Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:18

budivelnik написав: 1 Рядовий в ЗСУ - нижчий ніж Лейтенант - проти цього ти нічого не маєш я надіюсь? 1 Рядовий в ЗСУ - нижчий ніж Лейтенант - проти цього ти нічого не маєш я надіюсь?

2 Професор в ВУЗі - вищий ніж студент.....- проти цього ти також я надіюсь заперечувати не будеш...

В ЗСУ в окопах було і є десятки професорів, якими керував Залужний....

Але як тільки ГЕНЕРАЛ прийшов в аспірантуру - ним помикали якісь кандидати наук...



Тому

твоя маніпуляція в узагальненні...

Ти ПОВИНЕН виконувати вказівки хірурга( якщо ти на хірургічному столі) навіть якщо ти в цей час є Міністром Охорони Здоровья....



ПС

Те що у нас в окоп потрапляють деколи не ті хто повинен туди потрапити в першу чергу(наприклад ти в черзі в окоп точно повинен бути перед мною, але в мене чомусь повістка є , а в тебе відсутня)- не говорить про те що ПРОФЕСОР не повинен виконувати вказівки ЛЕЙТЕНАНТА

Якщо лейтенант (до речі - пишеться з маленької букви) - це кадровий військовий з 3+ років досвіду, а солдат - контрактник, або принаймі мобілізований люмпен - то все ОК. Але якщо другий - 20-річний пацан, якого достроково випустили із 3-курсу військового ВУЗу в квітні 2022-го, а перший 40+ - високооплачуваний спеціаліст успішний бізнесмен і т.п., - то це звичайно повний треш з реального досвіду. І ще добре що він із династії воєнпенсів та без особливих амбіцій і після стажування влаштувався на посаду "anykey" в штаб бригади. А міг би захотіти почати кар"єру як КВУД або навіть СОБ батареї і вже давно бути комбатом з відповідними наслідками для його підлеглих...І таки було-б краще воєнпенсів полковників відправити командувати взводами/ротами, а їх внукам дати довчитися в ВВУЗі, але як тут вже писали - "погони жмуть"Виключно в сфері своєї компетенції, якщо вона дійсно є - згадую як на першому курсі ще в далекому 1991 році таки добилися заміни некомпетентного викладача системного програмування, правда не пам"ятаю була та бабуся професором, чи доцентом.Це ти маніпулюєш - в нормальному житті хірурга вибираю я сам (точніше моя страхова компанія), якщо мені навіть просто здасться що він некомпетентний чи неадекватний я завжди можу вибрати іншого, а виконання вказівок - базується на довірі та моєму особистому виборі. Навіть в державному медзакладі - некомпетеного неадеквата можуть таки поставити на адміністритивну посаду типу головного лікаря, але не допустять до хірургічного столу. А в армії - вказівок немає, є НАКАЗИ за невиконання яких кримінальна відповідальність, і перші 15 місяців доводилось виконувати накази в частині, де у КД єдина повноцінна освіта - це ПТУ...