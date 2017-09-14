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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8347834883498350
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:11

  budivelnik написав:
  vitaliiangel написав:берем человека не военного 50-55 лет. Допустим не бомж и не алкаш. Чего то видел в жизни, в чём то успешен. И лейтенанта, который по табелю о рангах с 1 дня является этому мужику командиром. Армию это не разрушает, а общество? какой смысл заниматься наукой, культурой, исскуством если по табелю о рангах любой лейтенант выше тебя? Мы хотим северную Корею тут построить?

...........
А давай по другому розглянем
1 Рядовий в ЗСУ - нижчий ніж Лейтенант - проти цього ти нічого не маєш я надіюсь?
2 Професор в ВУЗі - вищий ніж студент.....- проти цього ти також я надіюсь заперечувати не будеш...

А тепер питання
Залужний одночасно був Генералом і здобувачем кандидатської....
Так от
В ЗСУ в окопах було і є десятки професорів, якими керував Залужний....
Але як тільки ГЕНЕРАЛ прийшов в аспірантуру - ним помикали якісь кандидати наук...
..........
Ти ПОВИНЕН виконувати вказівки хірурга( якщо ти на хірургічному столі) навіть якщо ти в цей час є Міністром Охорони Здоровья....
І в той самий час, коли той самий хірург знаходиться в приймальні Міністра-він ПОВИНЕН виконувати вказівки Міністра...
.........

Хорошие примеры.
Тот случай, когда согласен с Будивеоьником.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:14

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться.

Походу в вашем ОСББ нету домового чата или живёте в доме среди дикого леса.

Есть чат. Но такого не бывает.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:15

  ЛАД написав:...
2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться. Таким способом разряжаются? Ветка превратилась даже не в песочницу, а в коммунальную кухню. И по "вежливости", и по уровню дискуссий.
...

ти що, ніколи в чергах в срср не стояв? а кажеш, звичайний інженер :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:16

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:2. Столько глупости и хамства, как на форуме, нигде и никогда не видел. Такое ощущение, что некоторые приходят исключительно, чтобы полаяться.

Походу в вашем ОСББ нету домового чата или живёте в доме среди дикого леса.

Есть чат. Но такого не бывает.

шо за місто?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:16

  komp написав:
  ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....

Очень аргументированно и убедительно. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:18

  dimo_0n написав:
  Vadim_ написав:Мова йде шо за 20000грн/місяць підприємства зможуть бронювати робітників.

Залишилось подумати, звідки підприємцям взяти ті 20К грн, якщо ти не Рошен\Мхп\ДТЕК та таке інше.

Ну як звідки, працівник, який отримував 30-ку, буде отримувати 10-ку - все просто.
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