Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Професоре, шановинй. Ви хоч читати навчиться, що люди пишуть, чи навіть радники міністрів та інші екс-можновладці, якщо вже думкою форумчан нехтуєте. А не тільки 24/7 подоляка з телемарафону слухати. При РПВ кордони не відкриють ще декілька років, мобілізацію не відмінять, трошки пожвавиться демобілізація та ротація заморених успіхв. На підміну їм з чітко визначеними строками підуть розовощокі професора та воєнпєнси. Ось ці умовно мирних декілька років і є останній шанс України. Якщо дійсно проведуть вибори, запустять власне виробництво, грамотно та справедливо проведуть демобілізації та ротації, то в Україні з'явиться шанс залишитися незалежною та євроінтегруватися інституційно, а не індивідуально. А якщо знов сварки, майдани та шалений популізм, то у Україна вже не витримає. А без РПВ, при поточному керівництві....
от саме й проблема - при поточному керівництві (в широкому розумінні) - нічого, мабуть, не вдасться зробити ні за які умовно мирних декілька років...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 25 тра, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
З пострілами та бійкою чоловіки викрали зброю у прикордонника і втекли в Румунію, — Глагола
На Закарпатті на ділянці ВПС "Ділове" - ВІПС "Богдан" прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни - зазнав нападу з боку порушників кордону.
Після виявлення 2 чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет. Під час втечі порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.
Нащастя, хлопцям вдалось втекти та перетнути державний кордон України.
fox767676 написав:мудрий нарід на це заслуговує, з його мовчазною вимогою 1991, квзікамуняцьким несприйняттям економічного бронювання та генетичною ненавистю до експортерів-аутсорсерів Я донатив 40-50т щомісячно, ще по 20т на ОВДП Зараз залишив тільки 10т медичних донатів, з ОВДП буду виходити в валютний кеш. Кохайтеся самі як хочете. Це загальний тренд
Дюрі-бачі написав:Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Професоре, шановинй. Ви хоч читати навчиться, що люди пишуть, чи навіть радники міністрів та інші екс-можновладці, якщо вже думкою форумчан нехтуєте. А не тільки 24/7 подоляка з телемарафону слухати. При РПВ кордони не відкриють ще декілька років, мобілізацію не відмінять, трошки пожвавиться демобілізація та ротація заморених успіхв. На підміну їм з чітко визначеними строками підуть розовощокі професора та воєнпєнси. Ось ці умовно мирних декілька років і є останній шанс України. Якщо дійсно проведуть вибори, запустять власне виробництво, грамотно та справедливо проведуть демобілізації та ротації, то в Україні з'явиться шанс залишитися незалежною та євроінтегруватися інституційно, а не індивідуально. А якщо знов сварки, майдани та шалений популізм, то у Україна вже не витримає. А без РПВ, при поточному керівництві....
от саме й проблема - при поточному керівництві (в широкому розумінні) - нічого, мабуть, не вдасться зробити ні за які умовно мирних декілька років...
Тому не буде ніякого РПВ і не тому, що рфія посилиться (вони і без РПВ посилюються), а тому, що РПВ - це принаймні часткова відміна воєнного стану, негайні вибори і Зе зі своїми слугами - прості ухилянти, як і більшість, та ще й відповідати доведеться перед законом за дії/бездіяльність. Не допустять вони цього, державою пожертвують, але не допустять.
ЛАД написав:Hotab Продолжение 3. Надоели порохоботы и пустопорожние обвинения в сторону Зе. Его есть в чём обвинять. но во время войны у меня к нему претензий мало. Все сегодняшние проблемы следствие довоенного развития страны. 100 раз тут писали о начале войны и упрекали за "шашлыки на майские".
Боррель напомнил, что незадолго до начала войны, в январе 2022 года, он посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам дипломата, украинские чиновники сказали ему, что готовятся к вторжению российских войск и спросили, что собирается делать Евросоюз: призовет Украину сдаться или поможет поставками необходимого оружия. Боррель признался, что в тот момент не смог ответить на вопрос, но позже, когда начались бои, ЕС заявил, что будет поддерживать Киев.
О фортификации должны беспокоиться в первую очередь военные, это их ответственность и им нужно (в первую очередь). Если гражданские власти делают их плохо (воруют, делают неправильно или спустя рукава), то военные должны бить тревогу, а не ждать, когда враг начнёт наступление и потом рассказывать, что нет укреплений. А здесь почему-то возлагают всю вину на Зе, а военные белые и пушистые и ни за что не отвечают. Много укреплений было построено при Залужном? Почему он не требовал этого?
Мог сказать кому? - гражданам? Им он Обязан был сказать все, что угодно, кроме лжи. И вот именно отсюда и торчат все ноги проблем мобилизаций
fox767676 написав:мудрий нарід на це заслуговує, з його мовчазною вимогою 1991, квзікамуняцьким несприйняттям економічного бронювання та генетичною ненавистю до експортерів-аутсорсерів Я донатив 40-50т щомісячно, ще по 20т на ОВДП Зараз залишив тільки 10т медичних донатів, з ОВДП буду виходити в валютний кеш. Кохайтеся самі як хочете. Це загальний тренд
Встигнете?
Купони та з експіраціею в цьому році - ну вийду в 0 мабуть, невеличкі втрати не трагедія. Те що в 2026 - я з самого початку розглядав як благодійність
flysoulfly написав: от саме й проблема - при поточному керівництві (в широкому розумінні) - нічого, мабуть, не вдасться зробити ні за які умовно мирних декілька років...
буде міжнародний тиск який потроху переросте у внутрішньоукраїнський . те що демократи кажуть пошепки-натяками, трампісти донесуть зрозумілою мовою. тоді й буде РПВ під якісь часткові гарантії та зміна влади.