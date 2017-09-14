RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83468347834883498350>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:12

  vitaliiangel написав: То же деление на сорта для полковника рыть траншеи унизительно, а для повара нет.

От звідки ви оце взяли?
Жодного разу не лунало про принизливо в якості аргументації.

Не принизливо, а руйнівне -- повністю руйнує систему, де командир віддає накази і домагається їх виконання, а підлеглий беззаперечно виконує.

Не про приниження я вказував, а на руйнацію системи. Армійської системи.
Чи ви гадаєте, що кастовість в усіх арміях, це просто так?
Саме це стержень армійської (саме армійської) системи.

Яка може дати результат, відмінний від АТБ.
В армії, як ніде багато і домінує "виграєш в одному, програєш в іншому".
Але це ігнорується, бо ключове -- оте в чому виграєш.
Відносно АТБ виграєш.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 тра, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Заблокований
Повідомлень: 28688
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:18

  detroytred написав:Віталій
Мова може бути лише за інструменти примусу. Цивілізовані і ні.
А так примус в той чи іншій формі а кожному кроці. Всюди і завжди.

Військо є специфічною організацією з домінуванням методів прямого примусу.

А так, загроза штрафу, обмеження без довідки -- при тому ж Ковіді є примусом.
Або шахрайством змусити щось робити -- теж примус.
Збільшення податків -- теж примус.
з ковід19 і щепленням теж резервацію заганяли на обов'язкове щеплення - Астразенека визнала свою провину за неякісне виконання лікарського засобу, проте безліч людей отримали неповоротні проблеми зі здоров'ям. До чого це я? Хто не зробив щеплення,той зараз живий ,хто зробив мають проблеми,так само із мобілізацією - обов'язково для всіх, проте 700000 це надукраїнці,тому треба топити за всіх або люди будуть ймовірно уникати будь-яких контактів з ТЦК і іншими органами місцевого самоврядування або влади.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16810
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:19

  ЛАД написав:Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю.

Парторг себе верен
Полностью манипулятивное утверждение

Здесь не против строительства, а проти того, что до 24.02.2022 года на дороги деньги были, а на ракетную программу - нет

ИЧСХ, я писал про дорогу Нежин-Прилуки, которую не сделали шире, но сделали очень большую толщину подложки и потом, после 24.02.2022 российские войска ехали со всех колёс

Со стороны Гомеля тоже делали дорогу с каким-то невероятным запасом и тоже с той стороны попёрли войска

Совпадения ? Не думаю

И да, все эти дороги на сегодня разбиты

  ЛАД написав:Единственное объяснение - желание обосрать власть.

А когда обсирали власть с 2014 по 2019 года вообще, и Порошенко, в частности, то ты молчал в трубочку. Не отсвечивал

То "барыга", то "убил своего брата"

А сейчас ты становишься в третью позицию, по отношению к действующей власти

Но банально истерил, недавно, когда тебе привели полную цитату Порошенко по поводу помощи беженцам в Германии

  ЛАД написав:2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел.

Для тебя, парторга, хамство - это когда тебе посмели возразить, посмели высказать своё собственное мнение.
Чего ты не приемлешь, в принципе

Так что, поакуратней с терминами
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 24 тра, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9741
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:33

Hotab
Продолжение
4. В последнее время практически не обсуждаются перспективы и наши возможности.
Вроде как, все давно признали, что ситуация практически полностью зависит от поддержки Запада.
Да они "не обязаны".
Ну так сказали бы честно.
А так:
Крупнейшие европейские банки, оставшиеся работать в России, заплатили в 2023 году более 800 миллионов евро налогов в российский бюджет, со ссылкой на The Financial Times пишет Медуза.

Согласно отчетам Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, их совокупная прибыль в 2023 году превысила три миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Тогда банки заплатили в российский бюджет около 200 миллионов евро налогов.
https://rus.delfi.lv/biznes/37448597/economy/120019166/zapadnye-banki-zaplatili-rossii-v-vide-nalogov-800-mln-evro
При этом Австрия добилась, чтобы Райф исключили из списка пособников.
Это нормально?
О поставках оружия тут много писали. В час по чайной ложке. Спасибо, конечно, но...
Для серьёзных результатов явно недостаточно. И все это понимают.
Наши возможности явно ограничены.
Тут пишут "делать ракеты". Языком это, конечно, просто. В жизни несколько сложнее. Сомневаюсь, что сегодня мы способны выпускать значимые количества.
Дроны, конечно, хорошо. Но тоже - сегодня нам это удаётся, т.к. было неожиданно для противника. Думаю, с дронами и мы, и они научатся более-менее быстро бороться и они потеряют такое значение, как сегодня. Ну и, уже писал, бомбёжка НПЗ не приведёт к быстрой победе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, пока тут выясняют кто кому Рабинович ...

