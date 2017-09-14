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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8354835583568357
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:23

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Хоча в мене є прогрноз, що в народу буде й інша більш вагома причина - курс, який перестануть тримати.

мудрий нарід на це заслуговує, з його мовчазною вимогою 1991, квзікамуняцьким несприйняттям економічного бронювання та генетичною ненавистю до експортерів-аутсорсерів
Я донатив 40-50т щомісячно, ще по 20т на ОВДП
Зараз залишив тільки 10т медичних донатів, з ОВДП буду виходити в валютний кеш.
Кохайтеся самі як хочете. Це загальний тренд

мудрий нарід, це ЛАДи, флери, хотаби, семінаристи, ожепісти, шарійофіли, та інша шобла, ностальгуюча за совком, ваєнним камунізмом, твердим прутнем, картковою системою, ходінням строєм, отдванієм долга родінє, чєсті камандіру, законами про 5 колосків... тільки щоб бюджетна сіську хтось інший наповнював та втілював їхні фантазії про кордони 91.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:25

  Ukrainian написав:
  UA написав:
  холява написав:_hunter

Доброго дня .

Як там в Герамнії ?
Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають ....
Скоро додому , ....

Брешуть
Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство.
Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності

Точно брешуть ? :lol:

Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток.
https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743

Точно-точно - не волнуйтесь :D
Это такие же разговоры ротом, как недавний ЗП про налог на детей :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Порізав вени у ТЦК хлопець на Київщині

Журналістка пише, що чоловіка побили, забрали речі та силоміць відвезли у Вишневе на ВЛК. Під час спроби порадитися з юристом, у нього відібрали смартфон.

Коли той порізав вени, його викинули на вулицю. Знайомі зазначають, що постраждалий перебував на обліку у психіатра.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Цікаво, чому РФ не нападе на Грузію і не захопить?
Бо в них переміг Іванішвілі. Якщо б в нас переміг Медведчук, то і на нас би не напали, а повільно довели до стану Білорусії...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Цікаво, чому РФ не нападе на Грузію і не захопить? А от Україну повинно на 146% аж до Берегового з Хустом.

Дурачок, грузіни стали раком і роздвинули булки. Ти так готовий?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Цікаво, чому РФ не нападе на Грузію і не захопить?
Бо в них переміг Іванішвілі. Якщо б в нас переміг Медведчук, то і на нас би не напали, а повільно довели до стану Білорусії...

Грузія ще верне собі Абхазію та Південну Осетію, а нам будуть тут втирати про розтавлені булки і кордони 91
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:46

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором...
Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшло
Дайте мені і собі відповідіна кілька запитань
1 Ми зараз воюємо чи ні?
2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?

Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...

Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.

А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують..
От наш пенс і отримає повне щастя
а - російську ніхто не заперечує
б - на українську переходити не заставляють
в - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...

І вовки ситі і вівці цілі
або
І в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....

Ответ на эту вашу типичную пространную простыню не менее прост: гражданину разрешено ВСЕ, что не запрещено законом. Сходу формулировку запрещающего закона придумаете - или паузу "на подумать" возьмете? ;)
Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» — закон, ухвалений Верховною Радою України 21 березня 2023 року.
Цього достатньо?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:47

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшло
Дайте мені і собі відповідіна кілька запитань
1 Ми зараз воюємо чи ні?
2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?

Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...

Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.

А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують..
От наш пенс і отримає повне щастя
а - російську ніхто не заперечує
б - на українську переходити не заставляють
в - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...

І вовки ситі і вівці цілі
або
І в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....

Ответ на эту вашу типичную пространную простыню не менее прост: гражданину разрешено ВСЕ, что не запрещено законом. Сходу формулировку запрещающего закона придумаете - или паузу "на подумать" возьмете? ;)
Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» — закон, ухвалений Верховною Радою України 21 березня 2023 року.
Цього достатньо?

Вы не знаете чем название отличается от формулировки? :D
Попытка хорошая, но паузу вы взяли - дай боже :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:57

  _hunter написав:Попытка хорошая, но паузу вы взяли - дай боже
1 Я не працюю на цих сторінках.
Після того як побачив-пошук в гуглі зайняв 30 секунд , ще секунд 30 зайняло щоб пост опублікувати.
2 В тексті Закону прямо ЗАБОРОНЕНО РОЗПОВСЮДЖУВАТИ РОсійську імперську пропоганду...

Для мене
ниття що треба було здатись
чи десятки повторів що нам нічого не світило
чи Порошенко вів Україну до війни
=тезам педераційної пропоганди
А раз так, то той хто ці тези розповсюджує -повинен бути ЗАБОРОНЕНИЙ.
А далі -нехай судиться і в Суді доводить що НАЗВА ЗАКОНУ не відповідає БУКВІ закону....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:02

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Коротше кажучи 50/50?
Але з РПВ Україна буде трохи ціліша і трохи більша.

Ні. Ризики є при будь-яких розкладах. Але з РПВ шансів у нас значно менше. Бо хуйло має доволі високі шанси прожити ще років 10 або 20.

у вас, в котрих "5 років не ще закінчилося" (с)
flyman
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  #<1 ... 8354835583568357
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