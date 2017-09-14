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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8356835783588359>
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:09

Вашу особову справу в часи воєнкоматів давно спалили

  zxzx777 написав:https://uristy.ua/question/109822
Питання:

Оновлення персональних даних та поновлення на військовому обліку раніше виключених за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок»
У 2022 році мене було виключено з військового обліку за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок» про що є відповідна відмітка у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. У нової редакції Закону «Про військову службу та військовий обов'язок» ця підстава (виключення з військового обліку) вже відсутня.
В зв’язку з чим виникає питання - чи потрібно мені оновлювати якісь свої дані в ТЦК, та чи можуть мене зобов’язати знову вставати на військовий облік?

Відповідь:
Ні. Вам не треба оновлювати данні та нагадувати про себе. QR-код для виключених з обліку НЕ ПОТРІБЕН.

Це офіційна позиція Міністерства оборони України (далі розкажу і про це).

Як би відреформовані з особливим цинізмом суди і судді України (цитата одного з моїх знайомих екс-міністра юстиції України) не гвалтували Конституцію і правову науку, але я залишуся при думці спираючись на позиції Конституційного Суду України, що ЗАКОН ЗВОРОТНЬОЇ ДІЇ В ЧАСІ НЕ МАЄ і АКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ СКАСУВАННЮ ПІСЛЯ ЇХ ВИКОНАННЯ.

ВІдповідно до наявного у Вас на руках військово-облікового документу Ви маєте статус невійськовозобов"язаний, адже виключені з обліку.

Закон зворотньої дії в часі не має, як вже писав вище.

Вас виключили з військового обліку за редакцією, яка була чинна. Точка. Всі інші спекуляції на цей рахунок - на мій погляд злочинні, антинаукові та покликані хоч якось обгрунтувати порушення закону, Конституції України і загальноєвропейських принципів права, які включені в тому числі до Конституції України та застосовуються судами України в тлумаченні, наданому Європейським судом з прав людини.

Звісно зараз існує порочна і ганебна з юридичної точки зору практика, що нахабні керівники ТЦК начебто скасовують накази про виключення з обліку (ну по принципу як пан президент звільнив через 10 років суддів Конституційного суду України, анулювавши указ про призначення).

Так це не працює і не має працювати. Акти індивідуальної дії вичерпують свою дію фактом їх виконання, виникненням нових правовідносин індивідуального характеру і не підлягають після цього перегляду і скасуванню ніким окрім суду.

Якщо хтось стверджує про інше, прошу усіх хто не має актуальних дипломів державного зразка України від 2015 року, актуальних знань з Правил дорожнього руху у чинній редакції, хто оформив пенсію до пенсійної реформи - відмовитис від свого статусу та піти оформлювати по-новому пенсію, освіту, водійське посвідчення. Ні?! А чому ні? - Новий же закон вийшов... Значить набуті права, пенсії та дипломи за старими законами вже не діють, бо ж правила змінилися. Чи "єто друхоє?". Як на мене це саме те саме. І Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що закон не дишло... за що звісно цей суд і знищили фактично не у правовий спосіб.

ОТЖЕ, як би там не було і не тлумачили в ТЦК, поки Вам під підпис не вручать копію наказу начальника ТЦК, що він скасував наказ військового комісара про Ваше виключення з обліку - ВИ Є НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНИМ і не можете нести будь-яку відповідальність за неоновлення даних, за невиконання правил військового обліку військовозобов"язаних та таке інше.

При цьому, стаття 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу" не передбачає такої підстави для поновлення на військовому обліку, як скасування наказу про виключення.

Вашу особову справу ще в часи воєнкоматів вже давно спалили і у них немає ніяких Ваших даних.

Підтверджувати свій статус невійськовозобов"язаного Ви не маєте. Закон таких обов"язків не встановлює. Якби встановлював, то у Прикінцевих та перехідних нормах законопроекту № 10449 був би про це прямий припис. Цього немає. У Вас є відмітка про виключення з обліку. Про інший статус не повідомлені. Точка.

