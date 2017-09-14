Бетон написав:З пострілами та бійкою чоловіки викрали зброю у прикордонника і втекли в Румунію, — Глагола
На Закарпатті на ділянці ВПС "Ділове" - ВІПС "Богдан" прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни - зазнав нападу з боку порушників кордону.
Після виявлення 2 чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет. Під час втечі порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.
Нащастя, хлопцям вдалось втекти та перетнути державний кордон України.
Врагов Слуги Народа расстреляют Как поймают А Карацупу наградят! А ведь это он обязан был пятью точными попаданиями уничтожить нарушителей шариата северной кореи
Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Чого ні? Є якась аргументація? До 90-х років робили і балістичні ракети, і літаки, а через 40 років то вже дуже складно? Може на Україну санкції якісь накладено? Чи грошей не дають щоб сучасні верстати купити?
Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій? чи ні, чи ми на це не здатні, чи далі заберемо всі ресурси з оборонки на дороги? Чи може зараз ми такі патужні та щодня повертаємо втрачені території? чи зараз ми в слабкій позиції, що тільки втрачаємо і ще більше втратимо, затягуючи з РПВ?
Ми зараз в такій ситуації, що будь-яке рішення погане. Гра вдовгу для нас дуже ризикова. Партнери втомлюються(в тому числі і від недолугої зеленої дипломатії). Підтримка країни потроху, але зменшується. Разом з тим, варто відзначити, що ресурси РФії теж не безмежні. Якщо не почнуться поставки китайської зброї та боєприпасів, то за рік - півтора є шанси вийти на відносний паритет по вогневій потужності(з урахуванням кращої точності західної зброї і збільшення виробництва на Заході). Санції звісно сяк так, але працюють. Потроху вводять нові. Недавно ввели обмеження для збагаченого урану(до війни Росатому збагачував 40% урану, і США досі були великим імпортером). Кількість грошей в РФії зменшується, народ бідніє. З одного боку це збільшує кількість бажаючих підписати контракт, з іншого - зростають і антипутінські настрої. Тому РФ теж може посипатися в якийсь момент. Щодо РПВ - з одного боку - для нас це шанс пережити хуйла, не жертвуючи життями своїх людей. З іншого боку - за РПВ РФ захоче зняття санкцій. Звичайно, вона втратила деякі ринки, але зняття санкцій дозволить швидко відновити значну частину своїх позицій. Навіть за ідеальних для нас умов, якщо зняття санкцій не буде, без введення нових - існуючі з часом почнуть обходитися. А в нашу армію грошей вкладатимуть значно менше. Інвестицій за умов РПВ без сталого миру не буде. Зміна влади - це позитивна тенденція, але я, на жаль, не бачу партій, які змогли б кардинально щось змінити. Тому якщо хуйло проживе ще 5-7 років, то РПВ для нас означатиме втрату державності. Хоча продовження війни за поточних справ теж цього не виключає.
M-Audio написав:....... Сделали новые паспорта, подали на продление, и в ответ получили не визы, а вот такое предписание.
Сложно судить, непонятно, ситуация странная.
А большинство всё же (при желании) остаться может. Для этого сейчас, пока есть финансовая поддержка, надо выучить язык и найти работу.
Так за этими несколькими словами как раз для многих непреодолимая проблема и кроется. Это, на самом деле, адски как тяжело, всё это сделать за два-три года, а предварительно ещё справится со своей расшатавшейся психикой, особенно если уезжали реально из-под бомбёжки, и вообще раньше не думали об эмиграции. Я думаю, что как раз у тех, кому некуда возвращаться, тут больше шансов -- они знают, что у них другого выхода нет, что сильно добавляет мотивации. Некоторые сообщения в этой теме это подтверждают: у кого есть куда вернуться, потыкаются туда-сюда, и возвращаются.
Пока что знаю только один пример вернувшихся. Как раз ситуация, о кот. писал - мать с 2 девочками. Когда уехали, им было 8 и 4. + здесь оставалась больная мать. 9 мес. пробыли в Германии и летом 23 вернулись. Но сейчас всерьёз думает опять уехать, только взять с собой и маму. И да, найти работу там довольно несложно, джобцентры в Германии сами предлагают. Другой вопрос, что, скорее всего, в большинстве случаев это будет низкоквалифицированная и малооплачиваемая работа.
Но, вообще-то эту проблему надо начинать решать уже сейчас. Как-то на местах решают - в Черкассах видел новую построенную многоэтажную поликлинику - в неё заселили беженцев, полностью заняли.
