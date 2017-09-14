Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:44

Итак, пока тут выясняют кто кому Рабинович ...



Самое время прикинуть хрен к носу

Дурни не прочитают, а кому интересуется - тот прочитает



Ситуация номер раз - Путин и министерство обороны



Шойгу отправили в Совет безопасности, ну почти на пенсию, его любовницы увольняются

Белоусов становится министром обороны, кажуть, что он технократ и может наладить поставки в армию



Я ранее писал, что у нас есть шанс, пока они проведут ревизию, пока поймут что не так и как нужно сделать



Вроде как, выглядит, что Путин таки понял, что всё идёт не так и сделал выводы



Хммм, Путин может и понял, что всё идёт не так. Ну не идиот же он, что на третий год войны, даже не оккупированы территории Донецкой и Луганской областей



А вот с выводами у Путина. Тут всё гораздо хуже, он выводов не сделал



Я тоже ошибался, что они проведут ревизию, пока поймут что не так и как нужно сделать

Они этого не делают и не сделают



Они проводят чистки среди генералитета, который более-менее знал, как воевать. Косо-криво, но знал



В экономику войны начал влазить такой себе Мантуров

Они начнут потоки делить между собой, будет большая подковёрная грызня



А это вообще повышает наши шансы, если мы эти шансы не пролюбим