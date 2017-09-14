Додано: П'ят 24 тра, 2024 20:33

ЛАД написав: Hotab

Продолжение

5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.

Надо было идти на уступки и договариваться до войны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы.

Но тогда договориться было легче и проще. Дешевле. В 2022 условия наверняка были хуже. Сейчас ещё хуже и пока что не вижу оснований надеяться, что, например, через год они будут лучше.



lapay писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забили lapay и он ушёл. А вопрос-то важный.



Что мы имеем в результате войны?

...

Продолжение5. Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумелвойну.Надо было идти на уступки и договариватьсявойны. Думаю, побоялся наших активистов и криков о "предательстве". Возможно, "криками" не ограничилось бы.Но тогда договориться было легче и проще. Дешевле. В 2022 условия наверняка были хуже. Сейчас ещё хуже и пока что не вижу оснований надеяться, что, например, через год они будут лучше.писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забилии он ушёл. А вопрос-то важный.Что мы имеем в результате войны?...

Что мы выиграли от этой войны?

Сразу отметаю дурацкие вопросы типа: "А что ты хотел? Лечь под Путина? Пойти в РФ?"

Не хотел и не хочу.

Но живя рядом с сильным соседом, нельзя сильно наглеть. И надо хоть немного считаться с ним и идти на какие-то уступки. Идти в НАТО можно и нужно было. Но громогласно кричать об этом на всех перекрёстках и записывать в Конституцию было совсем не обязательно. Можно было готовиться к этому, внедрять стандарты НАТО, вести подготовку, а громко говорить тогда, когда НАТО будет согласно нас принять (а они не хотят этого и сегодня). Совсем не обязательно было нашим "активистам" при полной поддержке правительства объявлять РФ главным и единственным врагом. Такое можно делать только тогда, когда вы готовы к войне с этим врагом. И хотите войны. Сильно сомневаюсь, что народ у нас вообще хотел войну. Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

ось на цьому ти й гориш. за твоєю логікою Сталін винен, що не домовився з Гітлером, бо наслідки для срср були набагато гірші. хочу прочитати роздуми на цю тему, а не оцю дурню про Україну.ми нічого не виграли, але не ми почали цю війну. й наше завдання вистояти.а приклад Прибалтики та Польщі показує інше. Треба відразу було відходити від Раші, ось тоді був шанс. але тоді втратили, виборюємо зараз.й твоє брехню про мене потерли, але зверну увагу, що як професійний радянський пропагандон, ти на мої аргументи нічого відповісти не можеш, тому ховаєшся за цими штампами про пропаганду. читаєш рашкованів? - вони якраз у всіх своїх злочинах звинувачують нас. якраз як тиєдиний раз, коли я тоді щось доводив на цифрах, яка була твоя реакція - не бачу, не бачу, не хочу бачити - що ти такій людині доведеш?