Як військовий має діяти? - За наявним наказом командира. У Вас наказ записаний у військовому квитку. Наказ виконується або до його повного виконання, або до отримання іншого наказу, яким попередній скасовується за наявності правових підстав уповноваженою особою.

Оскільки ТЦК не є правонаступниками військкоматів, скасовувати накази воєнкомів начальники ТЦК не мають право ще й з цієї підстави.

При спробі накладати штрафи, влаштовувати розшуки дільничним поліцейським чи таке інше - це все оскаржується до суду. Хоча я маю сумніви, що хтось буде Вас шукати, якщо Ви самі не нагадаєте про себе і не здасте ТЦК свої дані. Вони дуже люблять наївних українців, які готові спілкуватися.

Ваш військово-обліковий документ, який підтверджує статус НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНОГО Є ДІЮЧИМ та ЧИННИМ згідно закону. ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ ВАМ НЕ ТРЕБА (далі наведу позицію Міноборони щодо виключених з обліку).

Відповідно до ч. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов»язок і військову службу», Призовникам, військовозобов’язаним, резервістам та військовослужбовцям оформлюється та видається військово-обліковий документ, який є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Форма, порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, а для військовослужбовців – відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, розвідувальними органами України, Управлінням державної охорони України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу", Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:

1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

2) припинили громадянство України;

3) визнані непридатними до військової служби;

4) досягли граничного віку перебування в запасі.

У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.

У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", Оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється з використанням засобів Реєстру.

При цьому вважаю вимоги наліпок (ідентифікаторів, QR-кодів) про включення в Реєстр повним беззаконням, бо згідно з частиною другою статті 13 цього ж Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів",Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого держателем Реєстру.

Тобто, в Реєстрі мають бути лише відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації - у військовозобов"язаних (пункт 33 частини першої статті 7 Закону).

А данні про невійськовозобов"язаних НЕ МІСТЯТЬСЯ В РЕЄСТРІ і НЕ МОЖУТЬ МІСТИТИСЯ.

Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону № 3633-IX (законопроект 10449, який вступить в силу з 18.05.2024 р.), у підпункті 12 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пишуть наступне - 12) військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;

Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;

В демократичній державі можна було б попереписуватися з компетентними органами, виявити де ділася військово-облікова справа? Чи не зловмисно ТЦК стверджує, що у них немає особових справ виключених з обліку? Ще одна цікава річ. Виключення з обліку оформлюється наказом начальника ТЦК (військового комісара до створення ТЦК). Журнали обліку наказів і накази вони теж познищували і позагублювали?

Але ж це все лірика. Бо ні прокуратура, ні правоохоронні військовій органи цим займатися не будуть.

ОТЖЕ, вимога прикордонників, патрулів поліції та ТЦК про якісь QR-коди на чинному військово-обліковому документі є незаконною, нелегітимною та явно демонструючою неповагу до законодавства України, або є проявом повної некомпетентності такої особи.

Оскільки в Україні відсутні ефективні інструменти захисту своїх прав, в тому числі судові, то ці норми можуть застосовуватися по-різному.

Ось що з цього приводу заявив речник (прес-секретар) Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Цитую: В Україні в рамках набуття чинності нового закону про мобілізацію всі чоловіки призовного віку (18-60 років) мають уточнити облікові дані, а у військовому квитку має з'явитися спеціальний штрих-код. Водночас, передбачені винятки.

Про такі нюанси "Апострофу" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, за новими правилами вимагається відповідний штрих-код. Без нього вважатиметься інформація не оновленою. Виконати таку вимогу потрібно упродовж 60 днів після ухвалення закону.

Частину громадян ця вимога не стосується. Так, не вимагатимуть наявність штрих-коду, якщо людину виключено з військового обліку за станом здоров'я.

"Якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я (виключений з військового обліку, - "Апостроф") і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку", - пояснив він.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-05-17/v...
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2024-05-1...
Хай щастить.
З повагою та розумінням, юрист Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина)

Вашу особову справу ще в часи воєнкоматів вже давно спалили ...
давно писав хотабам: "нєту дєла - нєту тєла", але в них правовий анігілізм в прогресивній формі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:11

  холява написав:_hunter

Доброго дня .

