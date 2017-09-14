Оновлення персональних даних та поновлення на військовому обліку раніше виключених за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок» У 2022 році мене було виключено з військового обліку за п. 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військову службу та військовий обов'язок» про що є відповідна відмітка у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. У нової редакції Закону «Про військову службу та військовий обов'язок» ця підстава (виключення з військового обліку) вже відсутня. В зв’язку з чим виникає питання - чи потрібно мені оновлювати якісь свої дані в ТЦК, та чи можуть мене зобов’язати знову вставати на військовий облік?
Відповідь: Ні. Вам не треба оновлювати данні та нагадувати про себе. QR-код для виключених з обліку НЕ ПОТРІБЕН.
Це офіційна позиція Міністерства оборони України (далі розкажу і про це).
Як би відреформовані з особливим цинізмом суди і судді України (цитата одного з моїх знайомих екс-міністра юстиції України) не гвалтували Конституцію і правову науку, але я залишуся при думці спираючись на позиції Конституційного Суду України, що ЗАКОН ЗВОРОТНЬОЇ ДІЇ В ЧАСІ НЕ МАЄ і АКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ СКАСУВАННЮ ПІСЛЯ ЇХ ВИКОНАННЯ.
ВІдповідно до наявного у Вас на руках військово-облікового документу Ви маєте статус невійськовозобов"язаний, адже виключені з обліку.
Закон зворотньої дії в часі не має, як вже писав вище.
Вас виключили з військового обліку за редакцією, яка була чинна. Точка. Всі інші спекуляції на цей рахунок - на мій погляд злочинні, антинаукові та покликані хоч якось обгрунтувати порушення закону, Конституції України і загальноєвропейських принципів права, які включені в тому числі до Конституції України та застосовуються судами України в тлумаченні, наданому Європейським судом з прав людини.
Звісно зараз існує порочна і ганебна з юридичної точки зору практика, що нахабні керівники ТЦК начебто скасовують накази про виключення з обліку (ну по принципу як пан президент звільнив через 10 років суддів Конституційного суду України, анулювавши указ про призначення).
Так це не працює і не має працювати. Акти індивідуальної дії вичерпують свою дію фактом їх виконання, виникненням нових правовідносин індивідуального характеру і не підлягають після цього перегляду і скасуванню ніким окрім суду.
Якщо хтось стверджує про інше, прошу усіх хто не має актуальних дипломів державного зразка України від 2015 року, актуальних знань з Правил дорожнього руху у чинній редакції, хто оформив пенсію до пенсійної реформи - відмовитис від свого статусу та піти оформлювати по-новому пенсію, освіту, водійське посвідчення. Ні?! А чому ні? - Новий же закон вийшов... Значить набуті права, пенсії та дипломи за старими законами вже не діють, бо ж правила змінилися. Чи "єто друхоє?". Як на мене це саме те саме. І Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що закон не дишло... за що звісно цей суд і знищили фактично не у правовий спосіб.
ОТЖЕ, як би там не було і не тлумачили в ТЦК, поки Вам під підпис не вручать копію наказу начальника ТЦК, що він скасував наказ військового комісара про Ваше виключення з обліку - ВИ Є НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНИМ і не можете нести будь-яку відповідальність за неоновлення даних, за невиконання правил військового обліку військовозобов"язаних та таке інше.
При цьому, стаття 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу" не передбачає такої підстави для поновлення на військовому обліку, як скасування наказу про виключення.
Вашу особову справу ще в часи воєнкоматів вже давно спалили і у них немає ніяких Ваших даних.
Підтверджувати свій статус невійськовозобов"язаного Ви не маєте. Закон таких обов"язків не встановлює. Якби встановлював, то у Прикінцевих та перехідних нормах законопроекту № 10449 був би про це прямий припис. Цього немає. У Вас є відмітка про виключення з обліку. Про інший статус не повідомлені. Точка.
Як військовий має діяти? - За наявним наказом командира. У Вас наказ записаний у військовому квитку. Наказ виконується або до його повного виконання, або до отримання іншого наказу, яким попередній скасовується за наявності правових підстав уповноваженою особою.
Оскільки ТЦК не є правонаступниками військкоматів, скасовувати накази воєнкомів начальники ТЦК не мають право ще й з цієї підстави.
При спробі накладати штрафи, влаштовувати розшуки дільничним поліцейським чи таке інше - це все оскаржується до суду. Хоча я маю сумніви, що хтось буде Вас шукати, якщо Ви самі не нагадаєте про себе і не здасте ТЦК свої дані. Вони дуже люблять наївних українців, які готові спілкуватися.
Ваш військово-обліковий документ, який підтверджує статус НЕВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНОГО Є ДІЮЧИМ та ЧИННИМ згідно закону. ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ ВАМ НЕ ТРЕБА (далі наведу позицію Міноборони щодо виключених з обліку).
Відповідно до ч. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов»язок і військову службу», Призовникам, військовозобов’язаним, резервістам та військовослужбовцям оформлюється та видається військово-обліковий документ, який є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Форма, порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, а для військовослужбовців – відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, розвідувальними органами України, Управлінням державної охорони України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов"язок і військову службу", Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:
1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
2) припинили громадянство України;
3) визнані непридатними до військової служби;
4) досягли граничного віку перебування в запасі.
У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.
У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.
Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", Оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється з використанням засобів Реєстру.
При цьому вважаю вимоги наліпок (ідентифікаторів, QR-кодів) про включення в Реєстр повним беззаконням, бо згідно з частиною другою статті 13 цього ж Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів",Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого держателем Реєстру.
Тобто, в Реєстрі мають бути лише відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації - у військовозобов"язаних (пункт 33 частини першої статті 7 Закону).
