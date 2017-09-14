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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8349835083518352>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я считаю что никакого рпв не будет. Для путина эта война драйвер развития страны. Новая сильная военная элита. Запуск социальных лифтов и рост ВВП. Пока есть людской ресурс можно не останавливаться. Скорее будет капитуляция.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:17

  Mimohod написав:Я считаю что никакого рпв не будет. Для путина эта война драйвер развития страны. Новая сильная военная элита. Запуск социальных лифтов и рост ВВП. Пока есть людской ресурс можно не останавливаться. Скорее будет капитуляция.

пидерации?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:18

  budivelnik написав:1 Рядовий в ЗСУ - нижчий ніж Лейтенант - проти цього ти нічого не маєш я надіюсь?

Якщо лейтенант (до речі - пишеться з маленької букви) - це кадровий військовий з 3+ років досвіду, а солдат - контрактник, або принаймі мобілізований люмпен - то все ОК. Але якщо другий - 20-річний пацан, якого достроково випустили із 3-курсу військового ВУЗу в квітні 2022-го, а перший 40+ - високооплачуваний спеціаліст успішний бізнесмен і т.п., - то це звичайно повний треш з реального досвіду. І ще добре що він із династії воєнпенсів та без особливих амбіцій і після стажування влаштувався на посаду "anykey" в штаб бригади. А міг би захотіти почати кар"єру як КВУД або навіть СОБ батареї і вже давно бути комбатом з відповідними наслідками для його підлеглих...
І таки було-б краще воєнпенсів полковників відправити командувати взводами/ротами, а їх внукам дати довчитися в ВВУЗі, але як тут вже писали - "погони жмуть"
2 Професор в ВУЗі - вищий ніж студент.....- проти цього ти також я надіюсь заперечувати не будеш...

Виключно в сфері своєї компетенції, якщо вона дійсно є - згадую як на першому курсі ще в далекому 1991 році таки добилися заміни некомпетентного викладача системного програмування, правда не пам"ятаю була та бабуся професором, чи доцентом.

В ЗСУ в окопах було і є десятки професорів, якими керував Залужний....
Але як тільки ГЕНЕРАЛ прийшов в аспірантуру - ним помикали якісь кандидати наук...

Тому
твоя маніпуляція в узагальненні...
Ти ПОВИНЕН виконувати вказівки хірурга( якщо ти на хірургічному столі) навіть якщо ти в цей час є Міністром Охорони Здоровья....

ПС
Те що у нас в окоп потрапляють деколи не ті хто повинен туди потрапити в першу чергу(наприклад ти в черзі в окоп точно повинен бути перед мною, але в мене чомусь повістка є , а в тебе відсутня)- не говорить про те що ПРОФЕСОР не повинен виконувати вказівки ЛЕЙТЕНАНТА


Це ти маніпулюєш - в нормальному житті хірурга вибираю я сам (точніше моя страхова компанія), якщо мені навіть просто здасться що він некомпетентний чи неадекватний я завжди можу вибрати іншого, а виконання вказівок - базується на довірі та моєму особистому виборі. Навіть в державному медзакладі - некомпетеного неадеквата можуть таки поставити на адміністритивну посаду типу головного лікаря, але не допустять до хірургічного столу. А в армії - вказівок немає, є НАКАЗИ за невиконання яких кримінальна відповідальність, і перші 15 місяців доводилось виконувати накази в частині, де у КД єдина повноцінна освіта - це ПТУ...
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:25

  Прохожий написав:
  Mimohod написав:Я считаю что никакого рпв не будет. Для путина эта война драйвер развития страны. Новая сильная военная элита. Запуск социальных лифтов и рост ВВП. Пока есть людской ресурс можно не останавливаться. Скорее будет капитуляция.

пидерации?

Канешна. Ведь у них проворовавшихся генералов сажают, а у нас награждают. Перемога незабаром.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:31

  Mimohod написав: у них проворовавшихся генералов сажают.
смешно.
прям по заветам Навального начали жить
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:39

Росіяни зайняті нарощуванням угруповання військ поблизу кордонів Чернігівської та Сумської областей, — Генштаб
https://ukranews.com/ua/news/1008703-ro ... a-sumskoyi

Когда будем бить по ним? Опять нельзя? Это уже за гранью!!!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:46

  hxbbgaf написав:Росіяни зайняті нарощуванням угруповання військ поблизу кордонів Чернігівської та Сумської областей, — Генштаб
https://ukranews.com/ua/news/1008703-ro ... a-sumskoyi

Когда будем бить по ним?
"Мы - мирные люди,
Но наш бронепоезд ..."
...остался стоять в Аризоне
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Модератор написав:Шановні форумчани) Спілкуйтеся ввічливо, будь ласка. Повідомлення образливого характеру, або провокаційні будуть видалятися. Користувач, який продовжуватиме їх писати буде заблокований. Дякую за розуміння! Гарних і спокійних вихідних!

Нарешті, дякую, модерація має бути жорсткою наразі, бо працюєш з ранку до ночі - заходиш почитати щось по темі, а тут тони флуду та офтопу і реальної дурні :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.

Моя теж, але Ви про це пишите як нібито ця така дитяча "шалость", дрібничка - ну подумаєш войнушку спровокував, що тут такого :twisted: До речі сам ЗЕ це вже нарешті зрозумів дійшло навіть до нього і визнав, що його в любому випадку будуть судити рано чи пізно і добре, якщо це буде український суд, а не басманний суд москви :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:05

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.

Моя теж, але Ви про це пишите як нібито ця така дитяча "шалость", дрібничка - ну подумаєш войнушку спровокував, що тут такого :twisted: До речі сам ЗЕ це вже нарешті зрозумів дійшло навіть до нього і визнав, що його в любому випадку будуть судити рано чи пізно і добре, якщо це буде український суд, а не басманний суд москви :twisted:

Його жінка казала, що її вова нічого такого не робив.
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