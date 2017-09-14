RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8347834883498350>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:23

  pesikot написав:Итак, пока тут выясняют кто кому Рабинович ...

Самое время прикинуть хрен к носу
Ситуация номер раз - Путин и министерство обороны

Вроде как, выглядит, что Путин таки понял, что всё идёт не так и сделал выводы
Они проводят чистки среди генералитета, который более-менее знал, как воевать. Косо-криво, но знал..

Голос Дроздова: "Давайте не будем им мешать"(с) :D
Сьогоднішні новини:
- на Харківському напрямку ЗСУ пішли у контрнаступ;
- кацапи почали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя та активне відновлення аеродромів у глибині півострова (повідомляє АТЕШ).
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5001
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:25

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  Schmit написав:
Наші щодня викладають втрати ворога 1000-1500 (колись це були тільки вбиті, але після одного невдалого Зе інтерв'ю усі цифри перетворились у загальні втрати).

Ще до Зе значно менші ворожі втрати озвучив За. А ще до нього в зах. ЗМІ теж оперують скромнішими цифрами. А наші втрати по тим громадам, що знаю, 2 на 1000 жителів. Наприклад, ІФ понад 500 загиблих і 100 безвісти на 285 тис. офіційного населення.

Если ориентироваться на Ваши цифры, то это близко к цифре потерь, кот. называл Зе - 30 тыс.
Если даже росс. потери в 3-5 раз выше, то для РФ это не особо чувствительно. Тем более, если учесть, что эти потери, в основном, не среди москвичей/петроградцев.

Это ключевое , только там может возникнуть революция против системы бледной моли.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:29

  ЛАД написав:2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться.

Походу в вашем ОСББ нету домового чата или живёте в доме среди дикого леса.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шановні форумчани) Спілкуйтеся ввічливо, будь ласка. Повідомлення образливого характеру, або провокаційні будуть видалятися. Користувач, який продовжуватиме їх писати буде заблокований. Дякую за розуміння! Гарних і спокійних вихідних!
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6181
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:53

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться.

Походу в вашем ОСББ нету домового чата или живёте в доме среди дикого леса.

Да всё у него есть, всё он знает, всё он читает

Парторгу верить - себя не уважать :)

Нажаль , нами і досі керують парторги і комсомольці СРСР.
п.с. указания они получают от ФСБ кацапов
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 24 тра, 2024 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:53

Hotab
Продолжение
5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.
Надо было идти на уступки и договариваться до войны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы.
Но тогда договориться было легче и проще. Дешевле. В 2022 условия наверняка были хуже. Сейчас ещё хуже и пока что не вижу оснований надеяться, что, например, через год они будут лучше.

lapay писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забили lapay и он ушёл. А вопрос-то важный.

Что мы имеем в результате войны?
Разрушенные города. Масса людей без жилья - у кого-то разрушено, у кого-то в оккупации. Тут M-Audio писал о своей ситуации. Что делать с такими людьми? Кто их обеспечит жильём? В 45 вопрос решался просто - бараки и коммунальные квартиры. Вернёмся к этому варианту? Так сегодня квартиры в частной собственности, законно не сделаешь. Сказать: " Ребята, вам не повезло, вот вам барак"? При это остальные будут жить в уютных квартирах с евроремонтом. Нормально? Сомневаюсь. В такой ситуации, боюсь, многие скажут: "Да в гробу я видал такую родину. Поехал я отсюда".
Сколько людей вернётся из временной эмиграции? Сколько населения останется в Украине? Какой вид будет демографической пирамиды?

У нас была мощная энергетика. Была. Уже сильно разрушена.
Промцентры у нас были на востоке. Сколько заводов разрушено или полностью уничтожено?
Шаман, правда, скажет: "Туда им и дорога, они давно устарели". Может быть.
Но вы уверены, что нам построят новые?

Сколько лет и средств потребуется на разминирование? Или так и будут подрываться на полях работники, а в лесах отдыхающие?
Для восстановления Украины уже нужны сотни млрд., и не грн. Дадут ли их нам? Очень большой вопрос.

