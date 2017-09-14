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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:17
Letusrock написав: Hotab написав:
Папа принуждает сына учиться (вообще или прилежно). Соблюдать дисциплину в школе. Это он его унижает?
тут є нюанс. якщо батя буде "принуждать" сина ходити до школи, бючи його по ниркам або з компанією собутильників затягуючи дитину в буса то такий виховний процес швиденько припинять.
А зараз в "синів" нема вибору "неходити до школи і вирости тупими". Хлопцы з тцк не дадуть збрехати))
Так а хто сперечається що «бити по ниркам» не можна.
Але Віталіків ображає і принижує не тільки бусік.
Штрафи, анулювання прав, арешт майна (не дозволяти дитині грати в комп, не повезти цим літом в ібіпіт як кара за погане навчання чи дисципліну) . Це законні і цивілізовані методи?
То чому Віталіки і андрюші проти них? Чому вони кажуть що раби і принижені?
Отличные сравнения, спасибо посмеялся.
Я понимаю что вас нагнули, и вам это понравилось
На здоровье)) (о смехе).
А что вы там понимаете о «вас нагнули»? Кто меня нагнул? Вы ж забыли, я тут первосортный!
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 тра, 2024 18:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:18
Феодал написав:
Отличные сравнения, спасибо посмеялся.
Я понимаю что вас нагнули, и вам это понравилось, ну есть и нормальные люди для которых это не ок
його не нагнули, він вже був в середині системи. Тепер його система вторгаеться в інші і користуючись "військовою необхідністю" підпорядковує собі. Що не може не радувати тих хто вже там
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:18
detroytred написав:
Віталій
Мова може бути лише за інструменти примусу. Цивілізовані і ні.
А так примус в той чи іншій формі а кожному кроці. Всюди і завжди.
Військо є специфічною організацією з домінуванням методів прямого примусу.
А так, загроза штрафу, обмеження без довідки -- при тому ж Ковіді є примусом.
Або шахрайством змусити щось робити -- теж примус.
Збільшення податків -- теж примус.
з ковід19 і щепленням теж резервацію заганяли на обов'язкове щеплення - Астразенека визнала свою провину за неякісне виконання лікарського засобу, проте безліч людей отримали неповоротні проблеми зі здоров'ям. До чого це я? Хто не зробив щеплення,той зараз живий ,хто зробив мають проблеми,так само із мобілізацією - обов'язково для всіх, проте 700000 це надукраїнці,тому треба топити за всіх або люди будуть ймовірно уникати будь-яких контактів з ТЦК і іншими органами місцевого самоврядування або влади.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:19
ЛАД написав:
Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю.
Парторг себе верен
Полностью манипулятивное утверждение
Здесь не против строительства, а проти того, что до 24.02.2022 года на дороги деньги были, а на ракетную программу - нет
ИЧСХ, я писал про дорогу Нежин-Прилуки, которую не сделали шире, но сделали очень большую толщину подложки и потом, после 24.02.2022 российские войска ехали со всех колёс
Со стороны Гомеля тоже делали дорогу с каким-то невероятным запасом и тоже с той стороны попёрли войска
Совпадения ? Не думаю
И да, все эти дороги на сегодня разбиты
ЛАД написав:
Единственное объяснение - желание обосрать власть.
А когда обсирали власть с 2014 по 2019 года вообще, и Порошенко, в частности, то ты молчал в трубочку. Не отсвечивал
То "барыга", то "убил своего брата"
А сейчас ты становишься в третью позицию, по отношению к действующей власти
Но банально истерил, недавно, когда тебе привели полную цитату Порошенко по поводу помощи беженцам в Германии
ЛАД написав:
2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел.
Для тебя, парторга, хамство - это когда тебе посмели возразить, посмели высказать своё собственное мнение.
Чего ты не приемлешь, в принципе
Так что, поакуратней с терминами
Востаннє редагувалось pesikot
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:21
Hotab написав:
Штрафи, анулювання прав, арешт майна (не дозволяти дитині грати в комп, не повезти цим літом в ібіпіт як кара за погане навчання чи дисципліну) . Це законні і цивілізовані методи?
Розвиток ситуації показує що бусики нікуди не дінуться а навпаки будуть доповнені наповпом поліцайтів. Тому нирки, підвал, 146 ККУ, смерті на ВЛК лишаються актуальними та непокараними
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:22
Letusrock написав: Феодал написав:
Отличные сравнения, спасибо посмеялся.
Я понимаю что вас нагнули, и вам это понравилось, ну есть и нормальные люди для которых это не ок
його не нагнули, він вже був в середині системи. Тепер його система вторгаеться в інші і користуючись "військовою необхідністю" підпорядковує собі. Що не може не радувати тих хто вже там
у меня для них плохие новости, такая ситуация не на долго
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:24
vitaliiangel написав:
достижений в форумных манипуляциях у меня ноль. Так что снимаю шляпу перед вашими.
Зато форумного хамства в тебе очень много
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:25
Hotab написав:
Папа принуждает сына учиться (вообще или прилежно). Соблюдать дисциплину в школе. Это он его унижает? Ну Виталика ранимого видимо да.
ты не знал что любая грубость и побои унижают ребенка? Ребенок слаб и не может дать сдачи, ни отцу ни учителю. По этой причине за унижение детей надо давать условно и лишать доступа к ним. Я понимаю тебя унижали, или при тебе унижали и ты принял это за норму. У тебя от унижений поломана психика. Ты не можешь быть добрым, радоваться жизни, создавать какие то ценности. Только злоба и разрушение. С ребенком надо ДОГОВАРИВАТЬСЯ и требовать выполнения обязательств. Давить силой и авторитетом нельзя, чтобы не вырос такой хотаб всем на голову.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:26
Феодал написав:
Отличные сравнения, спасибо посмеялся.
Я понимаю что вас нагнули, и вам это понравилось, ну есть и нормальные люди для которых это не ок
Не хочешь воевать за Украину, так будешь воевать за Путина ...
И твоё мнение никого интересовать не будет.
Нагнут и пойдешь, даже песни будешь петь
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:30
Letusrock написав: Hotab написав:
Штрафи, анулювання прав, арешт майна (не дозволяти дитині грати в комп, не повезти цим літом в ібіпіт як кара за погане навчання чи дисципліну) . Це законні і цивілізовані методи?
Розвиток ситуації показує що бусики нікуди не дінуться а навпаки будуть доповнені наповпом поліцайтів. Тому нирки, підвал, 146 ККУ, смерті на ВЛК лишаються актуальними та непокараними
Ви 560 постанову КМУ бачили?
Якщо раніше усі тілорухи ТЦК були зі стелі, бо не було єдиного чіткого алгоритму та порядку дій, то тепер є.
Прямий. Пряміше нікуди.
Від обов'язку пред'явити на вимогу: документ, посвідчення на уповноваження вручати повістки та! - перевіряти документи.
Яке видається на підставі наказу начальника ТЦК.
Є старший групи... посвідчення скоріш буде тільки в нього.
Алмінзатримання робить тіко поліцейський з групи оповіщення.
Алмінкордони дій групи...
На чужій території - зась
І т.д і тп.
Детальніше...
Якщо і після цього будуть бусики або заломлювання громадян -- то це дніще далі нікуди.
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