|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:48
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Це хто сказав що допомоги буде менше? Це російське іпсо
А можна глянути бюджет фонда відновлення України?
Якого ще фонда? Інвестиції підуть приватні.багато грошей. На відбудову і на розмінування територій треба.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1058
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:56
fler написав:
Бачу, що не доходить..
А Ви вдягніть окуляри за 300 євро може тоді побачите і почитайте уважно що Вам написали за Богдани якими так зараз сміливо козиряє ЗЕ не давши на них до війни ні копійки бо .... то почав Порох, за вільхи, стугни, нептуни на які також не дав ні копійки бо знову проклятий Порох і Залужному копняка під зад коли той розуміючи, що буде війна просив, на це кошти, але запах бабла від великого будівництва - крадівництва доріг затьмарив розум.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6052
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6887 раз.
- Подякували: 3095 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 25 тра, 2024 10:29
ЛАД написав: M-Audio написав:
Но есть семья знакомых, выехали в Канаду. Уже получили предписание до сентября покинуть страну
В связи с чем они получили такое предписание? Какой у них был статус?
Совсем всех деталей не знаю. Прибыли, вроде, как и все остальные, я не знаю, как это всё у них называется. Есть один нюанс: у жены был паспорт, действительный до 2026 года, а у мужа и детей - до 2024. Вот такие визы им и дали: ей до 2026 года, а им - до 2024. Сделали новые паспорта, подали на продление, и в ответ получили не визы, а вот такое предписание.
Считали Вы, конечно, неправильно. Любое, самое "нормальное" и цивилизованное государство может выдворить из страны, например, нелегального иммигранта.
Я, конечно, имел ввиду не те случаи, когда человек сам ведёт себя не порядочно, а именно когда государствоуже всё проверило, одобрило, и предложило помощь, а тут теперь вдруг на ходу переобувается, когда по факту ничего не изменилось.
А большинство всё же (при желании) остаться может. Для этого сейчас, пока есть финансовая поддержка, надо выучить язык и найти работу.
Так за этими несколькими словами как раз для многих непреодолимая проблема и кроется. Это, на самом деле, адски как тяжело, всё это сделать за два-три года, а предварительно ещё справится со своей расшатавшейся психикой, особенно если уезжали реально из-под бомбёжки, и вообще раньше не думали об эмиграции. Я думаю, что как раз у тех, кому некуда возвращаться, тут больше шансов -- они знают, что у них другого выхода нет, что сильно добавляет мотивации. Некоторые сообщения в этой теме это подтверждают: у кого есть куда вернуться, потыкаются туда-сюда, и возвращаются.
Но, вообще-то эту проблему надо начинать решать уже сейчас. Как-то на местах решают - в Черкассах видел новую построенную многоэтажную поликлинику - в неё заселили беженцев, полностью заняли.
Но это же и есть условный "барак". Пока идёт война -- да, хорошее решение. Когда боевые действия прекратятся -- перестанет таковым быть. Да и капля в море.
Надежда на деоккупацию... Да, есть.
Насколько она обоснована, судить не могу. Не обладаю соответствующей информацией. Да, боюсь, такой информацией у нас никто не обладает
У нас есть мэр Маруполя, который только и делает, что носится с планами восстановления города после деоккупации. Все плюются, а ему хоть бы что. Ездит по заграницам, презентации устраивает. Зезедента и его приспешников всё устраивает, были петиции распустить уже, наконец, эту богадельню (городской совет и администрацию), но всё без ответа.
Сделать для противника цену нападения неприемлемой мы не могли. Россия готовилась к войне/укрепляла армию минимум лет 15
Я же не сказал, что нужно было готовится победить в этой войне. А что было приемлемо, и что -- нет, мы наверняка не знаем. Было бы более-менее явное единение народа против российских посягательств -- они бы не смогли продать собственному населению тезис про "один народ и захвативших власть фашистов".
Согласен, шайка Путина не представляла себе заранее реальный ход этой войны. Они грубо ошиблись, рассчитывая на парадный марш и повторение того, что было в Крыму или, в худшем случае, в Донбассе.
