Додано: Суб 25 тра, 2024 08:54

Дюрі-бачі написав: Schmit написав: Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій? Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?

Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує. Звісно що ні:А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.

fler написав: Вам так само марно щось пояснювати, як і Лапаю. Згадайте всі РПВ, які були з кацапами у період з 2014 по 2022. Вони тоді припиняли обстріли? Ні. Отже, вони й зараз будуть продовжувати вести бойові дії, а ми не будемо отримувати від партнерів зброю, бо у нас РПВ ... Наслідки цього здогадайтесь самі.

Вам так само марно щось пояснювати, як і Лапаю. Згадайте всі РПВ, які були з кацапами у період з 2014 по 2022. Вони тоді припиняли обстріли? Ні. Отже, вони й зараз будуть продовжувати вести бойові дії, а ми не будемо отримувати від партнерів зброю, бо у нас РПВ ... Наслідки цього здогадайтесь самі.

А в перші дні війни ми що протиставили москалям? та свою зброю, якої у нас тоді був невеличкий запас на декілька тижнів, зроблений ще до 2019 року і він дозволив вигнати їх з-під Києва...В режимі РПВ можна багато чого зробити самим, те ж ППО "Кільчень" та інші проекти довести до серії, спокійно без обстрілів наклепати вдостать тих самих Вільх, Стугн, Богдан, Нептунів, дронів... спокійно перевести авіацію на Ф16, можливо навіть з ЯЗ десь щось потихенько зібрати. Багато чого можна зробити, якщо у нашого майбутнього керівництва буде на плечах голова, а не щось, як зараз.Надіятись тільки на допомогу, якої не достатньо і яка вже не рятує ситуацію на фронті, та й взагалі може раптово припинитись зі зміною політичної ситуації - шлях до поразки.Ви вважаєте, що у 2014 нам не потрібно було йти на різні хитрі РПВ, а воювати тією армією, що була на той час, відвойовувати Крим і т.д.? "Розумно".І чого це ви вирішили, що ми не будемо отримувати від партнерів зброю? Все залежить від дипломатичної майстерності.