Но это же и есть условный "барак". Пока идёт война -- да, хорошее решение. Когда боевые действия прекратятся -- перестанет таковым быть. Да и капля в море.
Вы правы. Так и есть.
Надежда на деоккупацию... Да, есть. Насколько она обоснована, судить не могу. Не обладаю соответствующей информацией. Да, боюсь, такой информацией у нас никто не обладает
У нас есть мэр Маруполя, который только и делает, что носится с планами восстановления города после деоккупации. Все плюются, а ему хоть бы что. Ездит по заграницам, презентации устраивает. Зезедента и его приспешников всё устраивает, были петиции распустить уже, наконец, эту богадельню (городской совет и администрацию), но всё без ответа.
Не берусь судить. Возможно, нужно с точки зрения дипломатии - демонстрация "стойкости" и уверенности в деоккупации.
Сделать для противника цену нападения неприемлемой мы не могли. Россия готовилась к войне/укрепляла армию минимум лет 15
Я же не сказал, что нужно было готовится победить в этой войне. А что было приемлемо, и что -- нет, мы наверняка не знаем. Было бы более-менее явное единение народа против российских посягательств -- они бы не смогли продать собственному населению тезис про "один народ и захвативших власть фашистов".
Для продажи собственному населению вообще неважно, что у нас происходит. Всегда можно сказать, что "нацистская власть задавила народ" и он боится протестовать. И демонстрация "более-менее явного единения народа" не удалась бы - достаточно примера Донбасса и, тем более, Крыма. Так что надо помочь "порабощённому и угнетённому братскому народу".
Согласен, шайка Путина не представляла себе заранее реальный ход этой войны. Они грубо ошиблись, рассчитывая на парадный марш и повторение того, что было в Крыму или, в худшем случае, в Донбассе.
Поэтому и говорю, что по факту Порошенко-то удалось добиться неприемлемой цены. Последователь по факту только ухудшил положение, а не улучшил. Но продемонстрировать это достижение явно не удалось, причем не только для агрессора, но и для союзников.
По факту Порошенко не удалось. Он, безусловно, укрепил армию по сравнению с 2014. Но добиться неприемлемой цены он не смог по совершенно объективным причинам. И не смог бы и никто другой. Зеленский ничего не ухудшил - сказать, что армия 2022 хуже армии 2019 надо быть уж сильно ангажированным. Конструировать и анализировать альтернативную реальность занятие неблагодарное. Но, вполне возможно, что при более сильном укреплении армии война началась бы не 24.02, а в конце весны 2021 - тогда были большие учения и большое сосредоточение росс. войск у наших границ и "предупреждения Запада". Ну и собственных (и имевшихся западных) вооружений хватило бы не на 3-4 недели, а на неделю больше. Более реальная оценка возможностей нашей армии могла привести не к "парадному маршу", а к более серьёзно спланированной операции - Залужный признавал способности Герасимова и писал, что он внимательно читает его работы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 тра, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
Важко не хамити і не переходити на особистості. Ви розумна людина. Але разом з тим, або Стокгольмський синдром присутній, або ви реально ворог. 1600 років тому римський історик Флавій Вегецій записав геніальну фразу:
Si vis pacem, para bellum
Тільки підготовка до війни давала нам шанс уникнути війни.
ЛАД написав:Сделать для противника цену нападения неприемлемой мы не могли. Россия готовилась к войне/укрепляла армию минимум лет 15 (скорее, больше), а мы все эти годы армию уничтожали. Вместе с промышленностью, в т.ч. и оборонной. Для того, чтобы нам удалось хоть как-то подготовиться к войне за 5-6 лет, надо было на армию тратить в разы больше. Этого не смог бы никто, в т.ч. и Порошенко. Выделение больших средств на армию = заметному снижению уровня жизни народа (и так невысокого).
Якщо вважати, що ціллю хуйла було саме захоплення України, то можливо ви й праві. Але як правило, ціль автократій - збереження й укріплення власної влади. І в цьому плані "кримська весна" чудово спрацювала - рейтинг хуйла злетів в космос. Натомість важка, кривава війна цьому б не сприяла. Коли ви тікаєте від ведмедя, вам не треба бігти швидше за ведмедя, достатньо бігти швидше за інших людей, які від нього тікають. Якби Україна продовжила/покращила курс Порошенка по укріпленню ЗСУ і підготовці до війни, то хуйло, з високою ймовірністю, знайшов би легшу жертву.
