Додано: Суб 25 тра, 2024 15:46

_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.

Надо учитывать реальность. И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.Надо учитывать реальность. Пуйло врахував усі ваші бажання...

І там де бажаючих не воювати було більше-туди він і насипає більше.

І причина цього проста

Чим менше хочуть воювати - тим швидше будуть здаватись...



От тільки реалії для ждунів а-ля ти виявились іншими

Так у нас не було зброї

Так ми вибрали таке керівництво

Так у нас є корупція...



Але перед бажанням дати 3,14зди москалям-ці всі негаразди якось тьмяніють...і ми відбиваємось

Страждаєш-ти і тобі подібні найбільше.

Нічого дивного - за що закликали-на те й нарвались.



ПС

Питання до модерації

І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?

Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.



Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію?

Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало. Пуйло врахував усі ваші бажання...І там де бажаючих не воювати було більше-туди він і насипає більше.І причина цього простаЧим менше хочуть воювати - тим швидше будуть здаватись...От тільки реалії для ждунів а-ля ти виявились іншимиТак у нас не було зброїТак ми вибрали таке керівництвоТак у нас є корупція...Але перед бажанням дати 3,14зди москалям-ці всі негаразди якось тьмяніють...і ми відбиваємосьСтраждаєш-ти і тобі подібні найбільше.Нічого дивного - за що закликали-на те й нарвались.ПСПитання до модераціїІ довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію?Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.

Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором... Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором...

Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшлоДайте мені і собі відповідіна кілька запитань1 Ми зараз воюємо чи ні?2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують..От наш пенс і отримає повне щастяа - російську ніхто не заперечуєб - на українську переходити не заставляютьв - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...І вовки ситі і вівці ціліабоІ в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....