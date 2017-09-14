Дюрі-бачі написав:Хоча в мене є прогрноз, що в народу буде й інша більш вагома причина - курс, який перестануть тримати.
мудрий нарід на це заслуговує, з його мовчазною вимогою 1991, квзікамуняцьким несприйняттям економічного бронювання та генетичною ненавистю до експортерів-аутсорсерів Я донатив 40-50т щомісячно, ще по 20т на ОВДП Зараз залишив тільки 10т медичних донатів, з ОВДП буду виходити в валютний кеш. Кохайтеся самі як хочете. Це загальний тренд
мудрий нарід, це ЛАДи, флери, хотаби, семінаристи, ожепісти, шарійофіли, та інша шобла, ностальгуюча за совком, ваєнним камунізмом, твердим прутнем, картковою системою, ходінням строєм, отдванієм долга родінє, чєсті камандіру, законами про 5 колосків... тільки щоб бюджетна сіську хтось інший наповнював та втілював їхні фантазії про кордони 91.
Як там в Герамнії ? Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають .... Скоро додому , ....
Брешуть Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство. Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності
Точно брешуть ?
Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток. https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743
Точно-точно - не волнуйтесь Это такие же разговоры ротом, как недавний ЗП про налог на детей
_hunter написав:Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором...
Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшло Дайте мені і собі відповідіна кілька запитань 1 Ми зараз воюємо чи ні? 2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?
Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...
Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.
А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують.. От наш пенс і отримає повне щастя а - російську ніхто не заперечує б - на українську переходити не заставляють в - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...
І вовки ситі і вівці цілі або І в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....
Ответ на эту вашу типичную пространную простыню не менее прост: гражданину разрешено ВСЕ, что не запрещено законом. Сходу формулировку запрещающего закона придумаете - или паузу "на подумать" возьмете?
Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» — закон, ухвалений Верховною Радою України 21 березня 2023 року. Цього достатньо?
budivelnik написав:Вмикати дурня можна - але на довго це навіть в педераційників не вийшло Дайте мені і собі відповідіна кілька запитань 1 Ми зараз воюємо чи ні? 2 Якщо воюємо - то маємо право надавати сторінки для закликів що все було даремно?
Я ж пропоную передмодерацію і витирання тільки виключно панічних ,або повністю пропедераційних...
Зверніть увагу-мені не подобаються казки про бусифізації і я переконаний що таких випадків менше 1% від кількості мобілізованих - але я не закликаю тих корисних ідіотів яким задається що 1% має більше впливу ніж 99% - банити.
А от парторга, який може навіть у вишиванці і з тризубом в руках - я закликаю перевіряти..він може й пише те що думає..от тільки під час війни за такі дописи треба розстрілювати..на крайняк забрати пенсію і відправити в педерацію...там діє закон про те що українським пенсіонерам пенсію виплачують.. От наш пенс і отримає повне щастя а - російську ніхто не заперечує б - на українську переходити не заставляють в - пенсія в папірцях з куркою і напевно навіть з портретами педераційних поетів яких він тут так захищає...
І вовки ситі і вівці цілі або І в трусах і в хрестику( в храмах гундяєва це скрєпно)....
Ответ на эту вашу типичную пространную простыню не менее прост: гражданину разрешено ВСЕ, что не запрещено законом. Сходу формулировку запрещающего закона придумаете - или паузу "на подумать" возьмете?
Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» — закон, ухвалений Верховною Радою України 21 березня 2023 року. Цього достатньо?
Вы не знаете чем название отличается от формулировки? Попытка хорошая, но паузу вы взяли - дай боже
_hunter написав:Попытка хорошая, но паузу вы взяли - дай боже
1 Я не працюю на цих сторінках. Після того як побачив-пошук в гуглі зайняв 30 секунд , ще секунд 30 зайняло щоб пост опублікувати. 2 В тексті Закону прямо ЗАБОРОНЕНО РОЗПОВСЮДЖУВАТИ РОсійську імперську пропоганду...
Для мене ниття що треба було здатись чи десятки повторів що нам нічого не світило чи Порошенко вів Україну до війни =тезам педераційної пропоганди А раз так, то той хто ці тези розповсюджує -повинен бути ЗАБОРОНЕНИЙ. А далі -нехай судиться і в Суді доводить що НАЗВА ЗАКОНУ не відповідає БУКВІ закону....
_hunter написав:Попытка хорошая, но паузу вы взяли - дай боже
1 Я не працюю на цих сторінках. Після того як побачив-пошук в гуглі зайняв 30 секунд , ще секунд 30 зайняло щоб пост опублікувати. 2 В тексті Закону прямо ЗАБОРОНЕНО РОЗПОВСЮДЖУВАТИ РОсійську імперську пропоганду...
Для мене ниття що треба було здатись чи десятки повторів що нам нічого не світило чи Порошенко вів Україну до війни =тезам педераційної пропоганди А раз так, то той хто ці тези розповсюджує -повинен бути ЗАБОРОНЕНИЙ. А далі -нехай судиться і в Суді доводить що НАЗВА ЗАКОНУ не відповідає БУКВІ закону....
Вы,надеюсь, понимаете, что ваше "Для мене" в плане толкования законов - вообще никого не интересует? Аналогично с понимание процедур: если вам что-то "показалось" - подавайте в суд - они разберутся. От обратного - как вы придумали - оно в очень ограниченном наборе стран работает...
Ukrainian написав: Одними стугнами, вільхами та нептунами війну не виграти, потрібна авіація та серйозне ППО і в не штучних кількостях.
для того щоб Українців на Заході сприймали як більш-менш розвинуту націю, треба навчитися серійно виробляти хоча б стугни, вільхи та нептуни. Маючи власне виробництво цього, нас будуть сприймати не як героїчних моджахедів-камікадзе, а як європейців, і змушенні будуть давати не джавеліни зі стінгерами, а петріоти з літаками.