Поэтому и говорю, что по факту Порошенко-то удалось добиться неприемлемой цены. Последователь по факту только ухудшил положение, а не улучшил. Но продемонстрировать это достижение явно не удалось, причем не только для агрессора, но и для союзников.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2969
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 10:40
Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Професоре, шановинй. Ви хоч читати навчиться, що люди пишуть, чи навіть радники міністрів та інші екс-можновладці, якщо вже думкою форумчан нехтуєте. А не тільки 24/7 подоляка з телемарафону слухати.
При РПВ кордони не відкриють ще декілька років, мобілізацію не відмінять, трошки пожвавиться демобілізація та ротація заморених успіхв. На підміну їм з чітко визначеними строками підуть розовощокі професора та воєнпєнси.
Ось ці умовно мирних декілька років і є останній шанс України. Якщо дійсно проведуть вибори, запустять власне виробництво, грамотно та справедливо проведуть демобілізації та ротації, то в Україні з'явиться шанс залишитися незалежною та євроінтегруватися інституційно, а не індивідуально. А якщо знов сварки, майдани та шалений популізм, то у Україна вже не витримає.
А без РПВ, при поточному керівництві....
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 25 тра, 2024 10:48, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1553
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 10:43
UA
думка приватних інвесторів відображена на валютно-курсовій панелі
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1553
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 10:53
fox767676 написав:
При РПВ кордони не відкриють ще декілька років
ну тоді втретє в житті доведеться йти на
fox767676 написав:
майдани
Хоча в мене є прогрноз, що в народу буде й інша більш вагома причина - курс, який перестануть тримати. ПреЗЕдент звісно косплеїть під Володимира Великого, але поки ще не довів тоталітарний апарат до достатнього рівня...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 25 тра, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3160
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 560 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 10:59
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
При РПВ кордони не відкриють ще декілька років
ну тоді втретє в житті доведеться йти на
fox767676 написав:
майдани
Ну все менше та й менше сумнівів, що ви свідомо влаштуєте майдан, знаючи що це призведе до остаточного колапсу української державності та поглинання росіею
Є новопольські френди на фейсбуці - лайкають пости типа ні капітуляції, ні перемовинам, тільки остаточний розгром рашки і т.і. Коли у квітні МЗС спробувало перекрити кисень бігунцям - почали постити "не пробачу не прощу етому нєдоразумєнію, как хорошо что сьбалисьь...". МЗС дало задню, і знов лайки-репости "ні капітулянстським перемовинам, ні РПВ, тільки Крим, тільки 1991"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1553
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 11:07
fox767676 написав:
Ну все менше та й менше сумнівів, що ви свідомо влаштуєте майдан, знаючи що це призведе до остаточного колапсу української державності та поглинання росіею
Ну ще 1 продовження воєнного стану на 3 місяці після РПВ народ якось стерпить, ну теоретично 2, але точно не більше. А москалі, звісно, будуть тільки раді підлити масла у вогонь.
ИМХО єдиний шанс робити РПВ це під гарантії НАТО і під фінансування, яке забезпечить достойні умови, за яких при відкритих кордонах народ захоче повертатись, а не їхати.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3160
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 560 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 11:10
Дюрі-бачі написав:
Хоча в мене є прогрноз, що в народу буде й інша більш вагома причина - курс, який перестануть тримати.
мудрий нарід на це заслуговує, з його мовчазною вимогою 1991, квзікамуняцьким несприйняттям економічного бронювання та генетичною ненавистю до експортерів-аутсорсерів
Я донатив 40-50т щомісячно, ще по 20т на ОВДП
Зараз залишив тільки 10т медичних донатів, з ОВДП буду виходити в валютний кеш.
