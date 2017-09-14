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Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я считаю что никакого рпв не будет. Для путина эта война драйвер развития страны. Новая сильная военная элита. Запуск социальных лифтов и рост ВВП. Пока есть людской ресурс можно не останавливаться. Скорее будет капитуляция.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:17
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:18
Якщо лейтенант (до речі - пишеться з маленької букви) - це кадровий військовий з 3+ років досвіду, а солдат - контрактник, або принаймі мобілізований люмпен - то все ОК. Але якщо другий - 20-річний пацан, якого достроково випустили із 3-курсу військового ВУЗу в квітні 2022-го, а перший 40+ - високооплачуваний спеціаліст успішний бізнесмен і т.п., - то це звичайно повний треш з реального досвіду. І ще добре що він із династії воєнпенсів та без особливих амбіцій і після стажування влаштувався на посаду "anykey" в штаб бригади. А міг би захотіти почати кар"єру як КВУД або навіть СОБ батареї і вже давно бути комбатом з відповідними наслідками для його підлеглих...
І таки було-б краще воєнпенсів полковників відправити командувати взводами/ротами, а їх внукам дати довчитися в ВВУЗі, але як тут вже писали - "погони жмуть"
Виключно в сфері своєї компетенції, якщо вона дійсно є - згадую як на першому курсі ще в далекому 1991 році таки добилися заміни некомпетентного викладача системного програмування, правда не пам"ятаю була та бабуся професором, чи доцентом.
Це ти маніпулюєш - в нормальному житті хірурга вибираю я сам (точніше моя страхова компанія), якщо мені навіть просто здасться що він некомпетентний чи неадекватний я завжди можу вибрати іншого, а виконання вказівок - базується на довірі та моєму особистому виборі. Навіть в державному медзакладі - некомпетеного неадеквата можуть таки поставити на адміністритивну посаду типу головного лікаря, але не допустять до хірургічного столу. А в армії - вказівок немає, є НАКАЗИ за невиконання яких кримінальна відповідальність, і перші 15 місяців доводилось виконувати накази в частині, де у КД єдина повноцінна освіта - це ПТУ...
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:25
Канешна. Ведь у них проворовавшихся генералов сажают, а у нас награждают. Перемога незабаром.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:31
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:39
Росіяни зайняті нарощуванням угруповання військ поблизу кордонів Чернігівської та Сумської областей, — Генштаб
Когда будем бить по ним? Опять нельзя? Это уже за гранью!!!
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:46
"Мы - мирные люди,
Но наш бронепоезд ..."
...остался стоять в Аризоне
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нарешті, дякую, модерація має бути жорсткою наразі, бо працюєш з ранку до ночі - заходиш почитати щось по темі, а тут тони флуду та офтопу і реальної дурні
Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Моя теж, але Ви про це пишите як нібито ця така дитяча "шалость", дрібничка - ну подумаєш войнушку спровокував, що тут такого До речі сам ЗЕ це вже нарешті зрозумів дійшло навіть до нього і визнав, що його в любому випадку будуть судити рано чи пізно і добре, якщо це буде український суд, а не басманний суд москви
Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:05
Його жінка казала, що її вова нічого такого не робив.
Ну привів війну, то біваєт с каждим
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