Что мы выиграли от этой войны?
Сразу отметаю дурацкие вопросы типа: "А что ты хотел? Лечь под Путина? Пойти в РФ?"
Не хотел и не хочу.
Но живя рядом с сильным соседом, нельзя сильно наглеть. И надо хоть немного считаться с ним и идти на какие-то уступки. Идти в НАТО можно и нужно было. Но громогласно кричать об этом на всех перекрёстках и записывать в Конституцию было совсем не обязательно. Можно было готовиться к этому, внедрять стандарты НАТО, вести подготовку, а громко говорить тогда, когда НАТО будет согласно нас принять (а они не хотят этого и сегодня). Совсем не обязательно было нашим "активистам" при полной поддержке правительства объявлять РФ главным и единственным врагом. Такое можно делать только тогда, когда вы готовы к войне с этим врагом. И хотите войны. Сильно сомневаюсь, что народ у нас вообще хотел войну. Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

Уже предлагал - попросить lapay высказаться подробнее, как он себе представляет рпв и обсудить это. При этом гарантировать ему возможность свободно высказаться. без банов. Уверен, что ничего антиукраинского он не напишет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:59

  detroytred написав:Віталій
Мова може бути лише за інструменти примусу. Цивілізовані і ні.
А так примус в той чи іншій формі а кожному кроці. Всюди і завжди.

Військо є специфічною організацією з домінуванням методів прямого примусу.

А так, загроза штрафу, обмеження без довідки -- при тому ж Ковіді є примусом.
Або шахрайством змусити щось робити -- теж примус.
Збільшення податків -- теж примус.

+++
Зарплата тоже "примус".
Многие люди не хотели бы работать, если бы были деньги просто гулять.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28803
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:06

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:1.2. Дороги. Почти вся дорога вполне неплохая, местами даже хорошая (туда ехал на машине бла-бла-каром, обратно автобусом). Но пару участков вблизи Черкасс дорога убитая. Там скорость резко падает, что сильно увеличивает время в пути. Для меня это вполне убедительно подтверждает необходимость хороших дорог.
Непонятно, как на форуме, где практически все автомобилисты, находятся противники дорожного строительства. Это глупость? Не верю.
Единственное объяснение - желание обосрать власть. Больше не за что, так хоть за это, хотя дело явно необходимое.


Проти гарних доріг ніхто нічого не має. Не подобається "крадівництво".
Стаття 4-ри річної давнини, ціни вже не актуальні. Зараз "осваівают" ще більші кошти.
Укравтодор Зеленського втричі перевершив Укравтодор Порошенка. Бо вирішив закопати більше 12 мільярдів гривень у 30-кілометрову ділянку Н-31 у Дніпропетровській області. Тоді як попередники протендерили аналогічні 12 мільярдів гривень на будівництво втричі більшої ділянки – 80 кілометрів цієї ж траси з купою аналогічних штучних споруд і мостів у сусідній Полтавській області.

І ще:

В течение 2020 года в рамках «Большого строительства» построили 4000 км дорог за 120 млрд гривен, однако в 2018 году на 3800 км дорог потратили 40 млрд гривен — строительство стало дороже в три раза. Поэтому программу нередко стали называть «Большое воровство» («Велике крадівництво»).

Владу потрібно не обсирати, а пи*дити. Це звичайні тимчасові менеджери. Нездари та крадії. Не боги.

То що, кляті свінарчукі так крали, що і на дороги вистачало, і оборонні проекти не зупинялись?
Schmit
 
Повідомлень: 4372
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....
komp
1
 
Повідомлень: 8382
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2457 раз.
Подякували: 3459 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:11

  ЛАД написав:Hotab
Продолжение
5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.
Надо было идти на уступки и договариваться до войны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы.
Но тогда договориться было легче и проще.

Каких "активистов" ? Какие уступки ?

Ты, парторг, давай конкретику

Я тебе давно писал, что в Украине нет каких-то активистов, это терминология россии
Есть люди, которым не байдужа доля своєї країни

Я скажу, что с агрессором договориться невозможно
у него позиция "ты виноват лишь в том, что хочеться мне кушать"

Но ты эту позицию одобряешь, что можно о чём-то договорится

Ты совок-парторг, знаешь ведь историю ? Знаешь.
И много в чём СССР договорился с Германией до 1941 года. Сильно помогло ?
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 24 тра, 2024 20:11, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9741
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 8347834883498350>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 39303
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 200141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 652005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2954)
24.05.2024 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.