А данні про невійськовозобов"язаних НЕ МІСТЯТЬСЯ В РЕЄСТРІ і НЕ МОЖУТЬ МІСТИТИСЯ.
Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону № 3633-IX (законопроект 10449, який вступить в силу з 18.05.2024 р.), у підпункті 12 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пишуть наступне - 12) військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;
Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа;
В демократичній державі можна було б попереписуватися з компетентними органами, виявити де ділася військово-облікова справа? Чи не зловмисно ТЦК стверджує, що у них немає особових справ виключених з обліку? Ще одна цікава річ. Виключення з обліку оформлюється наказом начальника ТЦК (військового комісара до створення ТЦК). Журнали обліку наказів і накази вони теж познищували і позагублювали?
Але ж це все лірика. Бо ні прокуратура, ні правоохоронні військовій органи цим займатися не будуть.
ОТЖЕ, вимога прикордонників, патрулів поліції та ТЦК про якісь QR-коди на чинному військово-обліковому документі є незаконною, нелегітимною та явно демонструючою неповагу до законодавства України, або є проявом повної некомпетентності такої особи.
Оскільки в Україні відсутні ефективні інструменти захисту своїх прав, в тому числі судові, то ці норми можуть застосовуватися по-різному.
Ось що з цього приводу заявив речник (прес-секретар) Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Цитую: В Україні в рамках набуття чинності нового закону про мобілізацію всі чоловіки призовного віку (18-60 років) мають уточнити облікові дані, а у військовому квитку має з'явитися спеціальний штрих-код. Водночас, передбачені винятки.
Про такі нюанси "Апострофу" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
За його словами, за новими правилами вимагається відповідний штрих-код. Без нього вважатиметься інформація не оновленою. Виконати таку вимогу потрібно упродовж 60 днів після ухвалення закону.
Частину громадян ця вимога не стосується. Так, не вимагатимуть наявність штрих-коду, якщо людину виключено з військового обліку за станом здоров'я.
Як там в Герамнії ? Кажуть щось почали казати , що всіх половозрілих війсковозобов,язаних с довольства знімають .... Скоро додому , ....
Брешуть Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство. Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності
Точно брешуть ?
Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток. https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743
той цитований німець часом не політичний маргнінал аби розігнати хайп на гучних заявах?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 25 тра, 2024 18:28, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Вы,надеюсь, понимаете, что ваше "Для мене" в плане толкования законов
Я не юрист і толкувати Закони не наймався. Тому в мене зустрічне запитання Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...
Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..
А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?
вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование. Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную
_hunter написав:Вы,надеюсь, понимаете, что ваше "Для мене" в плане толкования законов
Я не юрист і толкувати Закони не наймався. Тому в мене зустрічне запитання Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...
Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..
А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?
вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование. Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість Отже Є війна.... Є ми. Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти.... З цим погоджуєтесь? Якщо так То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень ми програємо бо маленькі і слабкі ми не могли будувати армію ми не повинні були будувати армію пушкін хороший російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...
і так далі і тому подібне Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот... При цьому цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.
budivelnik написав:Я не юрист і толкувати Закони не наймався. Тому в мене зустрічне запитання Ви коли Вашу дружину почнуть готувати до гвалтування-почнете виясняти на підставі якого юридичного Закону потенційний гвалтівник це збирається робити..чи все таки ризикнети і набєте йому морду..а вже потім будете розбиратись Ви герой який врятував чи людина яка наплутала і отримала 15 діб...
Я готовий отримати 15 діб бану...якщо мої дії будуть признані такими що зашкодили прихильнику педерації просувати педераційні наративи...але тільки в тому випадку , коли його забанять..
А от чи готовий він отримати Бан, якщо йому доведуть по хлопськи ( без юридичної казуїстики) що він ворог? або на крайняк корисний ідіот?
вы там определитесь - как вы любите писать - с хрестиком: то вы законы толковать не нанимались, то ровно одним постом ранее - зачем-то даете свое толкование. Касательно доказательств - да вообще без проблем: приводите юр-практику - кто/какой срок получил по этому Закону - и я мгновенно с вами соглашусь. Эту практику вроде не засекретили еще - как буссификационную
Будь який дурень , задасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... ТМ (с) Народна Мудрість Отже Є війна.... Є ми. Кожен з нас ВИРІШУЄ самостійно як ДОПОМАГАТИ СВОЇЙ Державі, щоб перемогти.... З цим погоджуєтесь? Якщо так То дописи лада на 70-90%складаються з наступних тверджень ми програємо бо маленькі і слабкі ми не могли будувати армію ми не повинні були будувати армію пушкін хороший російська мова світової культури і пуйло правий що захопив ОРДЛО і Крим...
і так далі і тому подібне Я роблю висновок - це проросійська пропаганда, яку може проводити або засланий козачок або корисний ідіот... При цьому цей козачок/ідіот МАЄ право на такі думки...і НЕ МАЄ право на їх розповсюдження в Українських ЗМІ.
Я не сильно напряг вашу юридичну свідомість?
>>> Я роблю висновок Супер. Теперь напомните, пожалуйста: вы из какой Ветви будете? - судовая/законодательная/ваш особый вариант?
UA написав:Брешуть Навпаки тимчасовий аусвайс видають, щоб ніщо не замучивало інтеграцію нових німців в суспільство. Пан Холява не дивіться марафон, будете ближче до реальності
Точно брешуть ?
Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток. https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-disku ... a-69020743
Точно-точно - не волнуйтесь Это такие же разговоры ротом, как недавний ЗП про налог на детей
Цитата німецького політика який говорив про податок на дітей ? Чи балабол ?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 25 тра, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.