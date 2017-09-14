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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8349835083518352
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:19

  ЛАД написав:Hotab
Продолжение
lapay писал о рпв. Не знаю, как и на каких условиях этого добиться сегодня. Но тут диванные вояки забили lapay и он ушёл. А вопрос-то важный.

Відповім замість Лапая;)
«DW:
путин готов прекратить войну, если оставят рф завоёванные территории, и признают его величайшим правителем всех времён, повелителем неба, земли и недр, мудрейшим мужем, владыкой морским, царём ежей и птиц и отцом-основателем человеческой цивилизации»
ВСУ своими дешевыми ударными дронами поразили два объекта на РЛС большой дальности «Воронеж-ДМ».
Это два многоэтажных здания в Краснодарском крае, - часть российской стратегической системы обороны от ядерного нападения.
Ну, и, заодно, видимо, для обнаружения и контроля всего ракетного что может запускаться из Украины.
То есть, ВСУ перешли уже очередную «красную линию». А с учётом того, что со дня на день США дадут разрешение на применение американских ракет по международно-признанной территории РФ, дело уже совсем выглядит... интересно.
Плюс сегодня ВСУ уничтожили целиком российский комплекс С-400 в Донецкой области, непосредственно после запуска ракет. Комплекс тоже красиво разлетался по окрестностям.
Вообще-то понятно, с чего путин заговорил о мирных переговорах.
Наступление на Харьковском, Донецком и Запорожском фронтах завязло.
Черноморский флот - в осаде, по-видимому, основные системы ПВО/ПРО в западной части Крыма уничтожены.
Украинские тяжелые ударные дроны летают уже в российском воздушном пространстве роями, под угрозой вся критическая и оборонная инфраструктура до уральского хребта.
Положение дел так себе. Явно нужен перерыв.
https://t.me/Crimeanwind/60016
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:39

  ЛАД написав:Разрушенные города. Масса людей без жилья - у кого-то разрушено, у кого-то в оккупации. Тут M-Audio писал о своей ситуации. Что делать с такими людьми? Кто их обеспечит жильём? В 45 вопрос решался просто - бараки и коммунальные квартиры. Вернёмся к этому варианту? Так сегодня квартиры в частной собственности, законно не сделаешь. Сказать: " Ребята, вам не повезло, вот вам барак"? При это остальные будут жить в уютных квартирах с евроремонтом. Нормально? Сомневаюсь.
Не поверите, но мне тоже очень интересен ответ на этот вопрос. Не потому, что я, при каком-то удобоваримом решении мог бы на часть пирога претендовать, а потому что мне не удаётся даже теоретически, при идеальных обстоятельствах, представить себе сколько-нибудь приемлемое решение. Я с интересом жду какого-то предложения от государства, не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы понять, сколько времени должно пройти, чтобы о нас "вспомнили". Поймите правильно, я нахожусь в гораздо лучшем положении, чем многие тысячи других пострадавших, и, может быть, я даже добровольно не стану претендовать на какие-то компенсации (я и до сих пор не получал никаких выплат и пособий для переселенцев), но хочу увидеть, сколько будет продолжаться этот игнор населения.
В такой ситуации, боюсь, многие скажут: "Да в гробу я видал такую родину. Поехал я отсюда".
Сколько людей вернётся из временной эмиграции? Сколько населения останется в Украине?
Боюсь, реально остаться в эмиграции большинство не сможет. И не надо никого депортировать, достаточно прекратить финансовую поддержку. При этом, опять же, у большинства есть вариант - вернуться в своё жильё в Украине, а что делать в этом случае тем, у кого такого варианта нет -- не представляю. Я наивно считал, что нормальное государство не может выселить человека "в никуда". Но есть семья знакомых, выехали в Канаду. Уже получили предписание до сентября покинуть страну (это даже не про финансовую поддержку, это прямым текстом). Они вообще из Донецка, в 14-м переехали в Мариуполь, оставив в Донецке квартиру. В Мариуполе снимали. Теперь вот так.
Уже предлагал - попросить lapay высказаться подробнее, как он себе представляет рпв и обсудить это.
Кстати, о РПВ, я, конечно, умом только "за", но опять же - оккупированные территории. Война непредсказуема, и пока она идёт, есть надежда на деоккупацию. Ну даже если нет, всё равно - страна не сдалась, страна борется. Как только будет какая-то договорённость - это уже на десятилетия, и все пострадавшие повисают в воздухе. Государство по-прежнему не будет в состоянии предложить им что-то удобоваримое, но уже больше не сможет прикрываться войной, а значит, в лучшем случае будет игнор и замалчивание, а то и рот затыкать начнут. При этом - да, кому повезло больше, будут в шоколаде, а у условных "нас" не останется ничего, кроме ощущения, что ВСУ, добровольцы, волонтёры и донатеры спасали именно их хатынки, а не нечто большее. Опять же, умом понимаю, что это не так, но ощущение будет. Я ещё могу себе позволить понимать что-то умом, а те, кто выживают из последних сил будут 100% рассуждать именно так.
(*) если они ещё и ухитрятся "договориться" без выдачи всех пленных, то тут точно впору будет 4-й майдан затевать.
Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
Он, похоже, один из немногих, кто понимал, что никакими уговорами, договорами и увиливаниями войну не предотвратить. Единственное, что можно было бы сделать в этой ситуации -- это сделать для противника цену нападения неприемлемой, тогда был бы шанс. В принципе, ему это, по большей части, удалось. Уверен, если бы шайка Путина представляла себе реальный ход этой войны заранее -- они бы не сунулись. Да, у них были планы "Б", "В", и даже "Г", и они выкрутились и выжили. Но рассчитывали они явно не на это. Что сделали избиратели Зе -- они сделали эту цену неочевидной. Они все создали впечатление, что страна готова сдаться и лечь, чего Путин и ждал от Зе. А когда понял, что этого не будет, то решил, что он простой узурпатор, который делает не то, чего хочет народ, а что указывают "сверху". А значит народу надо только чуть-чуть помочь, и сменить власть. А это оказалось не так. При выборе Порошенко это было бы очевидно, кто бы что ни говорил.
(*) Вспомните, что основные требования России перед началом войны были не к Украине, а к Западу и НАТО. Уберите вооружения, прекратите расширение, и вот это всё. Украина эти требования выполнить вообще не могла, но напали именно на неё.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:53

  Tat_888 написав:ЛАД Вы в этой ветке единственный адекватный человек:))

Спасибо за комплимент. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 00:04

Оказывается эту ветку читают и московиты (или им "сливают" особо неприятную для них информацию их "кроты" на этом форуме) и соотв. реагируют (правда с опозданием).

Доказательство:
в моем посте от 26.04.2024 (Напад росії і білорусі на Україну) был приведен скрин таблицы переписи 1926 г., где национальности "русский" не существовало

Зображення

Сейчас же, та же таблица выглядит так:

Зображення

Любой может убедиться сравнив одну и ту же таблицу
Численность населения СССР по народностям в 1926 году

(вместо "Великороссы" теперь там "Русские")

в версии Википедии нынешней
Эта страница в последний раз была отредактирована 24 мая 2024 в 19:30

https://u.to/9MeyIA

и в варианте до 24 мая
https://u.to/dciyIA
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 00:05

  komp написав:
  ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....

Очень аргументированный и убедительный ответ. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 00:11

У Німеччині хочуть зменшити наплив українських біженців до країни
Раніше президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер заявив, що з огляду на стабільно високий рівень міграції райони Німеччини попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців. Тому вони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7186718/
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 00:57

А хто-небудь може дати посилання на першоджерело, тобто саму постанову, наказ, чи що воно там? А то пишуть хто що - то в них постанова кабміну, то закон, а нещодавно взагалі читав, що то "наказ міністерства оборони". Щось здається, що воно не існує насправді, а це просто "качка для нагнітання".


Ну, гугл - https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverd ... 560-160524
13. Керівники підприємств, установ, організацій...забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків
з урахуванням часу, необхідного для прибуття до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, та у разі потреби часу на
зворотній шлях;

ключевое слово "забезпечують". Не прибыл = не обеспечили.
katso
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