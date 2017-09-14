Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій? чи ні, чи ми на це не здатні, чи далі заберемо всі ресурси з оборонки на дороги? Чи може зараз ми такі патужні та щодня повертаємо втрачені території? чи зараз ми в слабкій позиції, що тільки втрачаємо і ще більше втратимо, затягуючи з РПВ?
Ми зараз в такій ситуації, що будь-яке рішення погане. Гра вдовгу для нас дуже ризикова. Партнери втомлюються(в тому числі і від недолугої зеленої дипломатії). Підтримка країни потроху, але зменшується. Разом з тим, варто відзначити, що ресурси РФії теж не безмежні. Якщо не почнуться поставки китайської зброї та боєприпасів, то за рік - півтора є шанси вийти на відносний паритет по вогневій потужності(з урахуванням кращої точності західної зброї і збільшення виробництва на Заході). Санції звісно сяк так, але працюють. Потроху вводять нові. Недавно ввели обмеження для збагаченого урану(до війни Росатому збагачував 40% урану, і США досі були великим імпортером). Кількість грошей в РФії зменшується, народ бідніє. З одного боку це збільшує кількість бажаючих підписати контракт, з іншого - зростають і антипутінські настрої. Тому РФ теж може посипатися в якийсь момент. Щодо РПВ - з одного боку - для нас це шанс пережити хуйла, не жертвуючи життями своїх людей. З іншого боку - за РПВ РФ захоче зняття санкцій. Звичайно, вона втратила деякі ринки, але зняття санкцій дозволить швидко відновити значну частину своїх позицій. Навіть за ідеальних для нас умов, якщо зняття санкцій не буде, без введення нових - існуючі з часом почнуть обходитися. А в нашу армію грошей вкладатимуть значно менше. Інвестицій за умов РПВ без сталого миру не буде. Зміна влади - це позитивна тенденція, але я, на жаль, не бачу партій, які змогли б кардинально щось змінити. Тому якщо хуйло проживе ще 5-7 років, то РПВ для нас означатиме втрату державності. Хоча продовження війни за поточних справ теж цього не виключає.
Коротше кажучи 50/50? Але з РПВ Україна буде трохи ціліша і трохи більша.
Читаю, шо Китай може постачати зброю москалям. Поганим є те, що доволі широка номенклатура озброєння, яка є просто копією радянської: PL-96(Д-30), PL-66(Д-20), PLZ-89(Гвоздика). Таку зброю та техніку по відео з дрона не відрізнити від російської. Хороша новина - нові зразки озброєння троха відрізняються, і найближчим часом навряд чи зявляться в РФ
ИМХО єдиний можливий, хоч і малоймовірний, сценарій РПВ: перемагає Трамп і перекриває нам допомогу зовсім.
По-перше, Трамп може сильно вставляти палки в колеса і багато що обмежити, але перекрити допомогу повністю він не зможе - є прийняті закони і існуючі контракти. По-друге, допомога від США наразі менша ніж допомога від ЄС. Навіть по більшості номенклатури боєприпасів наступного року ЄС вироблятиме більше, ніж зараз ЄС разом зі США. Тому навіть повне припинення допомоги не дасть РФ швидкої перемоги а нам швидкої поразки. Хоча наше становище безумовно погіршиться, і дуже сильно.
Бетон написав:З пострілами та бійкою чоловіки викрали зброю у прикордонника і втекли в Румунію, — Глагола
На Закарпатті на ділянці ВПС "Ділове" - ВІПС "Богдан" прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни - зазнав нападу з боку порушників кордону.
Після виявлення 2 чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет. Під час втечі порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.
Нащастя, хлопцям вдалось втекти та перетнути державний кордон України.
Врагов Слуги Народа расстреляют Как поймают А Карацупу наградят! А ведь это он обязан был пятью точными попаданиями уничтожить нарушителей шариата северной кореи
Той Карацупа рохтів у тіньку ,,у засідці,, скоріше всього. Ухилянти на нього наткнулися та й відібрали пістолет. А потім вже прийшлося бойовик у рапорті писать як про..бив зброю. До речі як своєчасно. Тепер можливо буде ухилянтів розстрілювати на кордоні. PS а може і не було тих стрільців? І це вкид щоб ще налякати бігунів через кордон? За такі випадки зі стріляниною на тій стороні їх же повинні були зустріти і повернути в Україну.
