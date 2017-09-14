detroytred написав:Віталій Мова може бути лише за інструменти примусу. Цивілізовані і ні. А так примус в той чи іншій формі а кожному кроці. Всюди і завжди.
Військо є специфічною організацією з домінуванням методів прямого примусу.
А так, загроза штрафу, обмеження без довідки -- при тому ж Ковіді є примусом. Або шахрайством змусити щось робити -- теж примус. Збільшення податків -- теж примус.
з ковід19 і щепленням теж резервацію заганяли на обов'язкове щеплення - Астразенека визнала свою провину за неякісне виконання лікарського засобу, проте безліч людей отримали неповоротні проблеми зі здоров'ям. До чого це я? Хто не зробив щеплення,той зараз живий ,хто зробив мають проблеми,так само із мобілізацією - обов'язково для всіх, проте 700000 це надукраїнці,тому треба топити за всіх або люди будуть ймовірно уникати будь-яких контактів з ТЦК і іншими органами місцевого самоврядування або влади.
Hotab Продолжение 4. В последнее время практически не обсуждаются перспективы и наши возможности. Вроде как, все давно признали, что ситуация практически полностью зависит от поддержки Запада. Да они "не обязаны". Ну так сказали бы честно. А так:
Крупнейшие европейские банки, оставшиеся работать в России, заплатили в 2023 году более 800 миллионов евро налогов в российский бюджет, со ссылкой на The Financial Times пишет Медуза.
Согласно отчетам Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, их совокупная прибыль в 2023 году превысила три миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Тогда банки заплатили в российский бюджет около 200 миллионов евро налогов.
https://rus.delfi.lv/biznes/37448597/economy/120019166/zapadnye-banki-zaplatili-rossii-v-vide-nalogov-800-mln-evro При этом Австрия добилась, чтобы Райф исключили из списка пособников. Это нормально? О поставках оружия тут много писали. В час по чайной ложке. Спасибо, конечно, но... Для серьёзных результатов явно недостаточно. И все это понимают. Наши возможности явно ограничены. Тут пишут "делать ракеты". Языком это, конечно, просто. В жизни несколько сложнее. Сомневаюсь, что сегодня мы способны выпускать значимые количества. Дроны, конечно, хорошо. Но тоже - сегодня нам это удаётся, т.к. было неожиданно для противника. Думаю, с дронами и мы, и они научатся более-менее быстро бороться и они потеряют такое значение, как сегодня. Ну и, уже писал, бомбёжка НПЗ не приведёт к быстрой победе.
detroytred написав:Не принизливо, а руйнівне -- повністю руйнує систему, де командир віддає накази і домагається їх виконання, а підлеглий беззаперечно виконує.
берем человека не военного 50-55 лет. Допустим не бомж и не алкаш. Чего то видел в жизни, в чём то успешен. И лейтенанта, который по табелю о рангах с 1 дня является этому мужику командиром. Армию это не разрушает, а общество? какой смысл заниматься наукой, культурой, исскуством если по табелю о рангах любой лейтенант выше тебя? Мы хотим северную Корею тут построить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 18:51, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по моему скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Мэр крупного города такое не делает потому что соболезнований было бы много. А мелкому о чём писать? метро и мосты он не строит.
Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах.
Є дані озвучені Майклом Накі(Русланом Левієвим) за 2022-2023 роки: 100-110 тисяч руських(включно з ЛНР/ДНР) 55-60 тисяч українців. Це смерті. Коефіцієнт приблизно 1:1,8-1,9. Метод запропонований вами - вельми не точний.
andrijk777 написав: дані озвучені Майклом Накі(Русланом Левієвим) .
этот Руслан - настоящий хароший расеянский πоц - до сих пор утверждает, что наиболее вероятно Каховскую взорвала Украина,
и при любой возможности он выпячивает для всяких ІSW любые случаи, где ему регулярно кажутся "военные преступления" ВСУ (типа каких-нибудь прилетов по москалячей территоррии "с украинской стороны" с гибелью "ни в чем не повинных" "мирных" налогоплательщиков и труженников тыла православного рэйха.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 19:16, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel написав:берем человека не военного 50-55 лет. Допустим не бомж и не алкаш. Чего то видел в жизни, в чём то успешен. И лейтенанта, который по табелю о рангах с 1 дня является этому мужику командиром. Армию это не разрушает, а общество? какой смысл заниматься наукой, культурой, исскуством если по табелю о рангах любой лейтенант выше тебя? Мы хотим северную Корею тут построить?
І ця людина заявляє що не займається маніпуляціями..... А давай по другому розглянем 1 Рядовий в ЗСУ - нижчий ніж Лейтенант - проти цього ти нічого не маєш я надіюсь? 2 Професор в ВУЗі - вищий ніж студент.....- проти цього ти також я надіюсь заперечувати не будеш...
А тепер питання Залужний одночасно був Генералом і здобувачем кандидатської.... Так от В ЗСУ в окопах було і є десятки професорів, якими керував Залужний.... Але як тільки ГЕНЕРАЛ прийшов в аспірантуру - ним помикали якісь кандидати наук...
Тому твоя маніпуляція в узагальненні... Ти ПОВИНЕН виконувати вказівки хірурга( якщо ти на хірургічному столі) навіть якщо ти в цей час є Міністром Охорони Здоровья.... І в той самий час, коли той самий хірург знаходиться в приймальні Міністра-він ПОВИНЕН виконувати вказівки Міністра...
ПС Те що у нас в окоп потрапляють деколи не ті хто повинен туди потрапити в першу чергу(наприклад ти в черзі в окоп точно повинен бути перед мною, але в мене чомусь повістка є , а в тебе відсутня)- не говорить про те що ПРОФЕСОР не повинен виконувати вказівки ЛЕЙТЕНАНТА