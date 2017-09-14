budivelnik написав:

_hunter написав: Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором... Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором...

Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшлоДайте мені і собі відповідіна кілька запитань1 Ми зараз воюємо чи ні?2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують..От наш пенс і отримає повне щастяа - російську ніхто не заперечуєб - на українську переходити не заставляютьв - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...І вовки ситі і вівці ціліабоІ в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....