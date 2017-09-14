та що Костенко, той же Ілон Маск з благодєтєля перших місяців пізніше став клятим зрадником та путінською консервою))
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:06
Hotab
Продолжение
Уже, наверное, полгода чуть ли не единственный обсуждаемый вопрос - мобилизация.
Для меня всё это дико. То, что раньше считалось само собой разумеющимся, сейчас многословно обсуждается.
Элементарное требование о постановке на учёт в военкомате вызывает массу возмущений и обсуждений. Приход в военкомат по повестке - чуть ли не подвиг.
Вы практически во всём, что касается призыва, правы, но читать Ваши посты против Виталия или Флая с довольно грубыми выпадами уже не интересно. Меня не особо волнует, призовут ли лично их в армию, а сама по себе мобилизация (её необходимость) у меня вопросов не вызывает.
Методы... Возможно, нехороши. Но легко объясняются отсутствием учёта. И я не вижу предложений от оппонентов, как сделать лучше. Контракты с оговоренным сроком? Сомневаюсь, что это поможет (возможно, не прав, но вряд ли). Ротация, конечно, нужна, но тут надо иметь цифры, кот. у меня нет.
Исходя из сказанного, полугодовое пережёвывание этой темы уже надоело и не интересно.
То же самое и относительно detroytred"а. Он во многом прав. В частности, о военпенсах.Но его споры с людьми, никогда не служившими... Они всё равно не поймут. Некоторые используют эту тему только как личный аргумент против detroytred"а.
Его споры с будивельником... Понимаю, что терпеть оскорбления тяжело, поэтому советовал ему - чс. А так, единственный результат - баны, в лучшем случае, удалённые посты. А читать их многостраничные пререкания... Уже просто пропускаю.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:13
адекватных нет сплошное хамство, но уйти "с концами" не хватает сил? (я не прошу никого уходить, мне без разницы).
Кто хотел с форума ушёл. А вы хоть и недовольны но и не уходите. Я вижу в этом ложь. Либо хамства не так уж и много (субъективно, по сравнению с тем что раньше) почти нет. Вас давно никто не называет совком, старым маразматиком. Но вы всё так же всеми недовольны...
и вишенка на торт, кому вы жалуетесь на хамство, не хотаб ли вам хамил ставя диагноз "деменция"? Я не в том возрасте давать вам советы, но попробуйте быть честным. И сразу всё станет на свои места.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:21
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:27
я ваше мнение ценю, зато что у вас есть аргументы и вам не лень их высказывать.
достижений в форумных манипуляциях у меня ноль. Так что снимаю шляпу перед вашими.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:33
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:33
Hotab
Продолжение
3. Надоели порохоботы и пустопорожние обвинения в сторону Зе. Его есть в чём обвинять. но во время войны у меня к нему претензий мало. Все сегодняшние проблемы следствие довоенного развития страны.
100 раз тут писали о начале войны и упрекали за "шашлыки на майские".
И что Зе мог сказать в такой ситуации?
О фортификации должны беспокоиться в первую очередь военные, это их ответственность и им нужно (в первую очередь). Если гражданские власти делают их плохо (воруют, делают неправильно или спустя рукава), то военные должны бить тревогу, а не ждать, когда враг начнёт наступление и потом рассказывать, что нет укреплений.
А здесь почему-то возлагают всю вину на Зе, а военные белые и пушистые и ни за что не отвечают.
Много укреплений было построено при Залужном? Почему он не требовал этого?
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:38
Залишилось лише дрібничка -- внятні контретні аргументи та пояснення оцього "не потрібна" і "навіть".
Якщо без цього, а тупо в лоб, то
он і Залужний та Шаптала з їх справою життя виявилися не потрібними.
Тобто без оцієї дрібнички (причин чому саме я на дивані) -- виходить єралашик.
Бо я можу на здоров'я зіслатись і виявиться, що в тебе ж отака причина.
Можу на відстрочку і виявиться, що як (скоріш за все) в песикота.
Можу на і т.д.
В ітогє вийде -- нема бажання.
Так я на це давно вказав. Не добровольцем, а тіко за призовом.
Як бачиш, нема бажання і непотрібен -- це різні речі.
Тому краще за свою потребу старшини розвідника досвідом ого-го полігонів, про що ти співав усі роки раніше, розповідай.
І яка справа життя???)))
Контракти рулять.... Давно. Контракти.
Ти, як і Присягу, це й досі не осилив.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:38
"приниження" и принуждение - разные вещи. Совершенно разные.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:42
принуждение подавляет одну из главных ценностей человечества - свободную волю, из свободного Человека делают раба, но унижением это не является. Что тогда унижение? Вы так аккуратно пытаетесь отбелить принуждение. Уже приводил пример, для вас повторю. Что отличает секс от изнасилования? Наличие/отсутствие принуждения. За которое предусмотрена тяжелая статья. Унижает ли принуждение женщину? с ваших слов я так понял нет. Это можно сделать "по принуждению, но без унижения"?
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