прав. В частности, о военпенсах.Но его споры с людьми, никогда не служившими... Они всё равно не поймут. Некоторые используют эту тему только как личный аргумент против detroytred"а.
Его споры с будивельником... Понимаю, что терпеть оскорбления тяжело, поэтому советовал ему - чс. А так, единственный результат - баны, в лучшем случае, удалённые посты. А читать их многостраничные пререкания... Уже просто пропускаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:13

  ЛАД написав:Вы как-то написали, что здесь почти не осталось адекватных людей. Это первая причина.
  ЛАД написав:Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел.
адекватных нет сплошное хамство, но уйти "с концами" не хватает сил? (я не прошу никого уходить, мне без разницы).

Кто хотел с форума ушёл. А вы хоть и недовольны но и не уходите. Я вижу в этом ложь. Либо хамства не так уж и много (субъективно, по сравнению с тем что раньше) почти нет. Вас давно никто не называет совком, старым маразматиком. Но вы всё так же всеми недовольны...

и вишенка на торт, кому вы жалуетесь на хамство, не хотаб ли вам хамил ставя диагноз "деменция"? Я не в том возрасте давать вам советы, но попробуйте быть честным. И сразу всё станет на свои места.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:21

  vitaliiangel написав:вы манипулятор не хуже будивэльныка.
От тільки не треба людину з 30 річним стажем досягнень ,які і не снились віталікам - порівнювати з людиною яка про..ала все в такий спосіб що зараз не потрібна навіть по тій спеціальності якій віддала все життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:27

  detroytred написав:Спеціфіка ж гілки в тому, що питання обговорення дуже суб'єктивні... Тому без жарких дискусій не обійтися.
я ваше мнение ценю, зато что у вас есть аргументы и вам не лень их высказывать.
  budivelnik написав:
  vitaliiangel написав:вы манипулятор не хуже будивэльныка.
От тільки не треба людину з 30 річним стажем досягнень ,які і не снились віталікам - порівнювати з людиною яка про..ала все в такий спосіб що зараз не потрібна навіть по тій спеціальності якій віддала все життя.

достижений в форумных манипуляциях у меня ноль. Так что снимаю шляпу перед вашими.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:33

Бразилія і Китай хочуть організувати свою мирну конференцію - за участю і України, і росії, - Bloomberg

Офіційний Пекін вперше підписав спільний із іншою країною документ щодо війни в Україні.

Напередодні очільники МЗС обох країн виступили зі спільною заявою про "спільне розуміння" щодо шляхів врегулювання "російсько-української кризи". Зокрема, закликали до розширення гуманітарної допомоги та засудили "можливе використання зброї масового ураження обома сторонами".

"Китай і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції в належний час, визнаної як росією, так і Україною, за рівною участю всіх сторін, а також справедливим обговоренням усіх мирних планів", - йдеться у спільній заяві.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:33

Hotab
Продолжение
3. Надоели порохоботы и пустопорожние обвинения в сторону Зе. Его есть в чём обвинять. но во время войны у меня к нему претензий мало. Все сегодняшние проблемы следствие довоенного развития страны.
100 раз тут писали о начале войны и упрекали за "шашлыки на майские".
Боррель напомнил, что незадолго до начала войны, в январе 2022 года, он посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам дипломата, украинские чиновники сказали ему, что готовятся к вторжению российских войск и спросили, что собирается делать Евросоюз: призовет Украину сдаться или поможет поставками необходимого оружия. Боррель признался, что в тот момент не смог ответить на вопрос, но позже, когда начались бои, ЕС заявил, что будет поддерживать Киев.

https://www.dw.com/ru/borrel-es-budet-podderzivat-ukrainu-do-konca-vojny/a-68942989
И что Зе мог сказать в такой ситуации?

О фортификации должны беспокоиться в первую очередь военные, это их ответственность и им нужно (в первую очередь). Если гражданские власти делают их плохо (воруют, делают неправильно или спустя рукава), то военные должны бить тревогу, а не ждать, когда враг начнёт наступление и потом рассказывать, что нет укреплений.
А здесь почему-то возлагают всю вину на Зе, а военные белые и пушистые и ни за что не отвечают.
Много укреплений было построено при Залужном? Почему он не требовал этого?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:38

  budivelnik написав:
  vitaliiangel написав:вы манипулятор не хуже будивэльныка.
От тільки не треба людину з 30 річним стажем досягнень ,які і не снились віталікам - порівнювати з людиною яка про..ала все в такий спосіб що зараз не потрібна навіть по тій спеціальності якій віддала все життя.

Залишилось лише дрібничка -- внятні контретні аргументи та пояснення оцього "не потрібна" і "навіть".

Якщо без цього, а тупо в лоб, то
он і Залужний та Шаптала з їх справою життя виявилися не потрібними.

Тобто без оцієї дрібнички (причин чому саме я на дивані) -- виходить єралашик.
Бо я можу на здоров'я зіслатись і виявиться, що в тебе ж отака причина.
Можу на відстрочку і виявиться, що як (скоріш за все) в песикота.
Можу на і т.д.

В ітогє вийде -- нема бажання.
Так я на це давно вказав. Не добровольцем, а тіко за призовом.
Як бачиш, нема бажання і непотрібен -- це різні речі.
Тому краще за свою потребу старшини розвідника досвідом ого-го полігонів, про що ти співав усі роки раніше, розповідай.

І яка справа життя???)))
Контракти рулять.... Давно. Контракти.
Ти, як і Присягу, це й досі не осилив.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:38

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:О принуждении Вы, похоже, ничего не знаете.
да и с удовольствием вас послушаю. Расскажите чего я не знаю о принуждении. (не сарказм я действительно интересуюсь чтобы понять где у общества дно).

Люди які пережили критичну масу приниження не можуть бути повноцінними громадянами.

"приниження" и принуждение - разные вещи. Совершенно разные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:42

  ЛАД написав:"приниження" и принуждение - разные вещи. Совершенно разные.
принуждение подавляет одну из главных ценностей человечества - свободную волю, из свободного Человека делают раба, но унижением это не является. Что тогда унижение? Вы так аккуратно пытаетесь отбелить принуждение. Уже приводил пример, для вас повторю. Что отличает секс от изнасилования? Наличие/отсутствие принуждения. За которое предусмотрена тяжелая статья. Унижает ли принуждение женщину? с ваших слов я так понял нет. Это можно сделать "по принуждению, но без унижения"?
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