Кохайтеся самі як хочете. Це загальний тренд
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 25 тра, 2024 11:16, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1553
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 тра, 2024 11:14
M-Audio написав: ЛАД написав:
Разрушенные города. Масса людей без жилья - у кого-то разрушено, у кого-то в оккупации. Что делать с такими людьми? Кто их обеспечит жильём? В 45 вопрос решался просто - бараки и коммунальные квартиры. Вернёмся к этому варианту? Так сегодня квартиры в частной собственности, законно не сделаешь. Сказать: " Ребята, вам не повезло, вот вам барак"? При это остальные будут жить в уютных квартирах с евроремонтом. Нормально? Сомневаюсь.
Не поверите, но мне тоже очень интересен ответ на этот вопрос. Не потому, что я, при каком-то удобоваримом решении мог бы на часть пирога претендовать, а потому что мне не удаётся даже теоретически, при идеальных обстоятельствах, представить себе сколько-нибудь приемлемое решение. Я с интересом жду какого-то предложения от государства, не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы понять, сколько времени должно пройти, чтобы о нас "вспомнили". Поймите правильно, я нахожусь в гораздо лучшем положении, чем многие тысячи других пострадавших, и, может быть, я даже добровольно не стану претендовать на какие-то компенсации (я и до сих пор не получал никаких выплат и пособий для переселенцев), но хочу увидеть, сколько будет продолжаться этот игнор населения.
Боюсь, реально остаться в эмиграции большинство не сможет. И не надо никого депортировать, достаточно прекратить финансовую поддержку. При этом, опять же, у большинства есть вариант - вернуться в своё жильё в Украине, а что делать в этом случае тем, у кого такого варианта нет -- не представляю.
Уже предлагал - попросить lapay высказаться подробнее, как он себе представляет рпв и обсудить это.
Кстати, о РПВ, я, конечно, умом только "за", но опять же - оккупированные территории. Война непредсказуема, и пока она идёт, есть надежда на деоккупацию. Ну даже если нет, всё равно - страна не сдалась, страна борется. Как только будет какая-то договорённость - это уже на десятилетия, и все пострадавшие повисают в воздухе. Государство по-прежнему не будет в состоянии предложить им что-то удобоваримое, но уже больше не сможет прикрываться войной, а значит, в лучшем случае будет игнор и замалчивание, а то и рот затыкать начнут. При этом - да, кому повезло больше, будут в шоколаде, а у условных "нас" не останется ничего, кроме ощущения, что ВСУ, добровольцы, волонтёры и донатеры спасали именно их хатынки, а не нечто большее. Опять же, умом понимаю, что это не так, но ощущение будет. Я ещё могу себе позволить понимать что-то умом, а те, кто выживают из последних сил будут 100% рассуждать именно так.
(*) если они ещё и ухитрятся "договориться" без выдачи всех пленных, то тут точно впору будет 4-й майдан затевать.
Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
Он, похоже, один из немногих, кто понимал, что никакими уговорами, договорами и увиливаниями войну не предотвратить. Единственное, что можно было бы сделать в этой ситуации -- это сделать для противника цену нападения неприемлемой, тогда был бы шанс. В принципе, ему это, по большей части, удалось. Уверен, если бы шайка Путина представляла себе реальный ход этой войны заранее -- они бы не сунулись. Да, у них были планы "Б", "В", и даже "Г", и они выкрутились и выжили. Но рассчитывали они явно не на это. Что сделали избиратели Зе -- они сделали эту цену неочевидной. Они все создали впечатление, что страна готова сдаться и лечь, чего Путин и ждал от Зе. А когда понял, что этого не будет, то решил, что он простой узурпатор, который делает не то, чего хочет народ, а что указывают "сверху". А значит народу надо только чуть-чуть помочь, и сменить власть. А это оказалось не так. При выборе Порошенко это было бы очевидно, кто бы что ни говорил.
(*) Вспомните, что основные требования России перед началом войны были не к Украине, а к Западу и НАТО. Уберите вооружения, прекратите расширение, и вот это всё. Украина эти требования выполнить вообще не могла, но напали именно на неё.
плюсую.модераторы
! верните возможность отмечать одобрение грамотным постам умных людей!
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4839
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов
, fox767676
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|39632
|
|
|1493
|200421
|
|
|6076
|652867
|
|