M-Audio написав:....... Сделали новые паспорта, подали на продление, и в ответ получили не визы, а вот такое предписание.
Сложно судить, непонятно, ситуация странная.
А большинство всё же (при желании) остаться может. Для этого сейчас, пока есть финансовая поддержка, надо выучить язык и найти работу.
Так за этими несколькими словами как раз для многих непреодолимая проблема и кроется. Это, на самом деле, адски как тяжело, всё это сделать за два-три года, а предварительно ещё справится со своей расшатавшейся психикой, особенно если уезжали реально из-под бомбёжки, и вообще раньше не думали об эмиграции. Я думаю, что как раз у тех, кому некуда возвращаться, тут больше шансов -- они знают, что у них другого выхода нет, что сильно добавляет мотивации. Некоторые сообщения в этой теме это подтверждают: у кого есть куда вернуться, потыкаются туда-сюда, и возвращаются.
Пока что знаю только один пример вернувшихся. Как раз ситуация, о кот. писал - мать с 2 девочками. Когда уехали, им было 8 и 4. + здесь оставалась больная мать. 9 мес. пробыли в Германии и летом 23 вернулись. Но сейчас всерьёз думает опять уехать, только взять с собой и маму.
Но, вообще-то эту проблему надо начинать решать уже сейчас. Как-то на местах решают - в Черкассах видел новую построенную многоэтажную поликлинику - в неё заселили беженцев, полностью заняли.
Но это же и есть условный "барак". Пока идёт война -- да, хорошее решение. Когда боевые действия прекратятся -- перестанет таковым быть. Да и капля в море.
Вы правы. Так и есть.
Надежда на деоккупацию... Да, есть. Насколько она обоснована, судить не могу. Не обладаю соответствующей информацией. Да, боюсь, такой информацией у нас никто не обладает
У нас есть мэр Маруполя, который только и делает, что носится с планами восстановления города после деоккупации. Все плюются, а ему хоть бы что. Ездит по заграницам, презентации устраивает. Зезедента и его приспешников всё устраивает, были петиции распустить уже, наконец, эту богадельню (городской совет и администрацию), но всё без ответа.
Не берусь судить. Возможно, нужно с точки зрения дипломатии - демонстрация "стойкости" и уверенности в деоккупации.
Сделать для противника цену нападения неприемлемой мы не могли. Россия готовилась к войне/укрепляла армию минимум лет 15
Я же не сказал, что нужно было готовится победить в этой войне. А что было приемлемо, и что -- нет, мы наверняка не знаем. Было бы более-менее явное единение народа против российских посягательств -- они бы не смогли продать собственному населению тезис про "один народ и захвативших власть фашистов".
Для продажи собственному населению вообще неважно, что у нас происходит. Всегда можно сказать, что "нацистская власть задавила народ" и он боится протестовать. И демонстрация "более-менее явного единения народа" не удалась бы - достаточно примера Донбасса и, тем более, Крыма. Так что надо помочь "порабощённому и угнетённому братскому народу".
Согласен, шайка Путина не представляла себе заранее реальный ход этой войны. Они грубо ошиблись, рассчитывая на парадный марш и повторение того, что было в Крыму или, в худшем случае, в Донбассе.
Поэтому и говорю, что по факту Порошенко-то удалось добиться неприемлемой цены. Последователь по факту только ухудшил положение, а не улучшил. Но продемонстрировать это достижение явно не удалось, причем не только для агрессора, но и для союзников.
По факту Порошенко не удалось. Он, безусловно, укрепил армию по сравнению с 2014. Но добиться неприемлемой цены он не смог по совершенно объективным причинам. И не смог бы и никто другой. Зеленский ничего не ухудшил - сказать, что армия 2022 хуже армии 2019 надо быть уж сильно ангажированным. Конструировать и анализировать альтернативную реальность занятие неблагодарное. Но, вполне возможно, что при более сильном укреплении армии война началась бы не 24.02, а в конце весны 2021 - тогда были большие учения и большое сосредоточение росс. войск у наших границ и "предупреждения Запада". Ну и собственных (и имевшихся западных) вооружений хватило бы не на 3-4 недели, а на неделю больше. Более реальная оценка возможностей нашей армии могла привести не к "парадному маршу", а к более серьёзно спланированной операции - Залужный признавал способности Герасимова и писал, что он внимательно читает его работы.
Что не ухудшил - это, конечно, достижение Главная проблема: что ни капли не улучшил. Это имея-то информацию о гарантированном вторжении то...