Самое время прикинуть хрен к носу
Дурни не прочитают, а кому интересуется - тот прочитает

Ситуация номер раз - Путин и министерство обороны

Шойгу отправили в Совет безопасности, ну почти на пенсию, его любовницы увольняются
Белоусов становится министром обороны, кажуть, что он технократ и может наладить поставки в армию

Я ранее писал, что у нас есть шанс, пока они проведут ревизию, пока поймут что не так и как нужно сделать

Вроде как, выглядит, что Путин таки понял, что всё идёт не так и сделал выводы

Хммм, Путин может и понял, что всё идёт не так. Ну не идиот же он, что на третий год войны, даже не оккупированы территории Донецкой и Луганской областей

А вот с выводами у Путина. Тут всё гораздо хуже, он выводов не сделал

Я тоже ошибался, что они проведут ревизию, пока поймут что не так и как нужно сделать
Они этого не делают и не сделают

Они проводят чистки среди генералитета, который более-менее знал, как воевать. Косо-криво, но знал

В экономику войны начал влазить такой себе Мантуров
Они начнут потоки делить между собой, будет большая подковёрная грызня

А это вообще повышает наши шансы, если мы эти шансы не пролюбим
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 24 тра, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9741
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:47

  detroytred написав:Не принизливо, а руйнівне -- повністю руйнує систему, де командир віддає накази і домагається їх виконання, а підлеглий беззаперечно виконує.
берем человека не военного 50-55 лет. Допустим не бомж и не алкаш. Чего то видел в жизни, в чём то успешен. И лейтенанта, который по табелю о рангах с 1 дня является этому мужику командиром. Армию это не разрушает, а общество? какой смысл заниматься наукой, культурой, исскуством если по табелю о рангах любой лейтенант выше тебя? Мы хотим северную Корею тут построить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 18:51, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23458
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:48

  vitaliiangel написав:вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по моему скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Мэр крупного города такое не делает потому что соболезнований было бы много. А мелкому о чём писать? метро и мосты он не строит.

Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах.

Є дані озвучені Майклом Накі(Русланом Левієвим) за 2022-2023 роки:
100-110 тисяч руських(включно з ЛНР/ДНР)
55-60 тисяч українців.
Це смерті.
Коефіцієнт приблизно 1:1,8-1,9.
Метод запропонований вами - вельми не точний.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5224
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Продолжу ..

Ситуация номер два - Янукович в Белоруси

Это вообще, какое-то тупое взятие на слабо.

"Це ж вже було" (с) Кучма
Януковича уже привозили в марте 2022 года в Белорусь. Тогда что-то пошло не так

Даже, если сейчас обьявят Януковича всё ещё президентом Украины, может он там даже что-то подпишет. Ну и чё ?
Та ничё

PS. Приношу свои большие извинения, что я пишу по теме форума :mrgreen:
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9741
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:13

  andrijk777 написав: дані озвучені Майклом Накі(Русланом Левієвим) .
этот Руслан - настоящий хароший расеянский πоц - до сих пор утверждает, что наиболее вероятно Каховскую взорвала Украина,

и при любой возможности он выпячивает для всяких ІSW любые случаи, где ему регулярно кажутся "военные преступления" ВСУ (типа каких-нибудь прилетов по москалячей территоррии "с украинской стороны" с гибелью "ни в чем не повинных" "мирных" налогоплательщиков и труженников тыла православного рэйха.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 19:16, всього редагувалось 3 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4830
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:14

  vitaliiangel написав:берем человека не военного 50-55 лет. Допустим не бомж и не алкаш. Чего то видел в жизни, в чём то успешен. И лейтенанта, который по табелю о рангах с 1 дня является этому мужику командиром. Армию это не разрушает, а общество? какой смысл заниматься наукой, культурой, исскуством если по табелю о рангах любой лейтенант выше тебя? Мы хотим северную Корею тут построить?
І ця людина заявляє що не займається маніпуляціями.....
А давай по другому розглянем
1 Рядовий в ЗСУ - нижчий ніж Лейтенант - проти цього ти нічого не маєш я надіюсь?
2 Професор в ВУЗі - вищий ніж студент.....- проти цього ти також я надіюсь заперечувати не будеш...

А тепер питання
Залужний одночасно був Генералом і здобувачем кандидатської....
Так от
В ЗСУ в окопах було і є десятки професорів, якими керував Залужний....
Але як тільки ГЕНЕРАЛ прийшов в аспірантуру - ним помикали якісь кандидати наук...

Тому
твоя маніпуляція в узагальненні...
Ти ПОВИНЕН виконувати вказівки хірурга( якщо ти на хірургічному столі) навіть якщо ти в цей час є Міністром Охорони Здоровья....
І в той самий час, коли той самий хірург знаходиться в приймальні Міністра-він ПОВИНЕН виконувати вказівки Міністра...

ПС
Те що у нас в окоп потрапляють деколи не ті хто повинен туди потрапити в першу чергу(наприклад ти в черзі в окоп точно повинен бути перед мною, але в мене чомусь повістка є , а в тебе відсутня)- не говорить про те що ПРОФЕСОР не повинен виконувати вказівки ЛЕЙТЕНАНТА
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 83468347834883498350>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Vadim_, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 39299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 200136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 652000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2954)
24.05.2024 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.