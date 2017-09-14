pesikot написав:Итак, пока тут выясняют кто кому Рабинович ...
Самое время прикинуть хрен к носу Ситуация номер раз - Путин и министерство обороны
Вроде как, выглядит, что Путин таки понял, что всё идёт не так и сделал выводы Они проводят чистки среди генералитета, который более-менее знал, как воевать. Косо-криво, но знал..
Голос Дроздова: "Давайте не будем им мешать"(с) Сьогоднішні новини: - на Харківському напрямку ЗСУ пішли у контрнаступ; - кацапи почали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя та активне відновлення аеродромів у глибині півострова (повідомляє АТЕШ).
Schmit написав: Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).
Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.
Если ориентироваться на Ваши цифры, то это близко к цифре потерь, кот. называл Зе - 30 тыс. Если даже росс. потери в 3-5 раз выше, то для РФ это не особо чувствительно. Тем более, если учесть, что эти потери, в основном, не среди москвичей/петроградцев.
Это ключевое , только там может возникнуть революция против системы бледной моли.
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Hotab Продолжение 5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну. Надо было идти на уступки и договариваться до войны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы. Но тогда договориться было легче и проще. Дешевле. В 2022 условия наверняка были хуже. Сейчас ещё хуже и пока что не вижу оснований надеяться, что, например, через год они будут лучше.
lapay писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забили lapay и он ушёл. А вопрос-то важный.
Что мы имеем в результате войны? Разрушенные города. Масса людей без жилья - у кого-то разрушено, у кого-то в оккупации. Тут M-Audio писал о своей ситуации. Что делать с такими людьми? Кто их обеспечит жильём? В 45 вопрос решался просто - бараки и коммунальные квартиры. Вернёмся к этому варианту? Так сегодня квартиры в частной собственности, законно не сделаешь. Сказать: " Ребята, вам не повезло, вот вам барак"? При это остальные будут жить в уютных квартирах с евроремонтом. Нормально? Сомневаюсь. В такой ситуации, боюсь, многие скажут: "Да в гробу я видал такую родину. Поехал я отсюда". Сколько людей вернётся из временной эмиграции? Сколько населения останется в Украине? Какой вид будет демографической пирамиды?
У нас была мощная энергетика. Была. Уже сильно разрушена. Промцентры у нас были на востоке. Сколько заводов разрушено или полностью уничтожено? Шаман, правда, скажет: "Туда им и дорога, они давно устарели". Может быть. Но вы уверены, что нам построят новые?
Сколько лет и средств потребуется на разминирование? Или так и будут подрываться на полях работники, а в лесах отдыхающие? Для восстановления Украины уже нужны сотни млрд., и не грн. Дадут ли их нам? Очень большой вопрос.
Что мы выиграли от этой войны? Сразу отметаю дурацкие вопросы типа: "А что ты хотел? Лечь под Путина? Пойти в РФ?" Не хотел и не хочу. Но живя рядом с сильным соседом, нельзя сильно наглеть. И надо хоть немного считаться с ним и идти на какие-то уступки. Идти в НАТО можно и нужно было. Но громогласно кричать об этом на всех перекрёстках и записывать в Конституцию было совсем не обязательно. Можно было готовиться к этому, внедрять стандарты НАТО, вести подготовку, а громко говорить тогда, когда НАТО будет согласно нас принять (а они не хотят этого и сегодня). Совсем не обязательно было нашим "активистам" при полной поддержке правительства объявлять РФ главным и единственным врагом. Такое можно делать только тогда, когда вы готовы к войне с этим врагом. И хотите войны. Сильно сомневаюсь, что народ у нас вообще хотел войну. Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
Уже предлагал - попросить lapay высказаться подробнее, как он себе представляет рпв и обсудить это. При этом гарантировать ему возможность свободно высказаться. без банов. Уверен, что ничего антиукраинского он не напишет.
ЛАД написав:1.2. Дороги. Почти вся дорога вполне неплохая, местами даже хорошая (туда ехал на машине бла-бла-каром, обратно автобусом). Но пару участков вблизи Черкасс дорога убитая. Там скорость резко падает, что сильно увеличивает время в пути. Для меня это вполне убедительно подтверждает необходимость хороших дорог. Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю. Единственное объяснение - желание обосрать власть. Больше не за что, так хоть за это, хотя дело явно необходимое.
ЛАД написав:Hotab Продолжение 5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну. Надо было идти на уступки и договариваться до войны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы. Но тогда договориться было легче и проще.
Каких "активистов" ? Какие уступки ?
Ты, парторг, давай конкретику
Я тебе давно писал, что в Украине нет каких-то активистов, это терминология россии Есть люди, которым не байдужа доля своєї країни
Я скажу, что с агрессором договориться невозможно у него позиция "ты виноват лишь в том, что хочеться мне кушать"
Но ты эту позицию одобряешь, что можно о чём-то договорится
Ты совок-парторг, знаешь ведь историю ? Знаешь. И много в чём СССР договорился с Германией до 1941 года. Сильно помогло ?
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 24 тра, 2024 20:11, всього редагувалось 1 раз.