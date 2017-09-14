Ukrainian написав:російська федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що військова інтервенція росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому рф зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує рф не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.
«Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні», - йдеться у звіті.
Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій? чи ні, чи ми на це не здатні, чи далі заберемо всі ресурси з оборонки на дороги? Чи може зараз ми такі патужні та щодня повертаємо втрачені території? чи зараз ми в слабкій позиції, що тільки втрачаємо і ще більше втратимо, затягуючи з РПВ? Кацапи аж пищать - хочуть північну війну, то може нехай НАТО трохи повоює? Думай-те врешті решт.
Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, але Кремль, можливо, небезпідставно очікує, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу і дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.
Що там думати Україну залишать наодинці зі своїми проблемами. Одними стугнами, вільхами та нептунами війну не виграти, потрібна авіація та серйозне ППО і в не штучних кількостях.
ЛАД написав:"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать. Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них.
В 2008 році "Україна" звучало так само безглуздо. Навіть в 2019 у велику війну в Європі(та й в принципі де небудь) вірили хіба міські божевільні. Повторюсь, це не питання грошей(хоча і їх можна було використати значно ефективніше), це питання бажання перш за все населення. Коли ви і вам подібні стали більшістю на виборах, то це стало одним з прапорців, що яблучко спіле і готове впасти йому в руки.
а йому це пояснити не виявляється можливим. він завжди голосував за різних шарікових-швондерів типу царьова чи киви, тому що йому, виявляється, ми з вами "не зайлишили вибору" (с). я не кажу, що фаріон з тягнибоком ідеал, але не їх зараз звинувачують в держзраді, а царьова, киву, шуфрича, медведчука, тобто всі зі спику, за кого голосував лад в свій час. але додести щось йому неможливо. отак і живемо.
Ukrainian написав:російська федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що військова інтервенція росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому рф зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує рф не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.
«Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні», - йдеться у звіті.
Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій? чи ні, чи ми на це не здатні, чи далі заберемо всі ресурси з оборонки на дороги? Чи може зараз ми такі патужні та щодня повертаємо втрачені території? чи зараз ми в слабкій позиції, що тільки втрачаємо і ще більше втратимо, затягуючи з РПВ? Кацапи аж пищать - хочуть північну війну, то може нехай НАТО трохи повоює? Думай-те врешті решт.
Україна має тримати форпост золотого мільярду до останнього, поки НАТО підготується, та Угорщина з нього вийде, щоб не брати участі
Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Цікаво, чому РФ не нападе на Грузію і не захопить? А от Україну повинно на 146% аж до Берегового з Хустом.
Як там в Герамнії ? Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають .... Скоро додому , ....
Брешуть Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство. Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності
Точно брешуть ?
Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток. https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743
Schmit написав:Може і ми використаємо будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій?
Звісно що ні: як ми без допомоги можемо хоч щось протиставити москалям? А при перемир'ї допомоги буде в рази менше ніж тепер. Та і якщо буде видно, що це саме перемир'я, а не тривалий мир, то більшість чоловіків просто емігрує.
Професоре, шановинй. Ви хоч читати навчиться, що люди пишуть, чи навіть радники міністрів та інші екс-можновладці, якщо вже думкою форумчан нехтуєте. А не тільки 24/7 подоляка з телемарафону слухати. При РПВ кордони не відкриють ще декілька років, мобілізацію не відмінять, трошки пожвавиться демобілізація та ротація заморених успіхв. На підміну їм з чітко визначеними строками підуть розовощокі професора та воєнпєнси. Ось ці умовно мирних декілька років і є останній шанс України. Якщо дійсно проведуть вибори, запустять власне виробництво, грамотно та справедливо проведуть демобілізації та ротації, то в Україні з'явиться шанс залишитися незалежною та євроінтегруватися інституційно, а не індивідуально. А якщо знов сварки, майдани та шалений популізм, то у Україна вже не витримає. А без РПВ, при поточному керівництві....
Не ротації успіхв на розовощоких воєнпенсів, а молодь провести хоча би через 6 місяців курсу молодого бійця, щоб отримали реальну ВОС, не "відсвічувача в тепліка в окопі". Розовощокі мають скласти кістяк армії, як то в Японії, щоб потім в час Ч їм швидко набрати бойові придатні одиниці, а не так як зараз, не пойми що і хто