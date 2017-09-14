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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8347834883498350
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:05

  Schmit написав:В режимі РПВ можна багато чого зробити самим, те ж ППО "Кільчень" та інші проекти довести до серії, спокійно без обстрілів наклепати вдостать тих самих Вільх, Стугн, Богдан, Нептунів, дронів... спокійно перевести авіацію на Ф16, можливо навіть з ЯЗ десь щось потихенько зібрати. Багато чого можна зробити, якщо у нашого майбутнього керівництва буде на плечах голова, а не щось, як зараз.

Бачу, що не доходить..
Нагадайте нам, що було зроблено в режимі РПВ за минулого керівницва? Вихід з Іловайська - це перемога? Мінські угоди - це перемога?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:До 90-х років робили і балістичні ракети, і літаки, а через 40 років то вже дуже складно?

До 90-х нас фінансували москалі за нафтодолари...
  Schmit написав:В режимі РПВ можна багато чого зробити самим, те ж ППО "Кільчень" та інші проекти довести до серії, спокійно без обстрілів наклепати вдостать тих самих Вільх, Стугн, Богдан, Нептунів, дронів... спокійно перевести авіацію на Ф16, можливо навіть з ЯЗ десь щось потихенько зібрати. Багато чого можна зробити, якщо у нашого майбутнього керівництва буде на плечах голова, а не щось, як зараз.

За які гроші? Те, що Ви описали коштує кілька сотень мільярдів $ в рік.
  Schmit написав:А в перші дні війни ми що протиставили москалям?
Залишки того, що було зроблено до 90-х і не розкрадено
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 25 тра, 2024 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:26

  fler написав:
  Schmit написав:В режимі РПВ можна багато чого зробити самим, те ж ППО "Кільчень" та інші проекти довести до серії, спокійно без обстрілів наклепати вдостать тих самих Вільх, Стугн, Богдан, Нептунів, дронів... спокійно перевести авіацію на Ф16, можливо навіть з ЯЗ десь щось потихенько зібрати. Багато чого можна зробити, якщо у нашого майбутнього керівництва буде на плечах голова, а не щось, як зараз.

Бачу, що не доходить..
Нагадайте нам, що було зроблено в режимі РПВ за минулого керівницва?

Нагадую ще раз, майже з нуля підняті проекти стугн, вільх, нептунів і т.д.... пройдені найважчі і найтриваліші етапи розробки, випробувань..., деякі доведені до серійного виробництва. На жаль в режимі РПВ у 2019 все зупинилось, тому у 2022 на складах був лише невеличкий запас цих нових озброєнь на декілька тижнів війни.
  fler написав:Вихід з Іловайська - це перемога? Мінські угоди - це перемога?

На фоні виходів з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, ЗАЕС, Лисичанська, Сіверодонецька, Авдіївки, Бахмута............. і тим, що відбувається зараз, так, це перемога.
  Дюрі-бачі написав:За які гроші? Те, що Ви описали коштує кілька сотень мільярдів $ в рік.

За ті ж, які були з 2014 по 2019-й.
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:А в перші дні війни ми що протиставили москалям?
Залишки того, що було зроблено до 90-х і не розкрадено

Та ж ПО попідривав усі склади - нічого не осталось.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 25 тра, 2024 09:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:27

  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?

Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.

Це хто сказав що допомоги буде менше? Це російське іпсо. Після війни захід почне інвестиції в українську економіку і відбудову українських міст, промисловості, електростанцій. Повернуться емігранти... Заживем як до війни не жили.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Це хто сказав що допомоги буде менше? Це російське іпсо

А можна глянути бюджет фонда відновлення України?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:41

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Це хто сказав що допомоги буде менше? Це російське іпсо
А можна глянути бюджет фонда відновлення України?
Що за дивне і непереборне бажання порахувати гроші в чужій кишені?
Мене наприклад не цікавить Бюджет відновлення, бо звик розпоряджатись своїми...
І повірте, рівень ВАШОГО життя-все одно буде залежати від ВАШИХ старань....
Тому, не залежно від Бюджету відновлення, якщо будете ждуном - то й досягнення будуть як у ждуна.
Причина проста
Дадуть БАГАТО грошей-активний буде керувати на свою користь
Дадуть МАЛО - все одно активний буде багатший в кінцевому результаті від пасивного.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:48

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Це хто сказав що допомоги буде менше? Це російське іпсо

А можна глянути бюджет фонда відновлення України?

Якого ще фонда? Інвестиції підуть приватні.багато грошей. На відбудову і на розмінування територій треба.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Бачу, що не доходить..

А Ви вдягніть окуляри за 300 євро може тоді побачите і почитайте уважно що Вам написали за Богдани якими так зараз сміливо козиряє ЗЕ не давши на них до війни ні копійки бо .... то почав Порох, за вільхи, стугни, нептуни на які також не дав ні копійки бо знову проклятий Порох і Залужному копняка під зад коли той розуміючи, що буде війна просив, на це кошти, але запах бабла від великого будівництва - крадівництва доріг затьмарив розум.
Василь-Рівне
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