Оновлення персональних даних та поновлення на військовому обліку раніше виключених за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок» У 2022 році мене було виключено з військового обліку за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок» про що є відповідна відмітка у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. У нової редакції Закону «Про військову службу та військовий обов'язок» ця підстава (виключення з військового обліку) вже відсутня. В зв’язку з чим виникає питання - чи потрібно мені оновлювати якісь свої дані в ТЦК, та чи можуть мене зобов’язати знову вставати на військовий облік?
Відповідь: Ні. Вам не треба оновлювати данні та нагадувати про себе. QR-код для виключених з обліку НЕ ПОТРІБЕН.
Це офіційна позиція Міністерства оборони України (далі розкажу і про це).
Як би відреформовані з особливим цинізмом суди і судді України (цитата одного з моїх знайомих екс-міністра юстиції України) не гвалтували Конституцію і правову науку, але я залишуся при думці спираючись на позиції Конституційного Суду України, що ЗАКОН ЗВОРОТНЬОЇ ДІЇ В ЧАСІ НЕ МАЄ і АКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ СКАСУВАННЮ ПІСЛЯ ЇХ ВИКОНАННЯ.
ВІдповідно до наявного у Вас на руках військово-облікового документу Ви маєте статус невійськовозобов"язаний, адже виключені з обліку.
Закон зворотньої дії в часі не має, як вже писав вище.
Вас виключили з військового обліку за редакцією, яка була чинна. Точка. Всі інші спекуляції на цей рахунок - на мій погляд злочинні, антинаукові та покликані хоч якось обгрунтувати порушення закону, Конституції України і загальноєвропейських принципів права, які включені в тому числі до Конституції України та застосовуються судами України в тлумаченні, наданому Європейським судом з прав людини.
Звісно зараз існує порочна і ганебна з юридичної точки зору практика, що нахабні керівники ТЦК начебто скасовують накази про виключення з обліку (ну по принципу як пан президент звільнив через 10 років суддів Конституційного суду України, анулювавши указ про призначення).
Так це не працює і не має працювати. Акти індивідуальної дії вичерпують свою дію фактом їх виконання, виникненням нових правовідносин індивідуального характеру і не підлягають після цього перегляду і скасуванню ніким окрім суду.
Якщо хтось стверджує про інше, прошу усіх хто не має актуальних дипломів державного зразка України від 2015 року, актуальних знань з Правил дорожнього руху у чинній редакції, хто оформив пенсію до пенсійної реформи - відмовитис від свого статусу та піти оформлювати по-новому пенсію, освіту, водійське посвідчення. Ні?! А чому ні? - Новий же закон вийшов... Значить набуті права, пенсії та дипломи за старими законами вже не діють, бо ж правила змінилися. Чи "єто друхоє?". Як на мене це саме те саме. І Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що закон не дишло... за що звісно цей суд і знищили фактично не у правовий спосіб.
ОТЖЕ, як би там не було і не тлумачили в ТЦК, поки Вам під підпис не вручать копію наказу начальника ТЦК, що він скасував наказ військового комісара про Ваше виключення з обліку - ВИ Є НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНИМ і не можете нести будь-яку відповідальність за неоновлення даних, за невиконання правил військового обліку військовозобов"язаних та таке інше.
При цьому, стаття 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу" не передбачає такої підстави для поновлення на військовому обліку, як скасування наказу про виключення.
Вашу особову справу ще в часи воєнкоматів вже давно спалили і у них немає ніяких Ваших даних.
Підтверджувати свій статус невійськовозобов"язаного Ви не маєте. Закон таких обов"язків не встановлює. Якби встановлював, то у Прикінцевих та перехідних нормах законопроекту № 10449 був би про це прямий припис. Цього немає. У Вас є відмітка про виключення з обліку. Про інший статус не повідомлені. Точка.
