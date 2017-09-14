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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8349835083518352
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:19

  ЛАД написав:Hotab
Продолжение
lapay писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забили lapay и он ушёл. А вопрос-то важный.

Відповім замість Лапая;)
«DW:
путин готов прекратить войну, если оставят рф завоёванные территории, и признают его величайшим правителем всех времён, повелителем неба, земли и недр, мудрейшим мужем, владыкой морским, царём ежей и птиц и отцом-основателем человеческой цивилизации»
ВСУ своими дешевыми ударными дронами поразили два объекта на РЛС большой дальности «Воронеж-ДМ».
Это два многоэтажных здания в Краснодарском крае, - часть российской стратегической системы обороны от ядерного нападения.
Ну, и, заодно, видимо, для обнаружения и контроля всего ракетного что может запускаться из Украины.
То есть, ВСУ перешли уже очередную «красную линию». А с учётом того, что со дня на день США дадут разрешение на применение американских ракет по международно-признанной территории РФ, дело уже совсем выглядит... интересно.
Плюс сегодня ВСУ уничтожили целиком российский комплекс С-400 в Донецкой области, непосредственно после запуска ракет. Комплекс тоже красиво разлетался по окрестностям.
Вообще-то понятно, с чего путин заговорил о мирных переговорах.
Наступление на Харьковском, Донецком и Запорожском фронтах завязло.
Черноморский флот - в осаде, по-видимому, основные системы ПВО/ПРО в западной части Крыма уничтожены.
Украинские тяжелые ударные дроны летают уже в российском воздушном пространстве роями, под угрозой вся критическая и оборонная инфраструктура до уральского хребта.
Положение дел так себе. Явно нужен перерыв.
https://t.me/Crimeanwind/60016
fler
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  #<1 ... 8349835083518352
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