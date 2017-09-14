Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:53

Hotab

Продолжение

5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.

Надо было идти на уступки и договариваться до войны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы.

Но тогда договориться было легче и проще. Дешевле. В 2022 условия наверняка были хуже. Сейчас ещё хуже и пока что не вижу оснований надеяться, что, например, через год они будут лучше.



lapay писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забили lapay и он ушёл. А вопрос-то важный.



Что мы имеем в результате войны?

Разрушенные города. Масса людей без жилья - у кого-то разрушено, у кого-то в оккупации. Тут M-Audio писал о своей ситуации. Что делать с такими людьми? Кто их обеспечит жильём? В 45 вопрос решался просто - бараки и коммунальные квартиры. Вернёмся к этому варианту? Так сегодня квартиры в частной собственности, законно не сделаешь. Сказать: " Ребята, вам не повезло, вот вам барак"? При это остальные будут жить в уютных квартирах с евроремонтом. Нормально? Сомневаюсь. В такой ситуации, боюсь, многие скажут: "Да в гробу я видал такую родину. Поехал я отсюда".

Сколько людей вернётся из временной эмиграции? Сколько населения останется в Украине? Какой вид будет демографической пирамиды?



У нас была мощная энергетика. Была. Уже сильно разрушена.

Промцентры у нас были на востоке. Сколько заводов разрушено или полностью уничтожено?

Шаман, правда, скажет: "Туда им и дорога, они давно устарели". Может быть.

Но вы уверены, что нам построят новые?



Сколько лет и средств потребуется на разминирование? Или так и будут подрываться на полях работники, а в лесах отдыхающие?

Для восстановления Украины уже нужны сотни млрд., и не грн. Дадут ли их нам? Очень большой вопрос.



Что мы выиграли от этой войны?

Сразу отметаю дурацкие вопросы типа: "А что ты хотел? Лечь под Путина? Пойти в РФ?"

Не хотел и не хочу.

Но живя рядом с сильным соседом, нельзя сильно наглеть. И надо хоть немного считаться с ним и идти на какие-то уступки. Идти в НАТО можно и нужно было. Но громогласно кричать об этом на всех перекрёстках и записывать в Конституцию было совсем не обязательно. Можно было готовиться к этому, внедрять стандарты НАТО, вести подготовку, а громко говорить тогда, когда НАТО будет согласно нас принять (а они не хотят этого и сегодня). Совсем не обязательно было нашим "активистам" при полной поддержке правительства объявлять РФ главным и единственным врагом. Такое можно делать только тогда, когда вы готовы к войне с этим врагом. И хотите войны. Сильно сомневаюсь, что народ у нас вообще хотел войну. Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.



Уже предлагал - попросить lapay высказаться подробнее, как он себе представляет рпв и обсудить это. При этом гарантировать ему возможность свободно высказаться. без банов. Уверен, что ничего антиукраинского он не напишет.