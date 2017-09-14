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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8353835483558356>
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:37

  ЛАД написав:
  komp написав:
  ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....

Очень аргументированный и убедительный ответ. :)


на подібні дописи відповідь більше ніж адекватна.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:40

  budivelnik написав:.........
Питання до модерації
І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?
......

Питання до модерації
И долго будет процветать глупость и хамство?

Уже надоело - сидит прапорщик-десантник в 1000 км от фронта, куда что-то прилетает раз в год, и рассказывает, что нам прилетает ежедневно потому, что "сами заслужили"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:45

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
Питання до модерації
І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?
......

Питання до модерації
И долго будет процветать глупость и хамство?

Уже надоело - сидит прапорщик-десантник в 1000 км от фронта, куда что-то прилетает раз в год, и рассказывает, что нам прилетает ежедневно потому, что "сами заслужили"?


все то вам "надоєло". як би ви знали, як ви "надоєлі" і ваша писанина. але ж вас терплять. і вас неодноразово багато хто питав, але ви тихо зливаєтеся - де ваші зяті?

будівельник то хоч тут, і працює, платить податки, волонтерить, допомагає як може. не виключено що і йому (і не тільки йому) доведеться посидіти в посадці з кулеметом. а ваші то де? тут вже висказувалася думка, що тихенько сидять в німеччині, мабуть так і є. так все ж?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 25 тра, 2024 15:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:46

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.
Надо учитывать реальность.
Пуйло врахував усі ваші бажання...
І там де бажаючих не воювати було більше-туди він і насипає більше.
І причина цього проста
Чим менше хочуть воювати - тим швидше будуть здаватись...

От тільки реалії для ждунів а-ля ти виявились іншими
Так у нас не було зброї
Так ми вибрали таке керівництво
Так у нас є корупція...

Але перед бажанням дати 3,14зди москалям-ці всі негаразди якось тьмяніють...і ми відбиваємось
Страждаєш-ти і тобі подібні найбільше.
Нічого дивного - за що закликали-на те й нарвались.

ПС
Питання до модерації
І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?
Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.

Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію?
Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.

Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором...
Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшло
Дайте мені і собі відповідіна кілька запитань
1 Ми зараз воюємо чи ні?
2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?

Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...

Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.

А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують..
От наш пенс і отримає повне щастя
а - російську ніхто не заперечує
б - на українську переходити не заставляють
в - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...

І вовки ситі і вівці цілі
або
І в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:52

  ЛАД написав:Уже надоело - сидит прапорщик-десантник в 1000 км от фронта, куда что-то прилетает раз в год, и рассказывает, что нам прилетает ежедневно потому, что "сами заслужили"?
Чого дурний-бо бідний
Чого бідний-бо дурний

Парторг, я ж тобі описав пинін алгоритм
де його чекають -туди він і пре....
Ти закликаєш НАС прислухатись до пиніних хотелок...
але я ж не настільки дурний як ти...мені пиня у Львові не потрібен..
ПС
Років 100 тому -поляки вели себе так само як зараз ведуть педераційники і щось там розповідали про те що Львів-польське місто....
Зараз чомусь мовчать..
А знаєш чому?
Тому що тих хто хотів подібною фігнею займатись-у Львові вирізали...тому поляки про Львів вже не заікаються
Другий приклад
Скільки було казочок про Одесу?
Чим закінчилось
Парочка казкарів - згоріла..і все
Одесса виявляється місто єврейське, українське,румунське, молдавське, трошки грецьке...але точно педераційниками в ній вже не пахне..і пиня вже чомусь про захоплення Одесси якось і не мріє.

Питання собі задай
Може тобі треба щось зробити з своїми переконаннями..дивишся на Харків бомб менше впаде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:55

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Пуйло врахував усі ваші бажання...
І там де бажаючих не воювати було більше-туди він і насипає більше.
І причина цього проста
Чим менше хочуть воювати - тим швидше будуть здаватись...

От тільки реалії для ждунів а-ля ти виявились іншими
Так у нас не було зброї
Так ми вибрали таке керівництво
Так у нас є корупція...

Але перед бажанням дати 3,14зди москалям-ці всі негаразди якось тьмяніють...і ми відбиваємось
Страждаєш-ти і тобі подібні найбільше.
Нічого дивного - за що закликали-на те й нарвались.

ПС
Питання до модерації
І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?
Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.

Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію?
Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.

Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором...
Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшло
Дайте мені і собі відповідіна кілька запитань
1 Ми зараз воюємо чи ні?
2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?

Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...

Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.

А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують..
От наш пенс і отримає повне щастя
а - російську ніхто не заперечує
б - на українську переходити не заставляють
в - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...

І вовки ситі і вівці цілі
або
І в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....

Ответ на эту вашу типичную пространную простыню не менее прост: гражданину разрешено ВСЕ, что не запрещено законом. Сходу формулировку запрещающего закона придумаете - или паузу "на подумать" возьмете? ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Тут причина проста. В армії найголовніше вміння ,,зашаритися,,. Краще постійно сидіти в тирнеті в тіхтоку в 8 км, а то й далі в тилу чим попасти на СП-шку на нулі

Друже, є вакансія водія. Категорія Б. Буш шаритися разом зі мною(навіть краще, бо останні кілька км до позиції ходим пішки, водій лишається з машиною). Командування адекватне, БРку пише з запасом, буш мати сотку чистими.
Минулого року в Крамі знімали квартиру з джакузі, зараз трошки гірше, але теж непогано.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 16:14

  zxzx777 написав:
"Якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я (виключений з військового обліку, - "Апостроф") і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку", - пояснив він.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-05-17/v...
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2024-05-1...
Хай щастить.
З повагою та розумінням, юрист Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина)

Цікавий погляд з Гамбургу
В реаліях необхідно добряче позолотити ручку
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать.
Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них.

В 2008 році "Україна" звучало так само безглуздо. Навіть в 2019 у велику війну в Європі(та й в принципі де небудь) вірили хіба міські божевільні.
Повторюсь, це не питання грошей(хоча і їх можна було використати значно ефективніше), це питання бажання перш за все населення. Коли ви і вам подібні стали більшістю на виборах, то це стало одним з прапорців, що яблучко спіле і готове впасти йому в руки.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 16:24

  холява написав:_hunter

Доброго дня .

Як там в Герамнії ?
Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають ....
Скоро додому , ....

Брешуть
Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство.
Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності
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