Як військовий має діяти? - За наявним наказом командира. У Вас наказ записаний у військовому квитку. Наказ виконується або до його повного виконання, або до отримання іншого наказу, яким попередній скасовується за наявності правових підстав уповноваженою особою.
Оскільки ТЦК не є правонаступниками військкоматів, скасовувати накази воєнкомів начальники ТЦК не мають право ще й з цієї підстави.
При спробі накладати штрафи, влаштовувати розшуки дільничним поліцейським чи таке інше - це все оскаржується до суду. Хоча я маю сумніви, що хтось буде Вас шукати, якщо Ви самі не нагадаєте про себе і не здасте ТЦК свої дані. Вони дуже люблять наївних українців, які готові спілкуватися.
Ваш військово-обліковий документ, який підтверджує статус НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНОГО Є ДІЮЧИМ та ЧИННИМ згідно закону. ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ ВАМ НЕ ТРЕБА (далі наведу позицію Міноборони щодо виключених з обліку).
Відповідно до ч. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов»язок і військову службу», Призовникам, військовозобов’язаним, резервістам та військовослужбовцям оформлюється та видається військово-обліковий документ, який є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Форма, порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, а для військовослужбовців – відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, розвідувальними органами України, Управлінням державної охорони України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу", Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:
1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
2) припинили громадянство України;
3) визнані непридатними до військової служби;
4) досягли граничного віку перебування в запасі.
У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.
У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.
Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", Оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється з використанням засобів Реєстру.
При цьому вважаю вимоги наліпок (ідентифікаторів, QR-кодів) про включення в Реєстр повним беззаконням, бо згідно з частиною другою статті 13 цього ж Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів",Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого держателем Реєстру.
Тобто, в Реєстрі мають бути лише відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації - у військовозобов"язаних (пункт 33 частини першої статті 7 Закону).
А данні про невійськовозобов"язаних НЕ МІСТЯТЬСЯ В РЕЄСТРІ і НЕ МОЖУТЬ МІСТИТИСЯ.
Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону № 3633-IX (законопроект 10449, який вступить в силу з 18.05.2024 р.), у підпункті 12 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пишуть наступне - 12) військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;
Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;
В демократичній державі можна було б попереписуватися з компетентними органами, виявити де ділася військово-облікова справа? Чи не зловмисно ТЦК стверджує, що у них немає особових справ виключених з обліку? Ще одна цікава річ. Виключення з обліку оформлюється наказом начальника ТЦК (військового комісара до створення ТЦК). Журнали обліку наказів і накази вони теж познищували і позагублювали?
Але ж це все лірика. Бо ні прокуратура, ні правоохоронні військовій органи цим займатися не будуть.
ОТЖЕ, вимога прикордонників, патрулів поліції та ТЦК про якісь QR-коди на чинному військово-обліковому документі є незаконною, нелегітимною та явно демонструючою неповагу до законодавства України, або є проявом повної некомпетентності такої особи.
Оскільки в Україні відсутні ефективні інструменти захисту своїх прав, в тому числі судові, то ці норми можуть застосовуватися по-різному.
Ось що з цього приводу заявив речник (прес-секретар) Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Цитую: В Україні в рамках набуття чинності нового закону про мобілізацію всі чоловіки призовного віку (18-60 років) мають уточнити облікові дані, а у військовому квитку має з'явитися спеціальний штрих-код. Водночас, передбачені винятки.
Про такі нюанси "Апострофу" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
За його словами, за новими правилами вимагається відповідний штрих-код. Без нього вважатиметься інформація не оновленою. Виконати таку вимогу потрібно упродовж 60 днів після ухвалення закону.
Частину громадян ця вимога не стосується. Так, не вимагатимуть наявність штрих-коду, якщо людину виключено з військового обліку за станом здоров'я.
ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
.......... 1600 років тому римський історик Флавій Вегецій записав геніальну фразу:
Si vis pacem, para bellum
Тільки підготовка до війни давала нам шанс уникнути війни.
