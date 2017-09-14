zxzx777 написав:

https://uristy.ua/question/109822Питання:Оновлення персональних даних та поновлення на військовому обліку раніше виключених за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок»У 2022 році мене було виключено з військового обліку за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок» про що є відповідна відмітка у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. У нової редакції Закону «Про військову службу та військовий обов'язок» ця підстава (виключення з військового обліку) вже відсутня.В зв’язку з чим виникає питання - чи потрібно мені оновлювати якісь свої дані в ТЦК, та чи можуть мене зобов’язати знову вставати на військовий облік?Відповідь:Ні. Вам не треба оновлювати данні та нагадувати про себе. QR-код для виключених з обліку НЕ ПОТРІБЕН.Це офіційна позиція Міністерства оборони України (далі розкажу і про це).Як би відреформовані з особливим цинізмом суди і судді України (цитата одного з моїх знайомих екс-міністра юстиції України) не гвалтували Конституцію і правову науку, але я залишуся при думці спираючись на позиції Конституційного Суду України, що ЗАКОН ЗВОРОТНЬОЇ ДІЇ В ЧАСІ НЕ МАЄ і АКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ СКАСУВАННЮ ПІСЛЯ ЇХ ВИКОНАННЯ.ВІдповідно до наявного у Вас на руках військово-облікового документу Ви маєте статус невійськовозобов"язаний, адже виключені з обліку.Закон зворотньої дії в часі не має, як вже писав вище.Вас виключили з військового обліку за редакцією, яка була чинна. Точка. Всі інші спекуляції на цей рахунок - на мій погляд злочинні, антинаукові та покликані хоч якось обгрунтувати порушення закону, Конституції України і загальноєвропейських принципів права, які включені в тому числі до Конституції України та застосовуються судами України в тлумаченні, наданому Європейським судом з прав людини.Звісно зараз існує порочна і ганебна з юридичної точки зору практика, що нахабні керівники ТЦК начебто скасовують накази про виключення з обліку (ну по принципу як пан президент звільнив через 10 років суддів Конституційного суду України, анулювавши указ про призначення).Так це не працює і не має працювати. Акти індивідуальної дії вичерпують свою дію фактом їх виконання, виникненням нових правовідносин індивідуального характеру і не підлягають після цього перегляду і скасуванню ніким окрім суду.Якщо хтось стверджує про інше, прошу усіх хто не має актуальних дипломів державного зразка України від 2015 року, актуальних знань з Правил дорожнього руху у чинній редакції, хто оформив пенсію до пенсійної реформи - відмовитис від свого статусу та піти оформлювати по-новому пенсію, освіту, водійське посвідчення. Ні?! А чому ні? - Новий же закон вийшов... Значить набуті права, пенсії та дипломи за старими законами вже не діють, бо ж правила змінилися. Чи "єто друхоє?". Як на мене це саме те саме. І Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що закон не дишло... за що звісно цей суд і знищили фактично не у правовий спосіб.ОТЖЕ, як би там не було і не тлумачили в ТЦК, поки Вам під підпис не вручать копію наказу начальника ТЦК, що він скасував наказ військового комісара про Ваше виключення з обліку - ВИ Є НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНИМ і не можете нести будь-яку відповідальність за неоновлення даних, за невиконання правил військового обліку військовозобов"язаних та таке інше.При цьому, стаття 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу" не передбачає такої підстави для поновлення на військовому обліку, як скасування наказу про виключення.Вашу особову справу ще в часи воєнкоматів вже давно спалили і у них немає ніяких Ваших даних.Підтверджувати свій статус невійськовозобов"язаного Ви не маєте. Закон таких обов"язків не встановлює. Якби встановлював, то у Прикінцевих та перехідних нормах законопроекту № 10449 був би про це прямий припис. Цього немає. У Вас є відмітка про виключення з обліку. Про інший статус не повідомлені. Точка.Як військовий має діяти? - За наявним наказом командира. У Вас наказ записаний у військовому квитку. Наказ виконується або до його повного виконання, або до отримання іншого наказу, яким попередній скасовується за наявності правових підстав уповноваженою особою.Оскільки ТЦК не є правонаступниками військкоматів, скасовувати накази воєнкомів начальники ТЦК не мають право ще й з цієї підстави.При спробі накладати штрафи, влаштовувати розшуки дільничним поліцейським чи таке інше - це все оскаржується до суду. Хоча я маю сумніви, що хтось буде Вас шукати, якщо Ви самі не нагадаєте про себе і не здасте ТЦК свої дані. Вони дуже люблять наївних українців, які готові спілкуватися.Ваш військово-обліковий документ, який підтверджує статус НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНОГО Є ДІЮЧИМ та ЧИННИМ згідно закону. ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ ВАМ НЕ ТРЕБА (далі наведу позицію Міноборони щодо виключених з обліку).Відповідно до ч. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов»язок і військову службу», Призовникам, військовозобов’язаним, резервістам та військовослужбовцям оформлюється та видається військово-обліковий документ, який є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Форма, порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, а для військовослужбовців – відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, розвідувальними органами України, Управлінням державної охорони України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу", Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;2) припинили громадянство України;3) визнані непридатними до військової служби;4) досягли граничного віку перебування в запасі.У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", Оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється з використанням засобів Реєстру.При цьому вважаю вимоги наліпок (ідентифікаторів, QR-кодів) про включення в Реєстр повним беззаконням, бо згідно з частиною другою статті 13 цього ж Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів",Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого держателем Реєстру.Тобто, в Реєстрі мають бути лише відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації - у військовозобов"язаних (пункт 33 частини першої статті 7 Закону).А данні про невійськовозобов"язаних НЕ МІСТЯТЬСЯ В РЕЄСТРІ і НЕ МОЖУТЬ МІСТИТИСЯ.Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону № 3633-IX (законопроект 10449, який вступить в силу з 18.05.2024 р.), у підпункті 12 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пишуть наступне - 12) військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;В демократичній державі можна було б попереписуватися з компетентними органами, виявити де ділася військово-облікова справа? Чи не зловмисно ТЦК стверджує, що у них немає особових справ виключених з обліку? Ще одна цікава річ. Виключення з обліку оформлюється наказом начальника ТЦК (військового комісара до створення ТЦК). Журнали обліку наказів і накази вони теж познищували і позагублювали?Але ж це все лірика. Бо ні прокуратура, ні правоохоронні військовій органи цим займатися не будуть.ОТЖЕ, вимога прикордонників, патрулів поліції та ТЦК про якісь QR-коди на чинному військово-обліковому документі є незаконною, нелегітимною та явно демонструючою неповагу до законодавства України, або є проявом повної некомпетентності такої особи.Оскільки в Україні відсутні ефективні інструменти захисту своїх прав, в тому числі судові, то ці норми можуть застосовуватися по-різному.Ось що з цього приводу заявив речник (прес-секретар) Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.Цитую: В Україні в рамках набуття чинності нового закону про мобілізацію всі чоловіки призовного віку (18-60 років) мають уточнити облікові дані, а у військовому квитку має з'явитися спеціальний штрих-код. Водночас, передбачені винятки.Про такі нюанси "Апострофу" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.За його словами, за новими правилами вимагається відповідний штрих-код. Без нього вважатиметься інформація не оновленою. Виконати таку вимогу потрібно упродовж 60 днів після ухвалення закону.Частину громадян ця вимога не стосується. Так, не вимагатимуть наявність штрих-коду, якщо людину виключено з військового обліку за станом здоров'я."Якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я (виключений з військового обліку, - "Апостроф") і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку", - пояснив він.Хай щастить.З повагою та розумінням, юрист Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина)