Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:39

ЛАД написав: Разрушенные города. Масса людей без жилья - у кого-то разрушено, у кого-то в оккупации. Тут M-Audio писал о своей ситуации. Что делать с такими людьми? Кто их обеспечит жильём? В 45 вопрос решался просто - бараки и коммунальные квартиры. Вернёмся к этому варианту? Так сегодня квартиры в частной собственности, законно не сделаешь. Сказать: " Ребята, вам не повезло, вот вам барак"? При это остальные будут жить в уютных квартирах с евроремонтом. Нормально? Сомневаюсь. Разрушенные города. Масса людей без жилья - у кого-то разрушено, у кого-то в оккупации. Тутписал о своей ситуации. Что делать с такими людьми? Кто их обеспечит жильём? В 45 вопрос решался просто - бараки и коммунальные квартиры. Вернёмся к этому варианту? Так сегодня квартиры в частной собственности, законно не сделаешь. Сказать: " Ребята, вам не повезло, вот вам барак"? При это остальные будут жить в уютных квартирах с евроремонтом. Нормально? Сомневаюсь.

В такой ситуации, боюсь, многие скажут: "Да в гробу я видал такую родину. Поехал я отсюда".

Сколько людей вернётся из временной эмиграции? Сколько населения останется в Украине?

Уже предлагал - попросить lapay высказаться подробнее, как он себе представляет рпв и обсудить это.

Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

Не поверите, но мне тоже очень интересен ответ на этот вопрос. Не потому, что я, при каком-то удобоваримом решении мог бы на часть пирога претендовать, а потому что мне не удаётся даже теоретически, при идеальных обстоятельствах, представить себе сколько-нибудь приемлемое решение. Я с интересом жду какого-то предложения от государства, не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы понять, сколько времени должно пройти, чтобы о нас "вспомнили". Поймите правильно, я нахожусь в гораздо лучшем положении, чем многие тысячи других пострадавших, и, может быть, я даже добровольно не стану претендовать на какие-то компенсации (я и до сих пор не получал никаких выплат и пособий для переселенцев), но хочу увидеть, сколько будет продолжаться этот игнор населения.Боюсь, реально остаться в эмиграции большинство не сможет. И не надо никого депортировать, достаточно прекратить финансовую поддержку. При этом, опять же, у большинства есть вариант - вернуться в своё жильё в Украине, а что делать в этом случае тем, у кого такого варианта нет -- не представляю. Я наивно считал, что нормальное государство не может выселить человека "в никуда". Но есть семья знакомых, выехали в Канаду. Уже получили предписание до сентября покинуть страну (это даже не про финансовую поддержку, это прямым текстом). Они вообще из Донецка, в 14-м переехали в Мариуполь, оставив в Донецке квартиру. В Мариуполе снимали. Теперь вот так.Кстати, о РПВ, я, конечно, умом только "за", но опять же - оккупированные территории. Война непредсказуема, и пока она идёт, есть надежда на деоккупацию. Ну даже если нет, всё равно - страна не сдалась, страна борется. Как только будет какая-то договорённость - это уже на десятилетия, и все пострадавшие повисают в воздухе. Государство по-прежнему не будет в состоянии предложить им что-то удобоваримое, но уже больше не сможет прикрываться войной, а значит, в лучшем случае будет игнор и замалчивание, а то и рот затыкать начнут. При этом - да, кому повезло больше, будут в шоколаде, а у условных "нас" не останется ничего, кроме ощущения, что ВСУ, добровольцы, волонтёры и донатеры спасали именно их хатынки, а не нечто большее. Опять же, умом понимаю, что это не так, но ощущение будет. Я ещё могу себе позволить понимать что-то умом, а те, кто выживают из последних сил будут 100% рассуждать именно так.(*) если они ещё и ухитрятся "договориться" без выдачи всех пленных, то тут точно впору будет 4-й майдан затевать.Он, похоже, один из немногих, кто понимал, что никакими уговорами, договорами и увиливаниями войну не предотвратить. Единственное, что можно было бы сделать в этой ситуации -- это сделать для противника цену нападения неприемлемой, тогда был бы шанс. В принципе, ему это, по большей части, удалось. Уверен, если бы шайка Путина представляла себе реальный ход этой войны заранее -- они бы не сунулись. Да, у них были планы "Б", "В", и даже "Г", и они выкрутились и выжили. Но рассчитывали они явно не на это. Что сделали избиратели Зе -- они сделали эту цену неочевидной. Они все создали впечатление, что страна готова сдаться и лечь, чего Путин и ждал от Зе. А когда понял, что этого не будет, то решил, что он простой узурпатор, который делает не то, чего хочет народ, а что указывают "сверху". А значит народу надо только чуть-чуть помочь, и сменить власть. А это оказалось не так. При выборе Порошенко это было бы очевидно, кто бы что ни говорил.(*) Вспомните, что основные требования России перед началом войны были не к Украине, а к Западу и НАТО. Уберите вооружения, прекратите расширение, и вот это всё. Украина эти требования выполнить вообще не могла, но напали именно на неё.