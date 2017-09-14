Додано: Суб 25 тра, 2024 13:22

M-Audio написав: .......

Сделали новые паспорта, подали на продление, и в ответ получили не визы, а вот такое предписание. .......Сделали новые паспорта, подали на продление, и в ответ получили не визы, а вот такое предписание.

А большинство всё же (при желании) остаться может. Для этого сейчас, пока есть финансовая поддержка, надо выучить язык и найти работу. Так за этими несколькими словами как раз для многих непреодолимая проблема и кроется. Это, на самом деле, адски как тяжело, всё это сделать за два-три года, а предварительно ещё справится со своей расшатавшейся психикой, особенно если уезжали реально из-под бомбёжки, и вообще раньше не думали об эмиграции. Я думаю, что как раз у тех, кому некуда возвращаться, тут больше шансов -- они знают, что у них другого выхода нет, что сильно добавляет мотивации. Некоторые сообщения в этой теме это подтверждают: у кого есть куда вернуться, потыкаются туда-сюда, и возвращаются. Так за этими несколькими словами как раз для многих непреодолимая проблема и кроется. Это, на самом деле, адски как тяжело, всё это сделать за два-три года, а предварительно ещё справится со своей расшатавшейся психикой, особенно если уезжали реально из-под бомбёжки, и вообще раньше не думали об эмиграции. Я думаю, что как раз у тех, кому некуда возвращаться, тут больше шансов -- они знают, что у них другого выхода нет, что сильно добавляет мотивации. Некоторые сообщения в этой теме это подтверждают: у кого есть куда вернуться, потыкаются туда-сюда, и возвращаются.

Но, вообще-то эту проблему надо начинать решать уже сейчас. Как-то на местах решают - в Черкассах видел новую построенную многоэтажную поликлинику - в неё заселили беженцев, полностью заняли. Но это же и есть условный "барак". Пока идёт война -- да, хорошее решение. Когда боевые действия прекратятся -- перестанет таковым быть. Да и капля в море. Но это же и есть условный "барак". Пока идёт война -- да, хорошее решение. Когда боевые действия прекратятся -- перестанет таковым быть. Да и капля в море.

Надежда на деоккупацию... Да, есть.

Насколько она обоснована, судить не могу. Не обладаю соответствующей информацией. Да, боюсь, такой информацией у нас никто не обладает У нас есть мэр Маруполя, который только и делает, что носится с планами восстановления города после деоккупации. Все плюются, а ему хоть бы что. Ездит по заграницам, презентации устраивает. Зезедента и его приспешников всё устраивает, были петиции распустить уже, наконец, эту богадельню (городской совет и администрацию), но всё без ответа. У нас есть мэр Маруполя, который только и делает, что носится с планами восстановления города после деоккупации. Все плюются, а ему хоть бы что. Ездит по заграницам, презентации устраивает. Зезедента и его приспешников всё устраивает, были петиции распустить уже, наконец, эту богадельню (городской совет и администрацию), но всё без ответа.

Сделать для противника цену нападения неприемлемой мы не могли. Россия готовилась к войне/укрепляла армию минимум лет 15 Я же не сказал, что нужно было готовится победить в этой войне. А что было приемлемо, и что -- нет, мы наверняка не знаем. Было бы более-менее явное единение народа против российских посягательств -- они бы не смогли продать собственному населению тезис про "один народ и захвативших власть фашистов". Я же не сказал, что нужно было готовится победить в этой войне. А что было приемлемо, и что -- нет, мы наверняка не знаем. Было бы более-менее явное единение народа против российских посягательств -- они бы не смогли продать собственному населению тезис про "один народ и захвативших власть фашистов".

Согласен, шайка Путина не представляла себе заранее реальный ход этой войны. Они грубо ошиблись, рассчитывая на парадный марш и повторение того, что было в Крыму или, в худшем случае, в Донбассе. Поэтому и говорю, что по факту Порошенко-то удалось добиться неприемлемой цены. Последователь по факту только ухудшил положение, а не улучшил. Но продемонстрировать это достижение явно не удалось, причем не только для агрессора, но и для союзников. Поэтому и говорю, что по факту Порошенко-то удалось добиться неприемлемой цены. Последователь по факту только ухудшил положение, а не улучшил. Но продемонстрировать это достижение явно не удалось, причем не только для агрессора, но и для союзников.

Сложно судить, непонятно, ситуация странная.Пока что знаю только один пример вернувшихся. Как раз ситуация, о кот. писал - мать с 2 девочками. Когда уехали, им было 8 и 4. + здесь оставалась больная мать. 9 мес. пробыли в Германии и летом 23 вернулись. Но сейчас всерьёз думает опять уехать, только взять с собой и маму.Вы правы. Так и есть.Не берусь судить. Возможно, нужно с точки зрения дипломатии - демонстрация "стойкости" и уверенности в деоккупации.Для продажи собственному населению вообще неважно, что у нас происходит. Всегда можно сказать, что "нацистская власть задавила народ" и он боится протестовать. И демонстрация "более-менее явного единения народа" не удалась бы - достаточно примера Донбасса и, тем более, Крыма.Так что надо помочь "порабощённому и угнетённому братскому народу".По факту Порошенко не удалось. Он, безусловно, укрепил армию по сравнению с 2014.Но добиться неприемлемой цены он не смог по совершенно объективным причинам. И не смог бы и никто другой. Зеленский ничего не ухудшил - сказать, что армия 2022 хуже армии 2019 надо быть уж сильно ангажированным. Конструировать и анализировать альтернативную реальность занятие неблагодарное. Но, вполне возможно, что при более сильном укреплении армии война началась бы не 24.02, а в конце весны 2021 - тогда были большие учения и большое сосредоточение росс. войск у наших границ и "предупреждения Запада". Ну и собственных (и имевшихся западных) вооружений хватило бы не на 3-4 недели, а на неделю больше. Более реальная оценка возможностей нашей армии могла привести не к "парадному маршу", а к более серьёзно спланированной операции - Залужный признавал способности Герасимова и писал, что он внимательно читает его работы.