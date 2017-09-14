ЛАД написав:Hotab Продолжение 3. Надоели порохоботы и пустопорожние обвинения в сторону Зе. Его есть в чём обвинять. но во время войны у меня к нему претензий мало. Все сегодняшние проблемы следствие довоенного развития страны. 100 раз тут писали о начале войны и упрекали за "шашлыки на майские".
Боррель напомнил, что незадолго до начала войны, в январе 2022 года, он посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам дипломата, украинские чиновники сказали ему, что готовятся к вторжению российских войск и спросили, что собирается делать Евросоюз: призовет Украину сдаться или поможет поставками необходимого оружия. Боррель признался, что в тот момент не смог ответить на вопрос, но позже, когда начались бои, ЕС заявил, что будет поддерживать Киев.
О фортификации должны беспокоиться в первую очередь военные, это их ответственность и им нужно (в первую очередь). Если гражданские власти делают их плохо (воруют, делают неправильно или спустя рукава), то военные должны бить тревогу, а не ждать, когда враг начнёт наступление и потом рассказывать, что нет укреплений. А здесь почему-то возлагают всю вину на Зе, а военные белые и пушистые и ни за что не отвечают. Много укреплений было построено при Залужном? Почему он не требовал этого?
кому цікаво шо вам тут "надоєло"? ваше регулярне "надоєло" теж тут всім вже "надоєло". совкодрочери ще більше набридли, нід порохоботи, і що, їх тут від того не стало? чи зеленій владі всі мають тільки оди співати? набридло, не читайте. все просто. кожен має право на власну думку, не лише ви.
ЛАД написав:Если гражданские власти делают их плохо (воруют, делают неправильно или спустя рукава), то военные должны бить тревогу, а не ждать, когда враг начнёт наступление и потом рассказывать, что нет укреплений. А здесь почему-то возлагают всю вину на Зе
Во! Так тому що трєвогу повинен бити, в першу чергу, Зе. А він у вуса не дує. Навпаки. І сам пісні співає, і іншим не дає трєвогу бити.
Саме. Це. Всіх. І дратує. Бо саме це і є корінець.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"приниження" и принуждение - разные вещи. Совершенно разные.
принуждение подавляет одну из главных ценностей человечества - свободную волю, из свободного Человека делают раба, но унижением это не является. Что тогда унижение? Вы так аккуратно пытаетесь отбелить принуждение. Уже приводил пример, для вас повторю. Что отличает секс от изнасилования? Наличие/отсутствие принуждения. За которое предусмотрена тяжелая статья. Унижает ли принуждение женщину? с ваших слов я так понял нет. Это можно сделать "по принуждению, но без унижения"?
Детская инфантильность бьет через верх)) Правила и законы, а так жемгакалание за их невыполнение - это принуждение а выполнению. Это унижение? У Виталиков да. Папа принуждает сына учиться (вообще или прилежно). Соблюдать дисциплину в школе. Это он его унижает? Ну Виталика ранимого видимо да. Жена видимо принуждала содержать семью, потому он ее бросил. Его это унижало. Сейчас принуждение к участию в коллективной защите страны его унижает. Забавное то, что это не от того, что Виталий такой гордый и свободолюбивый. Это слабость натуры. Именно слабые пищат об унидении их там, где его и близко нет.
О манипуляциях и достижениях в них. Оооо, Виталик знатный манипулятор. Далеко ходить не надо: дабе напоминание ЛАДу о прошлом конфликте и есть плетение интриг и манипуляций. )))
detroytred написав:Віталій Мова може бути лише за інструменти примусу. Цивілізовані і ні. А так примус в той чи іншій формі а кожному кроці. Всюди і завжди.
Військо є специфічною організацією з домінуванням методів прямого примусу.
А так, загроза штрафу, обмеження без довідки -- при тому ж Ковіді є примусом. Або шахрайством змусити щось робити -- теж примус. Збільшення податків -- теж примус.
я с вами полностью согласен. Но где та грань между цивилизованными методами и нет?
Если вырисовывается что служить будут все значит 1. снимаем бронь. Служим вместе или по очереди я, судья, мент, мэр, циркач и т.д. иначе средневековье, служить должны все но у половины бронь. Общество такое не примет
2. Почему к полковнику другое уважение/отношение чем к кандидату наук. Призвали обоих оба берут лопаты и копают что им велено. Иначе это унижение всех гражданских специальностей перед военными званиями. То же деление на сорта для полковника рыть траншеи унизительно, а для повара нет.
3. неплохо было бы учитывать к чему у человека есть способности, чтобы хороший специалист не оказался в окопе, потом днём с огнем будем искать специалиста.
это всё элементарные признаки уважения. Если человек принимает такие правила, особого принуждения нет. Если не принимает должна быть альтернатива, чтобы не разрушить общество. Может быть работа на оборонке или ещё что то. Все в окопе не нужны, зачем гнобить человека за то дело, где он будет бесполезен? Может найти что то где он будет полезен?
Vadim_ написав:Наступного тижня відбудеться нарада з усіма керівниками фракцій щодо питання економічного бронювання працівників бізнесом. Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.
а ще зверху підвещене педеве, воєнзбір і щототамше
Hotab написав:Папа принуждает сына учиться (вообще или прилежно). Соблюдать дисциплину в школе. Это он его унижает?
тут є нюанс. якщо батя буде "принуждать" сина ходити до школи, бючи його по ниркам або з компанією собутильників затягуючи дитину в буса то такий виховний процес швиденько припинять. А зараз в "синів" нема вибору "неходити до школи і вирости тупими". Хлопцы з тцк не дадуть збрехати))
Hotab написав:Детская инфантильность бьет через верх)) Правила и законы, а так жемгакалание за их невыполнение - это принуждение а выполнению. Это унижение? У Виталиков да. Папа принуждает сына учиться (вообще или прилежно). Соблюдать дисциплину в школе. Это он его унижает? Ну Виталика ранимого видимо да. Жена видимо принуждала содержать семью, потому он ее бросил. Его это унижало. Сейчас принуждение к участию в коллективной защите страны его унижает. Забавное то, что это не от того, что Виталий такой гордый и свободолюбивый. Это слабость натуры. Именно слабые пищат об унидении их там, где его и близко нет.
О манипуляциях и достижениях в них. Оооо, Виталик знатный манипулятор. Далеко ходить не надо: дабе напоминание ЛАДу о прошлом конфликте и есть плетение интриг и манипуляций. )))
Отличные сравнения, спасибо посмеялся. Я понимаю что вас нагнули, и вам это понравилось, ну есть и нормальные люди для которых это не ок