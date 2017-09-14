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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 тра, 2024 04:02
Чиновник із регіону Баварія в Німеччині Йоахім Геррман закликав припинити надання державної допомоги українським чоловікам, які зобов’язані служити в армії на батьківщині. Про це повідомили в ефірі німецького телеканалу Welt TV.
Міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія Йоахім Геррман висловив своє невдоволення тим, що українські громадяни отримують значніші виплати, ніж представники інших країн.
“Найменше, що ми можемо зробити, — це не платити допомогу чоловікам, які фактично зобов’язані проходити військову службу на своїй батьківщині в Україні. Ми прагнемо якомога більшої підтримки України, але водночас не може бути бонусів для тих, хто ухиляється від військової служби”, — сказав Геррман.
За даними міністра, у Німеччині проживає кілька тисяч чоловіків призовного віку з України, які отримують “бюргергельд” — аналог соціальної допомоги з безробіття. На думку міністра з Баварії, ці чоловіки важливі для оборони України.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:03
російська федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що військова інтервенція росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому рф зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує рф не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.
«Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні», - йдеться у звіті.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:22
katso написав: pesikot написав:
Продолжу ..
Ситуация номер два - Янукович в Белоруси
Пока в новостях было только про САМОЛЕТ Януковича. Кому теперь вообще нужен сам Янукович?
Термінатор Т-1000 це консерва з минулого , на Слобожанщину з кордонами Дно та лнр в одному союзі бачать... Ну таке без підтримки.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:30
Ukrainian написав:
російська федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що військова інтервенція росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому рф зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує рф не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.
«Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні», - йдеться у звіті.
Захід сидіть майже мовчки на своїх кордонах. Вже було безліч випадків коли могли фізично втрутитися. Тещо Америка постійно все розвідує і бачить реальну картину - це факт, тому щодо озброєння і куди треба бити теж розуміють проте як власники зброї вони не надають згоду. Щодо санкцій - про них майже не пишуть,вони дієві,що на третій рік чуємо про послаблення/посилення. Основна мета цієї Війни це розподіл влади в межах до 2013 року і не давати посилення впливу Китаю, через послаблення Росії. Проте треба вирішувати коли союзники почнуть ППО ставити на кордонах України,літаки передати в межах домовленості та заводити війська виключно під виглядом гуманітарної допомоги та інструкторів з навчання та інше.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 07:43
Ukrainian написав:
російська федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що військова інтервенція росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому рф зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує рф не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.
«Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні», - йдеться у звіті.
Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій? чи ні, чи ми на це не здатні, чи далі заберемо всі ресурси з оборонки на дороги?
Чи може зараз ми такі патужні та щодня повертаємо втрачені території? чи зараз ми в слабкій позиції, що тільки втрачаємо і ще більше втратимо, затягуючи з РПВ?
Кацапи аж пищать - хочуть північну війну, то може нехай НАТО трохи повоює?
Думай-те врешті решт.
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Schmit
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Додано: Суб 25 тра, 2024 08:22
Schmit написав:
Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 25 тра, 2024 08:27
Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Чого ні? Є якась аргументація? До 90-х років робили і балістичні ракети, і літаки, а через 40 років то вже дуже складно? Може на Україну санкції якісь накладено? Чи грошей не дають щоб сучасні верстати купити?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 08:39
Schmit написав:
Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій? чи ні, чи ми на це не здатні, чи далі заберемо всі ресурси з оборонки на дороги?
Чи може зараз ми такі патужні та щодня повертаємо втрачені території? чи зараз ми в слабкій позиції, що тільки втрачаємо і ще більше втратимо, затягуючи з РПВ?
Вам так само марно щось пояснювати, як і Лапаю. Згадайте всі РПВ, які були з кацапами у період з 2014 по 2022. Вони тоді припиняли обстріли? Ні. Отже, вони й зараз будуть продовжувати вести бойові дії, а ми не будемо отримувати від партнерів зброю, бо у нас РПВ ... Наслідки цього здогадайтесь самі.
Schmit написав:
Кацапи аж пищать - хочуть північну війну, ..
Є інформація, що вони почнуть її наступного року.
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