Як там в Герамнії ?
Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають ....
Скоро додому , ....

По Телемарафону чего только не скажут. Канал особлывых новын.
А еще в Германии украинских младенцев едят, а украинок заставляют с сирийцами совокупляться.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:14

  Бетон написав:Порізав вени у ТЦК хлопець на Київщині

Журналістка пише, що чоловіка побили, забрали речі та силоміць відвезли у Вишневе на ВЛК. Під час спроби порадитися з юристом, у нього відібрали смартфон.

Коли той порізав вени, його викинули на вулицю. Знайомі зазначають, що постраждалий перебував на обліку у психіатра.

Не верьте, такого быть не может.
Это она Вишневое с Северной Кореей перепутала.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:20

  UA написав:
  zxzx777 написав:
"Якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я (виключений з військового обліку, - "Апостроф") і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку", - пояснив він.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-05-17/v...
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2024-05-1...
Хай щастить.
З повагою та розумінням, юрист Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина)

Цікавий погляд з Гамбургу
В реаліях необхідно добряче позолотити ручку

там пише "не відсвічувати", "прикинутися вєтошшю/метрвим опосумом", бо йти/лоігнитися задля куаркоду це як в осине гніздо лізти голим
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:24

  Ukrainian написав:
  UA написав:
  холява написав:_hunter

Доброго дня .

Як там в Герамнії ?
Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають ....
Скоро додому , ....

Брешуть
Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство.
Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності

Точно брешуть ? :lol:

Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток.
https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743

той цитований німець часом не політичний маргнінал аби розігнати хайп на гучних заявах?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 тра, 2024 18:28, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:24

  antey1969 написав:
  Бетон написав:Порізав вени у ТЦК хлопець на Київщині

Журналістка пише, що чоловіка побили, забрали речі та силоміць відвезли у Вишневе на ВЛК. Під час спроби порадитися з юристом, у нього відібрали смартфон.

Коли той порізав вени, його викинули на вулицю. Знайомі зазначають, що постраждалий перебував на обліку у психіатра.

Не верьте, такого быть не может.
Это она Вишневое с Северной Кореей перепутала.

ТОВ Анон
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:28

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Вы,надеюсь, понимаете, что ваше "Для мене" в плане толкования законов
Я не юрист і толкувати Закони не наймався.
Тому в мене зустрічне запитання
Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...

Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..

А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?

вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование.
Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. :D
Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:38

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Вы,надеюсь, понимаете, что ваше "Для мене" в плане толкования законов
Я не юрист і толкувати Закони не наймався.
Тому в мене зустрічне запитання
Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...

Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..

А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?
вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование.
Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. :D
Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную :D
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість
Отже
Є війна....
Є ми.
Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти....
З цим погоджуєтесь?
Якщо так
То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень
ми програємо бо маленькі і слабкі
ми не могли будувати армію
ми не повинні були будувати армію
пушкін хороший
російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...

і так далі і тому подібне
Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот...
При цьому
цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.

Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:47

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я не юрист і толкувати Закони не наймався.
Тому в мене зустрічне запитання
Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...

Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..

А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?
вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование.
Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. :D
Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную :D
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість
Отже
Є війна....
Є ми.
Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти....
З цим погоджуєтесь?
Якщо так
То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень
ми програємо бо маленькі і слабкі
ми не могли будувати армію
ми не повинні були будувати армію
пушкін хороший
російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...

і так далі і тому подібне
Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот...
При цьому
цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.

Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?

>>> Я роблю висновок
Супер. Теперь напомните, пожалуйста: вы из какой Ветви будете? - судовая/законодательная/ваш особый вариант? :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:08

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:
  UA написав:Брешуть
Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство.
Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності

Точно брешуть ? :lol:

Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток.
https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743

Точно-точно - не волнуйтесь :D
Это такие же разговоры ротом, как недавний ЗП про налог на детей :)

Цитата німецького політика який говорив про податок на дітей ? Чи балабол ? :lol:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 25 тра, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
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