Первую фразу в Вашей цитате убрал. Будем считать, что я её не заметил. Цитат можно найти много. Но надо реально оценивать силы. Мне надоело повторять - РФ готовилась к войне и укрепляла армию минимум 15 лет. Мы почти 25 лет разваливали и армию, и промышленность (в т.ч. оборонную). Ресурсы и финансовые, и людские у нас значительно меньше. Могли мы быть готовы/подготовиться к войне при таких вводных? Без союзников? На мой взгляд, вопрос риторический. Или Вы будете спорить? В таких условиях дипломатам надо вертеться как уж на сковородке, чтобы отсрочить войну и найти союзников (это тоже подготовка к войне). Если не удаётся найти союзников или отсрочить войну, то надо договариваться и откупаться. Иначе воинственная риторика на пустом месте ведёт только к разгрому. Триста спартанцев вели безнадёжную (лично для себя) битву не просто ради битвы, а для того, чтобы родная Спарта успела подготовиться к встрече врага.
ЛАД написав:Сделать для противника цену нападения неприемлемой мы не могли. Россия готовилась к войне/укрепляла армию минимум лет 15 (скорее, больше), а мы все эти годы армию уничтожали. Вместе с промышленностью, в т.ч. и оборонной. Для того, чтобы нам удалось хоть как-то подготовиться к войне за 5-6 лет, надо было на армию тратить в разы больше. Этого не смог бы никто, в т.ч. и Порошенко. Выделение больших средств на армию = заметному снижению уровня жизни народа (и так невысокого).
Якщо вважати, що ціллю хуйла було саме захоплення України, то можливо ви й праві. Але як правило, ціль автократій - збереження й укріплення власної влади. І в цьому плані "кримська весна" чудово спрацювала - рейтинг хуйла злетів в космос. Натомість важка, кривава війна цьому б не сприяла. Коли ви тікаєте від ведмедя, вам не треба бігти швидше за ведмедя, достатньо бігти швидше за інших людей, які від нього тікають. Якби Україна продовжила/покращила курс Порошенка по укріпленню ЗСУ і підготовці до війни, то хуйло, з високою ймовірністю, знайшов би легшу жертву.
Вы ни слова не возразили против моих аргументов. Или возражений не имеете?
Никто наперегонки с нами не "бежал от медведя". Польша и прибалты под зонтиком НАТО. Беларусь под медведем в его берлоге - тоже ьежать не надо. Казахстан только сейчас начал демонстрировать некоторую независимость от медведя, до войны были вполне благополучные отношения. С кем ещё нам надо было соревноваться в скорости бега?
Вы, по-моему, неверно объясняете причины войны стремлением Путина укрепить собственную власть внутри страны. После Болотной и Крыма его власть была достаточно сильной и у него не было особых оснований беспокоиться о потере власти. Для этого ему не было необходимости развязывать войну.
Так что можете сколько угодно повторять цитату Вегеция, но от этого она не станет ближе к нашей ситуации.
P.s. Можно нескромный вопрос? Где и кем Вы служите? (где - не имею ввиду точную геолокацию). Объясню, вопрос вызван тем, что обычно здесь на форуме так воинственно настроены люди, достаточно далёкие от фронта и боевых действий.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 тра, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД після Донбасу РФ перемкнулась на Сирію. В неї є інтереси в Африці. Азербайджан. Фінляндія. Афганістан(малоймовірно). Варіантів не менше ста. Якби хтось не шукав "мір в глазах", а рив окопи(ідея кулівлоб була непогана, за реалізацію я б дав пожиттєве), закупляв РСЗВ і ракетне озброєння, проводив військові збори і підготовку резервістів - то хуйло шукав би жертву попроще. І тут, на мою думку, зіграло роль не стільки діяльність Зеленського, скільки результат виборів - населення не хотіло боротьби, воно хотіло "сойтісь посредінє". Саме відсутність волі до боротьби зіграла значну роль, а не кількість танків і ракет. Щодо прибалтики "под колпаком нато" - оцініть сьогоднішні ігри - там кордони посунув на 100 метрів, там прикордонні буйки зняв. Цікаво, чим це все закінчиться, після того, як він побачив слабкість нато.